‘GMM SHOW’ ปักหมุดเทศกาลดนตรีใหม่ Chang Music Connection presents “เฉียงเหนือเฟส” รวม 19 ศิลปิน ม่วนบะลักกั๊ก ใหญ่คักบะเริ่มเทิ่มที่สุดในภาคอีสาน

ซึ่งจัดโดยทีมผู้จัดงานที่มีไอเดียสุดสร้างสรรค์อย่าง ‘All Area’ (ออลล์แอเรีย) ภายใต้หน่วยงาน ‘GMM SHOW’ (จีเอ็มเอ็มโชว์) ในเครือ ‘GMM GRAMMY’ (จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่) จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บขส.3 ขอนแก่น สถานที่จัดงานเดินทางสะดวกใจกลางเมืองขอนแก่น สถานีขนส่งเสียงดนตรี ที่จะพาทุกคนสนุกไปกับศิลปินครบทุกแนว ครบทุกรส แบบรู้ใจชาวอีสานด้วย Line-Up ศิลปิน ที่มีทั้งศิลปินสายเลือดอีสาน และศิลปินที่ชาวอีสานอยากดูมากที่สุดกว่า 19 ศิลปิน นำโดยศิลปินม่วนคักที่สุด แสดงสดมันที่สุด บอกเลยว่าต้องมาเบิ่งให้ได้เด้อ Palmy (ปาล์มมี่), Cocktail (ค็อกเทล), Three Man Down (ทรี แมน ดาวน์), Tilly Birds (ทิลลี่ เบิร์ด), Tattoo Colour (แทททูคัลเลอร์), Polycat (โพลีแคท), Safeplanet (เซฟแพลนเน็ต), Taitosmith (ไททศมิตร), Anatomy Rabbit (อนาโตมี่ แรบบิท), Whal & Dolph (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ), ไปส่งกู บขส.ดู๊, UrboyTJ (ยัวร์บอยทีเจ), Slapkiss (สแลปคิสส์), Sarah Salola (ซาร่าห์ ซาโรล่า), Asia7 (เอเชีย7), Joey Phuwasit (โจอี้ ภูวศิษฐ์), Dept (เดปท์), Mirrr (เมอร์) และ Television Off (เทเลวิชั่นออฟ)ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ ‘เฉียงเหนือเฟส’ พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ที่หลากหลาย ให้ผู้ร่วมงานได้อะไรที่มากกว่าแค่ดนตรี ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชั่นต่าง ๆ ทั้งเวที แสง สี เสียง รวมถึง Production Design และ Decoration ต่าง ๆ ภายในงาน จะถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเสน่ห์ทุกความเป็นอีสาน โดยทีมผู้จัด ‘GMM SHOW’ ที่มีประสบการณ์การจัด ‘Big Mountain Music Festival’ ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบเทศกาลดนตรีระดับโลกมาแล้วอย่าง ‘M.O.D.’ (Monday On December) ที่เคยออกแบบเทศกาลดนตรีมาแล้วทั้ง ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสิงคโปร์ กับ 2 เวทีใหญ่ ‘เวทีเฉียง’ เวทีเฉียง ดีไซน์เฉียงสมชื่อ เน้นความดิบๆ ของโกดัง และเพิ่มลูกเล่นด้วย LIGHTING DESIGN ที่ล้อไปกับโครงสร้างทรงเฉียงของโกดัง เรียบ เท่ มีเสน่ห์ เข้ากับศิลปินที่ขึ้นเวทีนี้ ที่จัดจ้านทั้งสไตล์ และดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ ‘เวทีเหนือ’ เวทีหน้ากว้างกว่า 80 เมตร ที่ได้แรงบันดาลใจจากโครงหน้ารถบรรทุก และการแต่งไฟสุดจัดจ้านของรถบรรทุก หนึ่งในนวัตกรรมความบันเทิงของคนอีสาน มาผสมกับกราฟฟิก ลายผ้าขาวม้า และที่ขาดไม่ได้สติกเกอร์ติดท้ายรถบรรทุก รวมมุขเด็ด คำคมต่างๆ มาเป็น VISUAL ประกอบโชว์ของศิลปิน อัดแน่นความม่วนคักๆ มาเต็มคันรถภายในงานสามารถรับประสบการณ์ทางดนตรีได้อย่างอิสระและเปิดกว้าง แถมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยในภาคอีสานผู้มีใจรักการทำงานเทศกาลดนตรีมาร่วมประสบการณ์ฝึกงานภาคสนามด้วยการสร้างสรรค์รายละเอียดบางส่วนของตัวงาน เพื่อประกาศความภูมิใจในความเป็นอีสาน และสร้างบรรยากาศให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และมีทั้งศิลปินที่สร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจให้ชาวอีสานอย่าง Tattoo Colour (แทททูคัลเลอร์) และไปส่งกู บขส. ดู๊ จากจังหวัดขอนแก่น, JOEY PHUWASIT (โจอี้ ภูวศิษฐ์) จากจังหวัดร้อยเอ็ด, Anatomy Rabbit (อนาโตมี่ แรบบิท) จากจังหวัดอุดรธานี,SLAPKISS (สแลปคิสส์) ที่มีสมาชิกในวงจากจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสกลนคร และเป็นครั้งแรกของ 4 ศิลปิน 4 แนวดนตรี มาร่วมกันทำเพลงประจำงาน “เฮาเฉียงเหนือ” ที่สะท้อนความสนุกในสไตล์อีสานผ่านดนตรีร่วมสมัย Taitosmith (ไททศมิตร), Whal & Dolph (วาฬ แอนด์ ดอล์ฟ), UrboyTJ (ยัวร์บอยทีเจ) และ ต้นตระกูล จาก ASIA7 (เอเชีย7) พร้อมโชว์สุดพิเศษที่หาดูที่อื่นไม่ได้อย่างแน่นอน โดยเพลงนี้ได้ แม็ก The Darkest Romance (เดอะดาร์กเคสต์ โรแมนซ์) มารับหน้าที่โปรดิวเซอร์ให้อีกด้วยหมุดหมายสำคัญของชาวอีสาน ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น พรีเซนต์ ‘เฉียงเหนือเฟส’ จะพาทุกคนสนุกไปกับศิลปินครบทุกแนว ครบทุกประสบการณ์แบบรู้ใจชาวภาคอีสาน จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บขส.3 ขอนแก่น โดยเปิดจำหน่ายบัตร Early Dino ราคาสุดคุ้ม! (บัตรมีจำนวนจำกัด) ราคาเพียง 899 บาท (จากปกติ 1,500 บาท) เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 20.00 น. ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ ทิคเก็ต ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ www.allticket.com และ www.GMMLIVE.com สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/ChiengNueaFest