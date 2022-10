นรกต้องผวา! “Tragedy Of Murder” ส่งซิงเกิลใหม่สาดความเดือด “Hell Is Here” ปลุกจิตวิญญาณความร็อกในตัวคุณได้ “หมู BIG ASS” เนรมิต MV ด้วย CG สุดอลังการ

ล่าสุดพร้อมสาดความเดือดกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด “Hell Is Here” โดยเลือกใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเช่นเดิม และได้ โอ๊ค Big Ass มาดูในฐานะโปรดิวซ์เซอร์ และ หมู Big Ass ดูแลในส่วนของพาร์ต MV จัดหนัก CG ให้นรกเกิดขึ้นมาจริง ๆ ถือเป็นการเปิดขุมนรกแห่งความมันส์ครั้งนี้เจต-ธนเจต วินัยกุลพงค์ ร้องนำ กล่าวว่า “สำหรับเนื้อหาเพลง Hell Is Here เพลงนี้พูดถึงการลงทัณฑ์จิตวิญญาณอันชั่วร้ายในนรกโลกันต์ ซึ่งเต็มไปด้วยความน่ากลัว และความโหดร้ายที่พร้อมทรมานแบบไม่มีวันสิ้นสุด ไม่สามารถหนีออกไปไหนได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วเนื้อหาของเพลงนี้เป็นการสะท้อนของเรื่องเวรกรรมที่มีผลเสมอไม่ช้าก็เร็ว โดยเราเลือกใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเช่นเดิม เพราะอยากให้แฟน ๆ ต่างประเทศสามารถฟังเพลงของพวกเราได้อย่างเข้าใจด้วยครับในส่วนของตัวดนตรีเพลงนี้ถือว่าดุเดือดกว่าเพลงที่ผ่านมามาก พวกเรายังคงนำเสนอดนตรีสไตล์เดธคอร์ แต่เพิ่มพลังทำลายล้างในสไตล์แบบแบล็กเมทัลเข้ามาด้วย รวมไปถึงมีเสียงพวกเครื่องสายสไตล์ซิมโฟนิก เข้ามาเพิ่มความอลังการให้กับเพลงเช่นกัน และยังคงได้ทำงานร่วมกับ พี่โอ๊ค Big Ass ในฐานะโปรดิวซ์เซอร์เช่นเดิม ส่วนพาร์ตของ MV พวกเราได้ร่วมงานกับ พี่หมู Big Ass อีกครั้งต่อจากเพลง Human Parasite พี่หมูจัดหนักจัดเต็มด้วย CG ที่เนรมิตรให้นรกเกิดขึ้นมาจริง ๆ ซึ่งพี่หมูบอกว่าได้แรงบันดาลใจการครีเอตมาจากภาพยนตร์เรื่อง Constantine ทำให้ภาพที่ออกมาดูอินเตอร์มากๆทางด้านของภาพถ่ายเรายังคงร่วมงานกับพี่บอม Retrospect เช่นเดิม งานถ่ายแนวนี้คงต้องยกให้พี่บอมแค่คนเดียวเท่านั้นจริง ๆ ก็อยากฝากให้ทุกคนลองติดตามซิงเกิล Hell Is Here ของพวกเราด้วยครับ เป็นอีกหนึ่งแนวดนตรีที่มีความแตกต่างจากในท้องตลาดบ้านเรา เป็นงานที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำกันมาก ๆ ครับ”มาร่วมเปิดขุมนรกแห่งความมันส์ครั้งนี้ไปด้วยกันซิงเกิลใหม่ล่าสุด “Hell Is Here” จากวง“Tragedy Of Murder” รับชม MV และฟังเพลงได้แล้ววันนี้ในทุก Streaming : Youtube, iTunes Store & Apple Music, Spotify, Joox สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook / IG / TikTok : tragedyofmurder และ Vom Records Link MV :https://www.youtube.com/watch?v=qOltgadcE9I