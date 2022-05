“คิม คาร์เดเชียน” ยอมลดน้ำหนัก 7 กก. เพื่อใส่ชุด “มาริลีน มอนโรว์”

ตามรายงานระบุว่า งานพรมแดง 2022 Met Gala ที่จัดขึ้นในนิวยอร์กวันที่ 2 พ.ค. ( ตามเวลาสหรัฐฯ ) คิม คาร์เดเชียน ต้องควบคุมน้ำหนักอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้ใส่ชุดที่มีอายุกว่า 60 ปี ที่ มาริลีน มอนโรว์ เซ็กซี่สตาร์ตัวแม่เคยใส่ร้องเพลง แฮปปี้เบิร์ธเดย์ มิสเตอร์ เพรสซิเดนท์ ให้กับประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี เมื่อปี 1962 มาสวมใส่เดินพรมแดงงานนี้คิม ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Vogue ระบุว่า เธอต้องลดน้ำหนักกว่า 7.2 กก. ภายใน 3 สัปดาห์เพื่อให้สามารถใส่ชุดดังกล่าวได้ “มันเป็นความท้าทายมากๆค่ะ มันเหมือนเป็นบทบาท ที่ฉันต้องตั้งใจทำหน้าที่ให้ดี”การเดินทางของชุดนี้ คิม คาร์เดเชียน ระบุว่าเธอต้องส่งเครื่องบินส่วนตัวไปรับชุดที่ พิพิธภัณฑ์ Ripley's Believe It Or Not ใน ออร์แลนโด เพื่อนำมาลองใส่ที่บ้าน“ชุดนี้ถูกส่งมอบท่ามกลางพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยคุ้มกัน และฉันก็ต้องใส่ถุงมือขณะลองสวมมันด้วย ฉันคิดมาตลอดว่า มาริลีน ค่อนข้างมีหุ่นโค้งเว้าชัดเจนมากๆ ฉันคิดว่าฉันอาจจะตัวเล็กกว่าในบางจุดที่เธอขนาดใหญ่กว่า และก็ใหญ่กว่าในบางจุดที่เธอขนาดเล็กกว่า ดังนั้นพอฉันใส่ชุดไม่ได้ ฉันอยากจะร้องไห้เพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว”ดังนั้น คิม คาร์เดเชียน จึงจัดการวางแผนลดน้ำหนักทันที “ฉันต้องใส่ชุดซาวน่า 2 ครั้งต่อวัน วิ่งบนลู่ แล้วก็ไม่กินแป้งและน้ำตาลเลย กินคลีนแค่ผักกับโปรตีน ฉันไม่ได้อดอาหารนะคะ แต่แค่ควบคุมเข้มงวด”และเมื่อเธอสามารถยัดตัวลงไปในชุดได้เธอถึงกับบอกว่า “ฉันแทบจะร้องไห้เลยค่ะ เป็นน้ำตาแห่งความสุข” ส่วนตอนนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์บนพรมแดงว่า เธออยากกินพิซซ่า และโดนัทมากๆหลังกลับจากงานไปถึงโรงแรมในงานนี้ คิม คาร์เดเชียน ยังได้ทำผมบลอนด์เพื่อให้ลุคแบบ มาริลีน มอนโรว์ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่เธอตั้งใจ โดยหนุ่มที่เธอควงเข้างานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแฟนหนุ่มคนล่าสุด พีท เดวิดสัน ที่มาในชุดสูทของ Diorทันทีที่ คิม คาร์เดเชียน เดินพ้นบนไดพรมแดงงาน Met Gala คิม ก็ถอดชุดดังกล่าวออกทันที “ฉันค่อนข้างเคารพชุดนี้ ที่เป็นชุดอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาอยู่ในนั้นมากค่ะ ฉันไม่อยากจะนั่งทับ หรือใส่ชุดนี้กินอะไร หรือทำอะไรเสี่ยงๆอันเป็นการทำลายสร้างความเสียหายให้กับชุด และก็ไม่ได้ทาเครื่องสำอางบนตัวตามปกติที่ฉันเคยทำด้วย ทุกอย่างถูกจำกัดด้วยเวลาและฉันยังถึงขั้นต้องเดิน้อมบนบันไดด้วยซ้ำ”ปีนี้มีเหล่าเซเลบคนดังหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้าร่วมเดินพรมแดงงาน Met Gala มากมายทั้งสาวๆจากบ้าน คาร์เดเชียน-เจนเนอร์, เรจินา คิง, เบลค ไลฟ์ลีย์, ไรอัน เรย์โนลด์, ลิน มานูเอล มิแรนดา รวมถึงชาวเอเชียอย่าง จองโฮยอน นักแสดงสาวจากซีรีส์ Squid Game รวมถึง จอห์นนี จากวง NCT ด้วย