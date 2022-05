TOA เสริมแกร่ง AP THAILAND ส่งนวัตกรรมสีคุณภาพ ปูพรมชีวีตดีๆ กับโครงการ AP ทั่วไทย

กล่าวว่า “TOA เป็นแบรนด์สียอดนิยม อันดับ1 ที่ครองใจผู้บริโภคมายาวนาน และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง TOA ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคอยู่เสมอ ทั้งด้านสินค้าและบริการแบบ Total Solution โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใน 3 ด้านคือ 1. ด้านคุณภาพการใช้งานที่ต้องดีกว่า ทนทานกว่า คุ้มค่ากว่า เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภค 2. ตอบโจทย์ปัญหาการใช้งาน (Pain Point) ของบ้าน และการก่อสร้างให้ครอบคลุมมากขึ้น และ 3. การพัฒนาสินค้าที่มีอยู่และสินค้าใหม่ๆ ให้เกิดความปลอดภัยและความยั่งยืนต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม”นี่คือแนวทางอันเป็นเป้าหมายสำคัญของ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนและตอกย้ำความเชื่อมั่นของลูกค้า ด้วยการคัดสรรนวัตกรรมสีเพื่อสุขภาพ ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง TOA ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ เอพี ไทยแลนด์ ได้ให้เกียรติทาง TOA ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการ ภายใต้เป้าหมายเดียวกันในการส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสวยงามทนทานและคุ้มค่าให้กับผู้บริโภค โดยเริ่มต้นกับ 60 โครงการแนวราบเครือเอพี ที่พร้อมจะเปิดตัวในปี 2565 นี้ ทั้งโครงการในกทม.และต่างจังหวัด ตลอดจนแผนการพัฒนาโครงการใหม่ในปี 2566 เพื่อความคุ้มค่า และดีที่สุด ด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านมาตรฐานใหม่ จาก TOA ที่มีอนุภาค Silver Nano Technology ในสีทาภายใน ที่สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้มากถึง 99.9% รับรองผลการทดสอบโดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และยังเป็นสีที่ประหยัดพลังงาน สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 95% ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) จากกระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ สีทาภายในของ TOA ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสถาบันต่างๆ ว่าปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากกลิ่นและสารระเหยที่เป็นพิษ (Nearly zero VOCs) ตามมาตรฐานการรับรองฉลากเขียวทั้งในไทยและสิงคโปร์ เช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ (Self-Cleaning Technology) เทคโนโลยี Air Detoxify ช่วยขจัดสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มาลดีไฮด์) อากาศภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้สูงสุดถึง 99.99% ด้วยเทคโนโลยีจาก Microban, U.S.A. ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ทั้งอาคารเขียวของไทย (TREES) และสหรัฐอเมริกา (LEED) รวมทั้งยังเป็นสีทาภายในที่โครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเลือกใช้เปิดเผยว่า “เอพี ไทยแลนด์ เรามีพันธกิจที่ชัดเจนและมั่นคงในการส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ (EMPOWER LIVING) ให้กับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์แบรนด์เอพีทุกคน และในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพมานานกว่าสามทศวรรษ เอพีให้ความสำคัญอย่างมากต่อการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย ตลอดจนพิถีพิถันในการคัดสรรวัสดุที่ดีมีคุณภาพจากพันธมิตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชั้นนำของประเทศ เพื่อให้อสังหาริมทรัพย์ภายใต้การพัฒนาของเอพีส่งมอบคุณค่า และนำพาชีวิตดีๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างที่สุด และสำหรับนวัตกรรมสีทาบ้านTOA จึงเป็นแบรนด์สีที่เอพีไว้วางใจเลือกใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมที่จะเปิดตัวใหม่ในปีนี้และปี 2566 ด้วยนวัตกรรมและมาตรฐานคุณภาพระดับสากลตลอดจนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของสี TOA ที่พร้อมส่งมอบชีวิตดีๆ ให้กับลูกค้าเครือเอพี”“ความร่วมมือของ 2 ผู้นำธุรกิจ คือ TOA และเอพี ไทยแลนด์คือก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพสู่สากลอย่างแท้จริงให้กับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย และจะทำให้ความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัย เพื่อส่งมอบชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับลูกบ้านเอพีทุกครอบครัวบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม” นายบุญชัยกล่าวเอพีได้กำหนดให้ปี 2565 เป็นที่สุดแห่งปีในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าแนวราบ ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสินค้าบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมและบ้านแฝด ที่เอพีเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ บ้านเดี่ยวแบรนด์คุณภาพ อย่าง THE PALAZZO คฤหาสน์หรูในเซกเมนต์ซูเปอร์ลักชัวรี่ THE CITY บ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่เซกเมนต์ไฮเอนด์ CENTRO บ้านเดี่ยวดีไซน์โมเดิร์นสำหรับการเริ่มต้นครอบครัวเซกเมนต์กลางบน สินค้ากลุ่มทาวน์โฮมอย่างบ้านกลางเมือง, บ้านกลางเมือง The Edition, แกรนด์ พลีโน่ และพลีโน่ รวมถึงโครงการในต่างจังหวัดภายใต้แบรนด์ อภิทาวน์ ซึ่งการเลือกใช้นวัตกรรมสีจาก TOA ทั้งงานภายนอกและภายใน เราเชื่อมั่นว่าสีจาก TOA จะสามารถมอบความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ควบคู่กับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม