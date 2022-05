“ป่าน ณิชาภัทร” ไอคอนแฟชั่นตัวแม่ สาวไทยหนึ่งเดียว ดาวเด่น Met Gala 2022

ตัวแม่ไอคอนเมคอินไทยแลนด์สาวไทยหัวใจอินเตอร์ ตัวแม่ผู้คว่ำหวอดในวงการแฟชั่นระดับโลก และ Image consultant ผู้ดูแลภาพลักษณ์และพีอาร์ระดับชั้นนำ ที่ทำงานทั้งดาราไทย แบรนด์ไทย และ ดาราฮอลลีวูดกลับมาผงาดง้ำค้ำโลกสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับการปรากฏตัวในงานบิ๊กอีเวนต์อลังการดาวล้านดวงที่เริ่ดที่สุดของอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกอย่างหรือที่คนไทยรู้จักกันในรูปแบบงานพรมแดงเรตคาร์เพ็ต ที่บรรดาคนดังซุปตาร์ เซเลบระดับโลก งัดชุดแปลกแหวกตลาด มาเดินสับๆแย่งซีนให้ช่างภาพในรัวชัตเตอร์เป็นไวรัลไปทั่วโลกในทุกปี โดยปีนี้ Met Gala ยิ่งใหญ่กว่าหลายปีที่ผ่านมา จากสเกลที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ปีนี้ 2022 มาแบบฟาดๆใหญ่ๆ ธีม “Glided Glamour” ภายใต้แนวคิด “In America : An Anthology of Fashion” เพื่อเชิดชูและบอกเล่าถึงเรื่องราวของวงการแฟชั่นอเมริกางานนี้สาวไทยตัวแม่สุดปังหนึ่งในเรดคาร์เพ็ต ป่าน ณิชาภัทร มาในชุดลูกผสมจักรวาลไปทางไหน ด้วยชุดกระโปรงท่อนล่างเด่นเป็นสง่าเห็นแต่ร้อยเมตร โดยฝึมือพ่อมดแห่งวงการแฟชั่นไทยสั่งตัดพิเศษตัวเดียวในโลกจาก Asava บาย "หมู พลพัฒน์ อัศวะประภา" ตำนานชุดแดงไหน! ผู้ครีเอทชุดไทยไปสู่จักรวาลมาแล้วหลายปี ทำให้ชุดเดรสดำอมตะตัวนี้ออกมาสวยเด่นเป็นสง่า ยอมใจในการลงทุนตีตั๋วไปกลับ กรุงเทพ-นิวยอร์ค..ก็แค่ปากซอย เพื่อวัดไซส์ตัดเย็บชุดนี้เลยทีเดียว ส่วนไฮไลท์ท่อนบน ได้ดีไซเนอร์คนดังระดับโลกมาในรูปแบบ "ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก" จากแบรนด์ Schiaparelli คอลเลกชั่นโอต์กูตูร์ ที่สาวแซ่บ ป่าน ณิชาภัทร เลือกความเวอร์วังผลงานสุดปังจาก "Daniel Roseberry" ดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน เพื่อร่วมสดุดีบุคคลในวงการแฟชั่นอเมริกา ตรงธีมงานสิบเต็มสิบไม่หักซึ่งเซ็ทนี้เป็นชุดผสมผสาน ของอวัยวะ ตา จมูก มือ ปาก หัวใจ ท้อง หู คอลเลคชั่นเชื่อมโยงกับ ชุด "สร้อยคอปอด" ในตำนานของ "Bella Hadid" นางฟ้าวิคตอเรียซีเคร็ท ท่ีเคยเป็นทอล์คออฟเดอะทาวน์ในเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2021 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นการทำการบ้านของไอคอนตัวแม่เชื้อสายไทยที่ไม่เคยทำให้คนไทยผิดหวังเลยทีเดียว เติมความต๊าชด้วยเครื่องประดับจาก Tiffany & Co. ตีมูลค่าการเข้างานเมทกาล่าในครั้งนี้ของเธอ ฟาดไปจุกๆ 2,500,000 บาทไทย ด้านไอคอนแฟชั่นคนดัง ป่าน ณิชาภัทร กล่าวถึงการเลือกใส่ชุดนี้ว่า"ด้วยปีนี้ธีมเป็นอเมริกันดีไซเนอร์ ป่านเองก็อยากจะมิกซ์อเมริกันให้เข้ากับเรามากที่สุด ป่านเลยเลือกผลงานของดีไซเนอร์ชาวอเมริกัน แดเนียล รอสเบอร์รี่ ผสมกับความไทย ป่านเองใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกามากว่า14ปี ได้เห็นความเปลี่ยนแปลง และสีสันของแฟชั่นมาตลอด ได้ความเป็นไทย ไอเดียของป่านมาผสมกัน ก็ออกมาลงตัว เป็นชุดที่ป่านพร้อมนำเสนอมากๆ"โดยภาพเซ็ตนี้ได้ที่ได้เห็นกัน ผ่านการลั่นชัตเตอร์จาก ช่างภาพเซเลบคนดัง German Larkin ช่างภาพโปรดของราชวงศ์อังกฤษ มีผลงานลือลั่นที่ผ่านอาทิ งานแต่ง ปารีส ฮิลตัน และงานแต่งของ บรู๊คลิน เบ็คแฮมซึ่งการเฉิดฉายของ ป่าน ณิชาภัทร ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ที่ใครสามารถไปยืน ณ จุดนั้นได้ง่ายๆ เธอไปด้วยคอนเนคชั่นคนดังระดับโลกอย่าง Leonardo DiCaprio และ Naomi Campbell เธอได้รับการยอมรับจากแวดวงแฟชั่นระดับอินเตอร์ ใช้ทั้งประสบการณ์ชีวิตและเทสต์ในแฟชั่น ผลักดันให้ตัวเธอเองและนำพาวงการแฟชั่นไทย ปักธงไทยแลนด์กลางดงฝอ!ได้สำเร็จ ให้โลกได้รู้กันไปเลยตามสโลแกนที่เราได้ยินกันมาจนชินหูว่า "สาวไทย..ไม่แพ้ชาติใดในโลก" ปรบมือค่ะ!