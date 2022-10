Siam Square Walking Street โดย PMCU เปิดพื้นที่แห่งโอกาส ดันวงดนตรีวัยรุ่นสุดแนว ต่อยอดสู่ค่ายเพลงดัง

"สยามสแควร์" เป็นใจกลางในด้านความคิดสร้างสรรค์ในทุกยุคสมัย ที่สะกดสายตาทุกคู่ที่ให้แสดงความเป็นตัวเองซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และในยุคหนึ่งวัยรุ่นที่มีแววจะก้าวสู่วงการบันเทิง สมัยที่มีแมกกาซีน “เธอกับฉัน” “The Boy” และค่ายอื่นๆ ที่แมวมองจะต้องเฟ้นหาวัยรุ่นที่มีความโดดเด่นในด้านแฟชั่นการแต่งตัวในสยามสแควร์ที่จะเป็นก้าวแรกในเส้นทางของสายบันเทิงทั้งนักแสดง นักร้อง นางแบบ นายแบบที่โด่งดังจนถึงทุกวันนี้เมื่อสยามสแควร์เปลี่ยนไป โดยเร็วๆ นี้ได้สร้างปรากฏการณ์ความบันเทิงรูปแบบใหม่จนดังกระหึ่มช่วยแต่งแต้มสีสันให้สยามสแควร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมที่คึกคักยิ่งขึ้น ได้เปิดพื้นที่ Public Space แห่งใหม่เป็นสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้ามาแสดงความสามารถอย่างคับคั่ง มีการสลับสับเปลี่ยนมาแสดงความสามารถพิเศษ จึงทำให้เป็นเวทีที่ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ได้มีเวทีการแสดงทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์โดยมีเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 วง และทำการแสดงดนตรีหลากหลายแนวแล้วกว่า 300 วง จนกลายเป็นแหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของนักดนตรี Street Performance หลากหลายแนวกลายเป็นที่แจ้งเกิดของวงดนตรีน้องใหม่ที่มีแฟนคลับที่เหนียวแน่น เช่น “Yes in deed” วงดนตรีวัยรุ่น วัยเรียน ที่สร้างปรากฏการณ์ “สยามสแควร์แตก” โดย“ค่าย G’NEST ได้ชวนวง Yes indeed ที่มีสมาชิกจากหลากหลายสถาบันมารวมตัวกัน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นรากร อิสรวรางกูร ร้องนำและกีตาร์ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , อิสรีย์ อิสระวรางกูร (ร้องนำ) จากโรงเรียนสายน้ำผึ้ง , รัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ (มือกลอง) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,ตฤณ ฟูจิตนิรันดร์ (มือคีย์บอร์ด) จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย และ ยศธกร ชะเอม (มือกีต้าร์) จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีแผนเปิดตัวช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ กับดนตรีแนว POP Rock พร้อมทั้งได้รับการทาบทามเข้าเล่นในเทศกาล Music Festival แห่งปี 2022 เขาใหญ่บิ๊กเมาเทนท์ ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2565พร้อมทั้ง “ค่าย Love is” ได้ชักชวน เตชิน ธนากิตติศักดิ์ (มือกลอง) วงพราว จากโรงเรียนสังคีตวิยา ฌาน ริ้วบำรุง (ร้องนำ) และพรหมพล บรรยงค์กุล (มือเบส) จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากวง Dolphin Street มารวมตัวกัน เพื่อตั้งวงดนตรีน้องใหม่ในสังกัด รวมทั้งยังมีการทาบทามวง Petty Rock ที่มีสมาชิกจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ด.ญ.นันท์ทากานต์ วีระพันธุ์ (มือกลอง) จาก Heathfield International School , ด.ญ.วิมลวัลย์ ทรายสถิตย์ (มือกาตาร์) จากโรงเรียนหอวัง , นางสาวอิสราภรณ์ ใจสมุทร (มือกีตาร์) นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ด.ช.ชยุตพงศ์ วาระโว (Drums มือกลองชาย) จากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร , ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ (มือเบส) จากโรงเรียนนวมินทร์เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า และ ด.ญ.จุฬาลักษณ์ เพชรพงศ์พล (Vocal) จาก Newton Business School เข้าสังกัดในเร็วๆ นี้ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้คือ วงดนตรีกว่า 20 วง จากการแสดงที่ Siam Square Walking Street เป็นที่รู้จักมากขึ้นและมีแผนขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเวทีใหญ่อีกหลายเวทีสามารถหารายได้อีกมากมาย ประกอบด้วย 1) Yes in deed 2) พราว 3) Goodmood 4) Katahhan 5) Dolphin Strret 6) broccoli 7) min_jaru 8) DS.RU.BAND 9) ECONBAN 10) สุรศักดิ์แบรนด์ 11) Sour 12) Rainyroom 13) Thejustkidding 14) ปั้นเอง 15) Climax 16) Perfume 17) sobeit 18) ห้องแอลวชิราวุธ 19) Good Mood และ20) วง Preety Rock อาทิ งาน IP FAIR 2022 มันส์ดีเวิร์ส / มาม่า OK x เลย์ / Samsung Galaxy Flexperience / Ragnarok / NESCAFÉ / Predator League Thailand 2022 / GRAB Food มหกินแกร็บทุกมื้อ / วันคุมกำเนิดโลก / LAB Society / TinyTAN x est และงานปิดเทอมสร้างสรรค์ เป็นต้นสำหรับเยาวชนนักดนตรีที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแสดงความสามารถพิเศษด้านดนตรีที่ Siam Sqaure Walking Street ในเฟสต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-255-9994 ต่อ 1110-1112 หรือ เพจ SiamSquare