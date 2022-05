“ปู ไปรยา” ปิดฉากภาพยนตร์ฮอลลีวูดกับ บรูซ วิลลิส และ จอห์น ทราโวลตา ร่วมงานสุดเอกซ์คลูซีฟ MET GALA AFTER PARTY 2022 ที่ The Standard, High Line ในมหานครนิวยอร์ค

MET Gala 2022 แฟชั่นอีเว้นท์ที่ใหญ่ที่สุดได้จัดขึ้นเมื่อคืนนี้ ที่ Metropolitan Museum of Art ในมหานครนิวยอร์ค ซึ่งงานนี้เหล่านักแสดง นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเหล่าไอคอนคนดัง ต่างเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ซึ่งแน่นอนว่าค่ำคืนนั้นจะไม่สมบูรณ์ หากไม่มีงานอาฟเตอร์ปาร์ตี้ ทาง โรงแรม The Standard, High Line New York พร้อมด้วยศิลปินแนวฮิปฮอปอย่าง Cardi B และ Playboy จึงจัดงาน Met Gala After Party สุดปังแห่งปี โดยมีบรรดาคนดังเข้าร่วมงาน อาทิ Billie Eilish, Camila Cabello, Kitty Cash, Donatella Versace, Sebastian Stan, Charly Defrancesco, Marc Jacobs, Dove Cameron, Janelle Monae, Jared Leto, Cardi B, Emily Ratajkowski, Madelaine Petsch, Winnie Harlow, Fernando Garcia, Aquaria, Lily Aldridge, Chiara Ferragni, Fedez, Laura Harrier, Peter Lux, Simone Ashley, Darren Criss, Johnny Suh, Finneas, Nicola Coughlan, Manu Rios และนักแสดงสาวระดับแนวหน้าของไทย อย่าง ปู ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ก็ได้รับเชิญเข้าร่วมงานนี้ด้วยเช่นกันปู ไปรยา นักแสดงและนางแบบที่เป็นที่ยอมรับของเมืองไทย มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่มมากขึ้นหลังจากได้รับบทนักแสดงนำหญิงในภาพยนตร์เรื่อง "Paradise City" ร่วมกับนักแสดงชั้นนำของฮอลลีวูดอย่าง บรูซ วิลลิส และ จอห์น ทราโวลต้า หลังจากย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อทำงานด้านการแสดงในฮอลลีวูดนั้น ปู ไปรยา ก็มีโอกาสกระทบไหล่กับเหล่าดาราฮอลลีวูดอย่างมากมาย ล่าสุด ปู ไปรยา ได้เข้าร่วมงาน MET Gala After Party ที่ Boom Boom Room โรงแรม The Standard, High Line ซึ่งปาร์ตี้สุดพิเศษนี้ จัดขึ้นโดย Cardi B และ Playboy ให้แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเฉลิมฉลอง และสนุกสนานไปกับทีมดีเจชื่อดังอย่าง Kitty Ca$h รวมทั้งการแสดงเซอร์ไพรส์ของเหล่านักเต้น burlesque"The Standard มีพลังสร้างสรรค์อย่างมากมาย ปูเป็นแฟนตัวยงของแบรนด์ และมีความสุขมากที่ได้พักที่ The Standard, High Line ซึ่งเป็นสถานที่ที่คึกคัก เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และมีวิวที่น่าทึ่งของแม่น้ำฮัดสัน ปูดีใจที่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ที่ฮอตที่สุดแห่งปีในนิวยอร์ก และได้พบปะผู้คนที่ชื่นชอบ ปูตื่นเต้นมากที่ The Standard จะเปิดโรงแรม Asia Flagship ที่กรุงเทพฯ กับการออกแบบที่ล้ำสมัย ห้องอาหารต่างๆ รวมถึงสถานที่สำหรับไนท์ไลฟ์ด้วย ซึ่งจะกลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ยอดนิยมในเอเชียแน่นอน" ปู ไปรยากล่าว