“Hayd” เตรียมจัดเต็มในอะคูสติกโชว์ “Lost In Bangkok” ร่วมด้วย “Max Jenmana” และ “SAMMii”

สำหรับ “Hayd (เฮด์)” เป็นศิลปินอินดี้ป็อปจากรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เจ้าของเพลงฮิต "Head In The Clouds" ที่เป็นทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง นักดนตรี และโปรดิวเซอร์มากฝีมือ เพิ่งปล่อยผลงานเพลงใหม่อย่าง “Lost” ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยว ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ซึ่งเขาหวังว่าเพลงนี้จะสร้างแสงสว่างให้กับใครหลายคน“Lost” เป็นผลงานเพลงในปี 2022 ถัดจากซิงเกิลที่ปล่อยออกมาก่อนหน้าอย่าง “Don’t Go, Don’t Leave” ที่ผ่านมา “Hayd” เขามักจะบอกเล่าเรื่องราว และช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตผ่านบทเพลงอันแสนอบอุ่นพร้อมเสียงเปียโน และกีต้าร์อันไพเราะ ตั้งแต่เด็ก เขาหมกมุ่นอยู่กับการทำดนตรี และเรียนรู้โปรดักชั่นด้านดนตรีจากการดู Tutorial บน YouTube ระหว่างที่ “Hayd” กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเขายังคงเดินหน้าแต่ง และโปรดิวซ์เพลงในห้องนอนของเขา ทำให้เขามีโอกาสโชว์ผลงานที่มีความชัดเจนสดใสอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งเขาได้รับการสนับสนุนโดยค่ายเพลงอิสระ 7Clouds และได้ปล่อยเดบิวต์ซิงเกิลในปี 2019 อย่าง “Vacant Eyes” ที่มียอด สตรีมมากกว่าล้านสตรีมต่อด้วยซิงเกิลที่แฟน ๆ หลายคนชื่นชอบอย่าง “Superhero” กับยอดสตรีมมากกว่า 16.7 ล้านสตรีม และ “Suffocate” ที่มียอดสตรีมบน Spotify มากกว่า 17.7 ล้าน สตรีม หลังจาก snippets ของซิงเกิล “Changes” เมื่อปี 2020 กลายเป็นไวรัลจนกลายเป็นเพลงฮิตที่มียอดสตรีมมากกว่า 232.8 ล้านสตรีมทั่วโลกและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆ อย่าง“Hayd” ได้ปล่อยเดบิวต์ EP อย่าง “Changes” ที่ประกอบไปด้วยคอลเลคชั่นเพลงที่ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากประสบการณ์จริง กับซาวด์ Mellow ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมเนื้อเพลงที่ตรงไปตรงมา และเต็มไปด้วยอารมณ์ ผ่านน้ำเสียงอันกลมกล่อมกับดนตรีที่นุ่มละมุนและเรียบง่าย โดย EP นี้มีซิงเกิลที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้อย่าง “Closure” มียอดวิวมากกว่า 10 ล้านครั้ง บน TikTok รวมถึงซิงเกิลอื่นๆ อย่าง “Airplane Mode”, “Changes”, “Head In The Clouds” , “The Idea of You” และ “Faces”ส่วน “Max Jenmana” เป็นนักร้องนักแต่งเพลงมากความสามารถ เป็นที่รู้จักจากรายการประกวดร้องเพลง The Voice Thailand และเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากซิงเกิล “วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า” ที่สร้างปรากฏการณ์เพลงฮิตร้องตามกันได้ทั้งประเทศ ติดชาร์ตอันดับ 1 ความโดดเด่นของ “Max Jenmana” คือเขา มักจะมีมุมมองในการแต่งเพลงที่แยบยล สามารถเล่าเรื่องเชิงเปรียบเทียบได้เข้าใจโดยง่าย ด้วยภาษาที่เรียบง่าย จริงใจ และตรงไปตรงมาด้าน “SAMMii” เป็นนักร้อง-นักแต่งเพลงไทย-อเมริกัน วัย 18 ปี ศิลปินหน้าใหม่ จาก ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) ที่กำลังเป็นที่จับตามองในกลุ่มนักฟังเพลงอินดี้ เธอปล่อย EP อัลบั้มแรก ในชื่อ “Make Me Sick!” เพลงภาษาอังกฤษ สไตล์ป็อปร็อก ที่เธอร้องด้วยน้ำเสียงโทนต่ำ แต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ ด้วยการร้องที่มีเอกลักษณ์และแตกต่าง ทำเธอให้ได้รับความสนใจทั้งในไทย และต่างประเทศ ปัจจุบัน “SAMMii” ปล่อยทั้งเพลงไทย และภาษาอังกฤษออกมา ได้รับความนิยมในกลุ่มคนฟังคนไทย พร้อมมีฐานแฟนเพลงที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพลง ทานตะวัน , Plaster และ Why Say Why คือเพลงที่ทำให้หลายคนรู้จัก และหลงรักเธอ