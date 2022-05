สิ้นสุดการรอคอย ก้าวหน้า-เทอร์โบ เปิดตัวซิงเกิลคู่ครั้งแรก! ตั้งใจแต่งให้แฟนคลับ“แค่มีเธอก็  SO GooD” กับค่ายเพลงน้องใหม่ “Momenty Entertainment

สิ้นสุดการรอคอย “ก้าวหน้า - กิตติภัทร แก้วเจริญ” (ผลงานอาทิ Love Stage , นิติแมนเดอะซีรีส์ ช่องone 31, ซีรีส์เรื่อง ลองของซีรีส์ (มิน) ช่อง 3) และ “เทอร์โบ - ชนกชนม์ บุญมานะวงศ์ (ผลงานอาทิ Love Stage , นิติแมนเดอะซีรีส์ ช่องone 31, ซีรีส์เรื่อง ลองของซีรีส์ (มิน) ช่อง 3) เปิดตัวซิงเกิลคู่ครั้งแรกเพลง “มีเธอก็ SO GooD” กับค่ายเพลงน้องใหม่ “MomentyEntertainment” ที่ก่อตั้งโดยนักธุรกิจรุ่นใหม่ “แอม ประยาภรณ์ สงค์ประเสริฐ” (CEO บริษัทอัญดาคอฟฟี่จำกัด) “เพลงมีเธอก็ SO GooD” เป็นเพลง POP ฟังสบายๆฟิลกู๊ด ที่ได้ “ซินธ์ The X Factor Thailand” (ภัทรภร แสงสำอาง) มาแต่งเนื้อร้อง ทำนอง และโปรดิวซ์เพลงนี้ร่วมกับ “ชนม์ Slot Machine” (อธิชนม์ ปิ่นทอง) ซึ่ง ก้าวหน้า และ เทอร์โบ ได้เล่าว่าก้าวหน้า “เพลงนี้เริ่มมาจากที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่แอม ซึ่งเป็น CEO แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้องใหม่ที่กำลังมาแรงในตอนนี้ และพี่แอมต้องการจะเปิดค่ายเพลงเลยชวนเรา 2 คน มาทำเพลงเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย สำหรับเพลง “มีเธอก็ SO GooD” เราสองคนตั้งใจแต่งออกมาเพื่อแฟนคลับของเราเลยครับ เนื้อหาของเพลงจะพูดถึงความรักของคน 2 คน และอีกนัยหนึ่งหมายถึงเรากับแฟนคลับ ที่เป็นรอยยิ้มให้กัน คอยดูแลกัน เป็นพลังบวกให้กัน คอยชาร์จพลังให้กันและกัน แนวเพลงเป็นดนตรีป็อปฟิลกู๊ด สดใส น่ารักๆ มีจังหวะให้ได้ขยับกัน จริงๆมีท่าเต้นให้ทุกคนได้เต้นตามกันด้วย การทำงานครั้งนี้สนุกมากๆครับพี่ๆน่ารักมากครับ (พี่ซินธ์ และพี่ชนม์ เก่งมากๆ ใจดี ทำงานสนุก ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆ ได้เรียนรู้อะไรจากพี่ๆเค้าเยอะมากๆเลย เหมือนเราได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดจริงๆ”เทอร์โบ “สำหรับผมตื่นเต้นมากๆครับ เพราะเป็นซิงเกิ้ลแรก และแอบคาดหวังนิดๆฮ่าฮ่าฮ่า อีกอย่างเรามีโอกาสได้ร้องเพลงครั้งแรกแล้วยังได้โอกาสร่วมงานศิลปินที่เก่งและมีฝีมือ อย่างพี่ซินธ์และพี่ชนม์ พี่ๆเค้าเก่งมากครับสอนเทคนิคการร้องและอีกหลายเรื่องร้องเพลงให้ด้วย เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากครับ ยอมรับว่ายากนิดหน่อยเพราะในเอ็มวีก็ต้องมีท่าเต้นด้วย ซึ่งไม่ใช่ทางของโบเลยครับ แต่ตอนนี้ก็ผ่านมาได้และเป็นเพลง“มีเธอก็ SO GooD” อย่างที่ทุกคนได้ฟังกัน ยังไงก็ฝากผลงานใหม่ของก้าว และโบด้วยนะครับ ไว้มีโอกาสที่มีคอนเสิร์ตมาร้องมาเต้นไปพร้อมๆกันนะครับติดตามเอ็มวีเพลงคู่เพลงแรกของ ก้าวหน้า-เทอร์โบ “มีเธอก็ SO GooD” ทาง Youtube Channel “MOMENTY ENTERTAINMENT” ได้ตั้งแต่ 23 พฤษภาคมนี้ และสามารถขอเพลงฟังผ่านทางรายการวิทยุทั่วประเทศได้แล้ววันนี้เช่นกันคร้าบ