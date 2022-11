NT นำเหล่าศิลปินตัวแทนคุณรุ่นใหม่ “THE TOYS” “POWEROFJEAN” และ “TELExTELEXs” ขึ้นแสดงฟรีคอนเสิร์ตในงาน NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY: COMMUNITY สร้างแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่ให้โตไปอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับเทคโนโลยี”

นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมฟรีคอนเสิร์ตในงาน “NEXT THROUGH NEXT GEN NEXT TECHNOLOGY: COMMUNITY สร้างแนวคิดให้กับคนรุ่นใหม่ให้โตไปอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับเทคโนโลยี” ยกทัพศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่ นำโดย The Toys “ทอย -ธันวา บุญสูงเนิน” นักร้องหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น และ POWEROFJEAN วงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัย อย่าง “พัต นักร้องนำ” “หมู มือกลอง” “เต มือกีตาร์” “กุ่ย มือกีตาร์” และ“พี มือเบส” พร้อมพบกับ TELEx TELEXs ที่มีนักร้องนำเป็นสาวเท่อย่าง “ออม-สรรัตน์ ลิมปะนพรัตน์” รวมทั้ง “ปิ้ว-กษิเดช ฤทธิ์งาม” ร้องนำและซินธิไซเซอร์ และ “นาว-คิรากร อิงควราภรณ์กุล” เป็นมือกีตาร์และคีย์บอร์ดซึ่งพวกเขาเคยฝากเพลงที่ติดหูหลักล้านวิว นอกจากความสนุกบนเวทีแล้วยังมีกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมายกับบูธกิจกรรมจาก my by NT , NT Mobile , NT Broadband และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย NT Wi-Fi เน็ตเร็วคุณภาพสูงฟรีตลอดทั้งงาน ณ สนามด้านหลังอาคารศูนย์บริการ NT แจ้งวัฒนะ2 เมื่อวันก่อน