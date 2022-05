“โฟกัส กิตติคุณ” ส่งซิงเกิลใหม่สุดม่วน “สาดฮัก”พร้อมดึง “แมว-จิรศักดิ์” ฉีกคาแรคเตอร์สวมวิญญาณแร็พเปอร์ สาดความโบ๊ะบ๊ะใน Music Video

หลังจากปล่อยเพลง “ฮักข่อหล่อแข่แหล่” เพลงเฮิร์ตๆ เพื่อซับน้ำตาคนอกหักเมื่อปลายปี 2564 วันนี้ โฟกัส กิตติคุณ ศิลปินหนุ่มหล่อลูกอีสานแบบฉบับ Urban Style คนแรกของวงการลูกทุ่ง สังกัดค่าย “YES i AM” (เยสไอแอม) ขอเปลี่ยนโหมดเอาใจสายโจ๊ะ! ด้วยการส่งซิงเกิลใหม่สุดม่วน “สาดฮัก” ที่พร้อมจะสาดความรัก สาดความคิดถึง ให้หัวใจที่แห้งแล้งได้กลับมามีแฮงอีกครั้งโฟกัส กิตติคุณ เล่าว่า “เพลงนี้ปรับบีทให้สนุกขึ้น กับซาวด์ดนตรีที่ได้กลิ่นอายอีสานบ้านเฮาแบบ 100% พร้อมเสริมซาวด์สตริงสมัยนิยม เพื่อให้เพลงดูติดหูโดนใจคนฟัง ที่สำคัญยังมอบเซอร์ไพรส์ให้กับเหล่าแฟนเพลงมักม่วน ด้วยการชวนพี่ “แมว-จิรศักดิ์ ปานพุ่ม” มาสวมวิญญาณแร็พเปอร์สุดเท่ ร้องท่อนแร็พจนกลายเป็นลูกเล่นสุดเด็ดดวงของเพลงนี้ พร้อมกับการนั่งเก้าอี้เป็นโปรดิวเซอร์บาลานซ์ 2 แนวดนตรีให้ออกมาเข้ากันลงตัวสุดๆ ในส่วนของ Music Video ยังเนรมิตร้านอาหารอีสานสุดต๊าซซซซ! ที่นอกจากจะเสิร์ฟเมนูแซ่บๆ แล้ว ผมยังรับบทพ่อครัวถอดคาแร็กเตอร์มาจากบทพระรองในซีรีส์เกาหลี ที่สเตตัสหัวใจอยู่ในโหมดโสดคั่กๆ เพื่ออ้อนผู้สาวใจดีมาเปลี่ยนใจดวงนี้ให้อ่อนโยนสักหน่อย และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ผมได้ใส่เข้าไปในเอ็มวี ตอนคุยกับพี่ๆทีมงานคืออยากใส่ ซอฟต์ พาวเวอร์ จุดขายของความเป็นอีสาน เวลาที่เราไปไกลบ้านหรือต่างประเทศ สิ่งแรกๆ ที่เราจะคิดถึงคือเรื่องอาหาร เลยเติมความโดดเด่นของอาหารอีสานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ให้อยู่ใน MV “สาดฮัก” อีกด้วย แต่ละเมนูดูเรียบง่ายแต่น่ารับประทานหมดเลย นอกจากนี้ยังชวนดาวโซเชียลสายฮาอย่าง “ก็อตซิลล่า ข้าวเหนียวจงเจริญ” มาสาดความฮา ความโบ๊ะบ๊ะอีกด้วย สำหรับที่มาของไอเดียเพลงนี้เกิดขึ้นจากไอเดียเล็กๆ เลยครับ กับคำถามที่ว่า ‘รองเท้ายังมีคู่ แล้วทำไม I have no one สักที’ จนกลายเป็นเพลงของคนเหงา คนโสด ที่ต้องการใครสักคนเข้ามาปลอบโยนหัวใจ เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน 100% เลยครับ ทั้งยังมีดนตรีที่ผสมผสานความเป็นอีสานบ้านเฮา กับแนวดนตรีแบบสตริงร่วมสมัย ให้ออกมาลงตัว น่าฟัง และเข้ากันที่สุด ก็ขอฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุด “สาดฮัก” กับแฟนๆ ด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามฟังเป็นกำลังให้กันเยอะๆ นะครับ”แฟนๆ สามารถเข้าไปติดตามฟังและชม Music Video เพลง “สาดฮัก” ซิงเกิลล่าสุดแบบสุดม่วนจาก โฟกัส กิตติคุณ ได้แล้วบน YouTube : YES i AM และทุก Music Streaming แล้วมาเปลี่ยนโหมดหัวใจจากคนโสดคั่กๆ เป็นคนม่วนคั่กๆ ไปพร้อมกัน