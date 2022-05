“ได้แต่คิดถึง (Miss You)” เพลง R&B สุดละมุนจาก “มาร์ค เมธาธวัช” ที่ทำไว้นานกว่า 10 ปี!!

เป็นเวลากว่า 1 ปีที่ มาร์ค เมธาธวัช ศิลปินหนุ่มสุดฮอตผู้เคยฝากผลงานเพลงเพราะจับใจอย่าง “ยังแคร์เธอ” และ “ลบทำไม” จนคว้ารางวัล Rookie of The Week จากรายการ T-Pop Stage ตัดสินใจพักงานเพลงไปทุ่มเวลาให้กับการเรียน จนตอนนี้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และกำลังจะเข้ารับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 ตามที่ตั้งใจแล้ว พร้อมกลับมาลุยงานในวงการบันเทิงแบบเต็มตัวอีกครั้ง ด้วยการส่งซิงเกิลใหม่ “ได้แต่คิดถึง (Miss You)” แถมยังเป็นการทำงานเพลงในฐานะศิลปินอิสระ แต่ยังคงความโดดเด่นทั้งน้ำเสียงนุ่มๆ และสไตล์การร้องสุดละมุนที่เคยครองใจผู้ฟังมาร์ค เมธาธวัช เล่าว่า สำหรับความพิเศษแรกของ “ได้แต่คิดถึง (Miss You)” คือ เพลงนี้เป็นเพลงที่ มาร์ค เคยบันทึกเสียงเอาไว้เมื่อประมาณ 10 ปีก่อน และถือว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของเขา โดยได้ พีช The Peachband มาช่วยเขียนคำร้อง-ทำนองให้ แต่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างตอนนั้น ทำให้โปรเจกต์นี้ต้องถูกพับไปอย่างน่าเสียดาย และด้วยความที่เนื้อหาของเพลงพูดถึงความคิดถึง จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะถูกหยิบมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนความรู้สึกให้กับแฟนเพลงที่เฝ้ารอ ทำให้พวกเขาได้เข้าใกล้กับความคิดถึงมากยิ่งขึ้นส่วนความพิเศษในเวอร์ชั่นใหม่ 2022 นี้ มาร์ค ได้ชวน มิค เพชรภูมิ มือกีต้าร์แห่งวง I HATE MONDAY มาร่วมทำงานในฐานะโปรดิวเซอร์ และร่วมเรียบเรียงเพลงกันใหม่ ให้ออกมาในสไตล์ R&B ที่เพราะ ฟังสบาย รวมถึงทั้งซาวด์ดนตรีทันสมัยที่ถูกดีไซน์มาอย่างตั้งใจโดยแฟนๆ สามารถชม Lyrics Video เพลง “ได้แต่คิดถึง (Miss You)” จาก มาร์ค เมธาธวัช ได้แล้วทาง YouTube : Mark Methathavach รวมทั้งฟังและ Download ได้ผ่านบริการของทุก Music Streaming Platform หรือติดตามข่าวสารของ มาร์ค เมธาธวัช ได้ทาง Facebook Fanpage : Mark Methathavach และ Instagram : @methathavach