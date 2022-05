ตัวแม่กลับมาแล้ว! “แซม สมิธ” ปล่อยเพลงใหม่ติดหู “Love Me More”

“แซม สมิธ” (Sam Smith) เจ้าของรางวัลระดับโลกมากมาย กลับมาพร้อมเกิลใหม่ “Love Me More” หลังปล่อยอัลบั้ม “Love Goes” ไปเมื่อปี 2019“Love Me More” เพลงนี้เป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ของ “Sam Smith” กับตัวเองในการเดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง ความรัก เสียงหัวเราะ ความสุข และการที่สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง ด้วยการหันมารักตัวเองหลังจากผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดแน่นอนว่าแฟน ๆ จะได้เห็น “Sam Smith” โชว์พลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ในเพลงที่ให้กำลังใจกับตัวเองนอกจากนี้ยังเป็นการกลับมาร่วมงานของ “Sam Smith” กับ “Jimmy Napes” และ “Stargate” ที่ร่วมงานกันมานาน รวมถึง Music Video ที่ถ่ายโดย “Luke Monaghan” ผู้กำกับ Music Video ของเขามากมาย เช่น “Too Good At Goodbyes, Writing's On The Wall” รวมถึง “Sam Smith” ยังได้นั่งแท่นลงมือร่วมกำกับมิวสิกวีดิโอเพลงนี้ด้วยตัวเองสำหรับเนื้อหาของเพลง Love Me More เป็นเรื่องราวของการปลดปล่อยและความปิติยินดี ถ่ายทำขึ้นใจกลางกรุงลอนดอน“Sam Smith” เล่าว่า “ฉันเขียนเพลงนี้ขึ้นให้กับทุกคนที่รู้สึกแตกต่าง ทุกคนที่ต้องคอยหยุดตัวเองในการพูดสิ่งที่ใจร้ายกับตัวเองในหัวตลอดเวลา ฉันหวังว่าเพลงนี้จะเป็นเพื่อนของคุณ”ทั้งนี้อัลบั้มเปิดตัวของ “Sam Smith” อย่าง “In The Lonely Hour” เป็นอัลบั้มเปิดตัวที่มียอดขายสูงสุดในรอบทศวรรษและนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 “Sam Smith” ได้รวบรวมยอดขายอัลบั้มกว่า 33 ล้านชุด รวมเป็นยอดขายซิงเกิล 227 ล้านและสตรีม 40 พันล้านครั้งตลอดอาชีพการงานของพวกเขาจนถึงปัจจุบันขณะที่บทเพลง “Love Me More” เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าทึ่งที่กำลังจะมาถึงของ “Sam Smith” ในปีนี้