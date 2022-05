ชมภาพบรรยากาศความงดงามของเสน่ห์อัตลักษณ์ท้องถิ่น 4 ภาคในรูปแบบร่วมสมัย สไตล์ "Summer City Pop" แคมเปญหน้าร้อนจากเซ็นทรัลพัฒนา

หากนึกถึงหน้าร้อน สิ่งที่คนไทยคุ้นเคยมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเทศกาลสงกรานต์ ทะเล ไอศกรีม และน้ำเย็นๆ ชื่นใจ แต่หากมองลึกไปกว่านั้น เสน่ห์ของหน้าร้อนที่ทุกคนโหยหา และรอคอยคือ Vacation time ช่วงเวลาที่เป็นโอกาสให้ทุกคนได้หยุดยาว พักผ่อนใช้เวลากับครอบครัวและคนที่รัก ได้ออกไปใช้ชีวิตสัมผัสลมร้อน ค้นหาประสบการณ์ในสถานที่ใหม่ๆ เพื่อเติม Passion และค้นหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด สัมผัสวิถีชุมชน ความ Simplicity ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ จึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์งาน ‘Summer City Pop’ งานอีเวนต์ที่ม่วนที่สุดของหน้าร้อนปีนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Blooming Summer 2022 โดยเซ็นทรัลพัฒนา ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศ โดยได้หยิบยกเอาเสน่ห์และอัตลักษณ์ท้องถิ่น 4 ภาคมานำเสนอผ่านงานสร้างสรรค์ที่ผสาน Art & Culture และจับมา Twist กับความร่วมสมัยออกมาได้อย่างลงตัว โดยใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 4 ภาค ได้แก่ เซ็นทรัล อุบลราชธานี, เซ็นทรัล เชียงใหม่, เซ็นทรัล หาดใหญ่ และเซ็นทรัล พัทยา เป็นตัวแทนของแต่ละภาคถ่ายทอด Local essence แบบร่วมสมัยผ่านลายผ้า อาหาร งานศิลป์ และเสียงดนตรี ได้อย่างสนุกสนาน สร้างความภูมิใจในวิถีชุมชน และยังสร้างรายได้ให้ผู้คนในท้องถิ่น สะท้อนวิสัยทัศน์ Imagining better futures for all ตอกย้ำความเป็น Place maker ที่ต้องการเป็นมากกว่าพื้นที่ศูนย์การค้า แต่เพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความหมายและเป็นพื้นที่ของการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง• เซ็นทรัล อุบลราชธานี ตัวแทนของภาคอีสาน “อีสานมักม่วน” นำเพลงหมอลำ มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงแดนอีสาน มาบอกเล่าเรื่องราวของดอกไม้ในแบบร่วมสมัย ผสานผลงานแฟชั่นโชว์ที่ส่งเสริมความเป็นอีสานในรูปแบบของลวดลายผ้าทอ หากแต่นำเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ สื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็น รูป-รส-กลิ่น-เสียง ถ่ายทอดออกมาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งวัฒนธรรมการกิน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงของดนตรีพื้นบ้าน ที่สุดแห่งความม่วนสไตล์อีสานชมการแสดงที่เปิดโลกความม่วนแบบครบรสผ่านเครื่องดนตรีไทยผสมผสานดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างสนุกสนาน• เซ็นทรัล เชียงใหม่ ตัวแทนของภาคเหนือ ท่องไปในจินตนาการของโลกแห่งดอกไม้ เมื่อ Digital experience ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสรรค์ Motion Graphic แบบ Dynamic Composition ดึงจังหวะจากท่วงท่าร่ายรำแบบล้านนาผสานกับมนต์เสน่ห์แห่งดอกไม้ เรียงร้อยออกมาเป็นลวดลายกราฟิกจากศิลปิน Visual Motion ชาวเชียงใหม่ และอาจารย์สุเมษ ยอดแก้ว จาก MINIMAL STUDIO CHIANGMAI จัดแสดงเป็น ‘Digital Art Show Case’ มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้า ร่วมเบิกบานหัวใจกับดนตรีบำบัดจากวงดนตรี JAZZ ชื่อดังของเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศสวนดอกไม้ ให้เสียงเพลงและดอกไม้ผลิบานในใจ พิเศษสุดกับประติมากรรมดอกไม้ยักษ์สูงกว่า 20 เมตร "Flower Melody" ที่เคลื่อนไหวหุบและบานได้ ประสานแสง สี เสียงสุดอลังการ ตั้งแต่วันนี้-31 ธ.ค. 65• เซ็นทรัล หาดใหญ่ ตัวแทนของภาคใต้ ‘สงขลาน่าหลงใหล วิถีแฟชั่น อัตลักษณ์ปักษ์ใต้’ เริ่มแล้ววันนี้ถึง 8 พ.ค. 65 เท่านั้น ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ของมหานครแห่งวัฒนธรรมแดนใต้ แหล่งรวมวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์แบบพหุวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ลงตัว ล้วนบอกเล่าเรื่องราวผ่านผลงานศิลปะ อาหาร และลายผ้า ที่นำความเบ่งบานของดอกไม้ฤดูร้อนและเสน่ห์อันชวนน่าหลงใหลของภาคใต้ ชมความสดใสของมวลดอกไม้ผ่าน Wall art จากชมรมศิลปินนานาชาติภาคใต้ ผสมผสานกับความทันสมัยในโลกดิจิทัล เชื่อมต่อศิลปะจากภาพวาดสู่จอ LED ความยาวกว่า 10 เมตร เพื่อเป็น Landmark ถ่ายรูปที่ป็อปสุดของภาคใต้• เซ็นทรัล พัทยา ตัวแทนของภาคตะวันออก ชวนดื่มด่ำมนต์เสน่ห์เมืองพัทยา เมืองชายทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก ผสานความงดงามของดอกไม้ใต้ท้องทะเลในฤดูร้อน สีสันสุดอลังการตระการตาผ่าน Bikini Fashion Show บนจอ LED Ocean Runway พาดำดิ่งลงไปยังใต้ท้องทะเลลึก นำทีมโดยเหล่าตัวแม่ของวงการคาบาเรต์โชว์ พร้อมด้วยนางแบบ นายแบบ ในชุด Bikini สุด Sexy จากแฟชั่นแบรนด์ดังมากมาย และดื่มด่ำกับเครื่องดื่มสุดพิเศษ ที่ผสมผสานความเบ่งบานของดอกไม้, Nightlife และชายทะเลเมืองพัทยา