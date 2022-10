“ควีน” ทำเซอร์ไพรส์ ปล่อยเพลงใหม่ “Face It Alone” จากเสียงร้องของ “เฟรดดี เมอร์คูรี”

เรียกว่าเป็นกระแสในสื่อ และโลกโซเชียลมีเดียในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา เมื่อสมาชิกวงร็อกระดับตำนานอย่าง Brian May และ Roger Taylor แห่งวง “ควีน” (QUEEN)ได้ปล่อยข่าวถึงเพลงที่ถูกค้นพบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีเสียงร้องของ “เฟรดดี เมอร์คูรี” (Freddie Mercury) นักร้องนำผู้ล่วงลับ ทำให้แฟนเพลงทั่วโลกแตกตื่น ตั้งตารอฟังซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่า “Face It Alone”“Face It Alone” ถูกเปิดเผยครั้งแรกโดย “ไบรอัน เมย์” (Brian May) มือกีตาร์ และ “โรเจอร์ เทย์เลอร์” (Roger Taylor) มือกลองวงควีน ในการสัมภาษณ์ทางวิทยุของสถานีโทรทัศน์ BBC กับการปรากฏตัวบนคอนเสิร์ต Royal Jubilee ในปีนี้ ซึ่งพวกเขาได้แสดงเปิดร่วมกับนักร้องปัจจุบันของพวกเขาอย่าง Adam Lambert“Face It Alone” ถูกอัดเสียง และบันทึกครั้งแรกในช่วงปี 1988 สำหรับอัลบั้ม The Miracle ซึ่งมีการบันทึกเสียงไว้ร่วม 30 เพลง ซึ่งหลายๆ เพลงยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน เนื่องจากไม่ได้ถูกเลือกให้บรรจุเข้าไปในอัลบั้มซึ่งเพลงเหล่านี้ถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อทีมโปรดักชั่นของวงควีนกลับมาเช็คดูข้อมูลเพื่อรวบรวมนำมาจัดทำ The Miracle Box Set Reissue ให้แฟนเพลงนั่นเองโรเจอร์ เทย์เลอร์ ได้กล่าวถึงเพลงนี้ว่า “มันเป็นเพลงที่ล้ำค่า จากเฟรดดีที่พวกเราเกือบลืมมันไปแล้ว ช่างมหัศจรรย์มาก มันคือผลงานเพลงของพวกเราที่เต็มไปด้วย Passion”ด้านไบรอัน เมย์ กล่าวเสริมว่า “มันสวยงาม และลึกซึ้งจับใจ ดีใจมากที่ทุกคนจะได้ยินเสียงของพวกเราทั้งหมดอีกครั้ง การทำงานด้วยกันในสตูดิโอกับไอเดียในการทำเพลงที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนตอนนี้เราทำมันเสร็จสมบูรณ์แล้ว”สำหรับเพลง “Face It Alone” ถือเป็นซิงเกิลเปิดตัวที่จะนำไปสู่โปรเจ็กต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งทางวงได้นำอัลบั้มที่ 13 ของควีน อย่าง The Miracle มาปรับใหม่ และมีกำหนดปล่อยในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ โดย The Miracle เป็นผลงานสุดท้ายของวงที่ปล่อยออกในช่วงบั้นปลายชีวิตของ เฟรดดี เมอร์คูรี ซึ่งตอนนี้มีวางจำหน่ายในรูปแบบอัลบั้ม ที่มีแผ่นดิสก์ทั้งหมด 8 แผ่น ในรูปแบบของ Box set ใช้ชื่อว่า “Queen The Miracle Collector's Edition”โดยในส่วนที่มีเพิ่มเติมมา ประกอบด้วย The Miracle Sessions: แผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกเสียงในสตูดิโอที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนอกจากนี้ยังมี 6 เพลงที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเช่นกัน พร้อมเสียงของสมาชิก วง “QUEEN” ขณะที่ทำงาน แลกเปลี่ยนคำพูดตรงไปตรงมาในสตูดิโอที่ London และ Montreux และยังถือได้ว่าเป็นการเปิดเผยกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานของสมาชิกทั้ง 4 คนที่สุดจะเอ็กซ์คลูซีฟให้แฟน ๆ ได้รับรู้ถึงบรรยากาศแห่งความสุข มุกตลก และรวมไปถึงการหยอกล้อเมื่อพวกเขากลับมาทำงานร่วมกันอีกด้วย