ชาวยกสวนชื่นมื่น สนุกเต็มอิ่ม 2 วันจุกๆ 3 เวที 30 ศิลปิน กับงานดนตรีในสวนริมน้ำ YokSuan Music Festival 2022

ประเดิมวันแรกด้วยจุดกางเต็นท์ที่ชาวยกสวนเดินทางเข้ามาประจำการ ก่อนที่อีกส่วนหนึ่งจะทยอยลากเก้าอี้เข้ามานั่งฟังเพลงในสวนและริมน้ำ ปูงานต้อนรับทุกคนที่ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมเช็คอินด้วยเวทีหน้าสวนกับศิลปินอินดี้สุดแนวน่าฟัง อย่าง fxxk the air, วันชัย, Scootslande, เพ-ลา, FUNG HER, Mr.พระจันทร์, ศรีนวล และวงที่ทุกคนเฝ้ารออย่าง เขียนไขและวานิช ปิดเวทีหน้าสวนในวันแรก ส่วนเวทีหลังสวนซึ่งเป็นเวทีหลัก จุดปักหมุดของชาวยกสวนที่พร้อมใจกันลากเก้าอี้นับพันไปรอหน้าเวทีตั้งแต่ช่วงเย็นลากยาวจนจบงาน เปิดที่ จุ๋ย จุ๋ยส์ และตามมาด้วย Solitude Is Bliss, Greasy Cafe, ไปส่งกู บขส.ดู๊, Anatomy Rabbit, Safeplanet และปิดท้ายความมันส์ตลอดคืนด้วย Mocca Garden ให้ได้โจ๊ะกันยาวๆก่อนส่งชาวยกสวนกลับเต็นท์และที่พัก เพื่อเก็บแรงไว้สนุกกันต่อในวันพรุ่งนี้มาต่อกันวันที่สองของงาน "ยกสวน" ถึงแม้ว่าอากาศวันนี้จะไม่เป็นใจมีฝนตกช่วงเย็นเบาๆ แต่ชาวยกสวนก็ยังพร้อมเพรียงทยอยเข้ามาร่วมงานอย่างหนาแน่นไม่หนีหาย ปักหลักเก้าอี้ใครเก้าอี้มัน แก๊งค์ฉันแก๊งค์เธอแน่นลานหลังสวน ประเดิมเวทีด้วย Once Dogs, วรินทร์, อภิรมย์, Stoondio ก่อนจะพักเบรกรอฝนหยุดไปพักใหญ่ แต่ชาวยกสวนก็ไม่หนีไปไหน ต้องขอบคุณความเหนียวแน่นและความทนฝนทนฟ้าเพื่อร่วมเดินทางให้จบสวยๆไปด้วยกัน ด้วยความพยายามของทีมงาน ศิลปิน และชาวยกสวน สู้สุดใจเปิดเวทีฟ้าหลังฝนด้วย รุ่นใหญ่อย่าง ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ต่อด้วย สาวสวยเสียงดี โบกี้ไลอ้อน, วงที่หลายคนรอ T_047 และปิดท้ายส่งทุกคนกลับบ้าน ปิดสวนด้วย โชว์สุดพิเศษจาก จุลโหฬาร อย่างเต็มอิ่มส่วนเวทีริมน้ำ เปิดความสนุกด้วยJoke Deep O Sea และนันสต๊อปยาวๆไปกับ Mc Muffin ,Dj Selecta Kuggah, Dj Lert-Lum,Dj Prkn, Dj Jay-Rin, Dj Partyboy และ Dj Ceelaครบทุกยุคทั้งป๊อป ร็อค แร๊พ โยก ชิล แดนซ์ ทุกแนว ยกสวนจัดให้ ปีหน้าจะเจอกันที่ไหน รูปแบบงานมีไฮไลท์อะไร ศิลปินจะโดนใจชาวยกสวนขนาดไหนอย่าพลาด แต่ในปีนี้ต้องขอบคุณชาวยกสวนที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันในปีแรกอย่างชื่นมื่นไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแถมชุ่มฉ่ำ