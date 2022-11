NT จัดฟรีคอนเสิร์ต "NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY: COMMUNITY" 19 พ.ย.นี้ ณ ศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตในงาน “NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY: COMMUNITY สร้างแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่ให้โตไปอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับเทคโนโลยี” กับการรวมตัวของเหล่าศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่และชมการแสดงด้านดนตรี นำโดย The Toys “ทอย ธันวา บุญสูงเนิน” นักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น และ POWEROFJEAN วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยสมาชิกในวงอย่าง “พัต นักร้องนำ” “หมู มือกลอง” “เต มือกีตาร์” “กุ่ย มือกีตาร์” และ“พี มือเบส” พร้อมพบกับ TELEx TELEXs ที่มีนักร้องนำเป็นสาวเท่อย่าง “ออม สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์” รวมทั้ง “ปิ้ว กษิเดช ฤทธิ์งาม” ร้องนำและซินธิไซเซอร์ และ “นาว คิรากร อิงควราภรณ์กุล” เป็นมือกีตาร์และคีย์บอร์ด ซึ่งพวกเขาเคยฝากเพลงที่ติดหูหลักล้านวิว เช่น เพลง “ซ่อน (B2B)” “Shibuya” และเพลง “หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ (Move On)”นอกจากความสนุกบนเวทีแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมายกับบูธกิจกรรมจาก my by NT , NT Mobile , NT Broadband และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย NT Wi-Fi เน็ตเร็วคุณภาพสูงฟรีตลอดทั้งงาน โดยผู้สนใจสามารถมาจอยความสนุกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพียงแค่เข้าไปกด Like Page :Next2Technology และแชร์โพสของกิจกรรม พร้อมกรอกข้อมูลลงทะเบียน ก็สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้เลย รับจำนวนจำกัด 1,000 คนเท่านั้น ฟรีคอนเสิร์ต ไม่ต้องซื้อบัตร ปักหมุดวันในปฏิทินให้พร้อม พบกันวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.2565 ประตูเปิด 16.30 น. ณ สนามด้านหลังอาคารศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Page : https://www.facebook.com/NT.Next2Technology#NT #Nextthroughtechnology #NTnextgen