“พิชญ์ โพธารามิก” รุกธุรกิจเพลง คว้า “แบงค์ ชินดนัย” นั่งบริหาร “E29 MUSIC IDENTITIES”

วันนี้ได้ถือฤกษ์ดีเปิดตัวผู้บริหารและค่ายเพลง "E29 MUSIC IDENTITIES" (อีทูไนน์ มิวสิค ไอเดนติตี้) เพื่อเตรียมสร้างศิลปินคุณภาพหลากหลายสไตล์ สู่วงการเพลงไทยและต่อยอดสู่ระดับเอเชีย พร้อมเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่าย "ANGIE" หรือ แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์ ลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อสายร็อคระดับตำนาน โป่ง หินเหล็กไฟ โดยมีพันธมิตรสำคัญ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ที่พร้อมสนับสนุนศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไป ภายในงานแถลงข่าวเริ่มต้นด้วยโชว์สุดพิเศษจาก 2 ศิลปิน DJ Aoora (ดีเจ อัวล่า) & Fridayyy(ฟายเดย์) ดีเจชื่อดังจากเกาหลีใต้ และพบกับ แบงค์-ชินดนัย ภูวกุล ผู้บริหารค่ายเพลงขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แบบ 'One Man Show' ซึ่ง แบงค์- ชินดนัย กล่าวว่า"รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้รับความไว้วางใจให้มาร่วมสร้างค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES ซึ่งผมได้วางคอนเซ็ปต์ค่ายให้เป็นพื้นที่ของเสียงดนตรี เป็น Free Space ของศิลปิน ไม่ว่าใครชอบเพลงแนวไหนสามารถเข้ามาหาที่เราได้ ศิลปินของค่ายจะมีหลากหลายสไตล์ ไม่ได้จำกัดแค่เพลง POP เท่านั้น การสร้างผลงานเราจะให้ศิลปินเป็นผู้ริเริ่มเส้นทางของเขาด้วยตัวเอง โดยมีค่ายซัพพอร์ตความคิดและพัฒนาสิ่งนั้นไปด้วยกัน ศิลปินจะได้อยู่ในทุกกระบวนการทำงานได้มีส่วนร่วมกับทีมในทุกขั้นตอน เพื่อให้เขาได้เป็นเจ้าของผลงานที่เป็นตัวเขาเองมากที่สุด""ทางด้านการทำงานของค่ายจะเป็นการผสมผสานระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติ เพื่อให้ผลงานมีมุมมองที่กว้างขวางแปลกใหม่และไร้ขีดจำกัด ด้วยการสนับสนุนของ คุณพิชญ์ โพธารามิก จะทำให้ค่ายเดินหน้าทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน ขณะเดียวกันค่ายได้วางแผนต่อยอดให้ธุรกิจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยี Web3.0 มาเปิดประสบการณ์ทางดนตรีในรูปแบบใหม่ เช่น NFT Music Streaming, Metaverse Concerts, Fan Token community และรูปแบบของ Showbiz Business เพื่อให้ E29 MUSIC IDENTITIES พร้อมในการเป็น Music Entertainment อย่างครบวงจร และยังเตรียมทำตลาดในระดับอาเซียนและเอเชียต่อไปในอนาคตด้วยครับ"จากนั้นถึงช่วงไฮไลท์สำคัญกับการเปิดตัวศิลปินคนแรกของค่าย "ANGIE" หรือ แองจี้-ฐิติชา สมบัติพิบูลย์ พร้อมแสงสีเสียงสุดตระการตา กับโชว์ซิงเกิลเปิดตัว "I'm in Luv" (แอม อิน เลิฟ) ต่อด้วย 2 พิธีกร ทิชา-พชรวรรณ วาดรักชิต และ ญี่ปุ่น- ธนัฐ ธนจิระชัย ร่วมพูดคุยกับ "ANGIE" (แองจี้) บนเวทีในฐานะศิลปินเบอร์แรกของค่าย และได้ แบมแบม-กันต์ พิมุกต์ ภูวกุล หรือ "BamBam GOT7" มาโปรดิวเซอร์เรื่องการแต่งเพลงนี้ให้กับแองจี้เป็นพิเศษด้วย ซึ่ง "ANGIE" (แองจี้) เผยว่า "มีการเตรียมตัวสำหรับซิงเกิลนี้มานานค่ะ เป็นอะไรที่ยากและท้าทาย แต่ก็ได้พี่แบงค์และทีมงานซัพพอร์ตให้อย่างดีทุกเรื่องค่ะ โดยเฉพาะได้พี่แบมแบมมาช่วยโปรดิวเนื้อร้องเพลง I'm in Luv (แอม อิน เลิฟ)ให้อีก รู้สึกตื่นเต้นและขอบคุณพี่แบมแบมมาก ๆ ค่ะ ส่วนเรื่องที่เป็นเบอร์แรกของค่าย ก็กดดันน่าดู แต่พยายามไม่เครียดจนเกินไป อยากสนุกกับสิ่งที่ตัวเองทำ และคาดหวังว่าทุกคนจะชอบผลงานของแองจี้นะคะ"ก่อนจบงาน "ANGIE" (แองจี้) ขอโชว์ปิดท้ายด้วยซิงเกิล "ลังเล" ที่เจ้าตัวลงมือแต่งเองได้อย่างน่าประทับใจ สามารถชมเอ็มวีและเป็นกำลังใจให้ "ANGIE" (แองจี้) ในเพลง "I'm in Luv" (แอม อิน เลิฟ) พร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์ม