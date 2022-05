เปิดโปรไฟล์ ‘น้องเนอรี’ หรือ ‘เด็กหญิง นารานิชานัฐ’ หลังคว้ารางวัลระดับนานาชาติ

จุดเริ่มต้นการร้องเพลงจากความชอบ และมีความถนัดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะด้านเพลงคลาสสิค จึงได้พัฒนาทักษะ ฝึกซ้อมจนได้ส่งผลงานแข่งขันและได้รับรางวัลระดับนานาชาติตั้งแต่อายุ 7ปี นับเป็นเยาวชนไทยอายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลประเภทร้องเพลง (classical) จากงาน American Protégé Music Competitions และได้รับเชิญให้เดินทางไปร้องสดที่ คาร์เนกี้ ฮอล นิวยอร์ค (Carnegie Hall, New York) ปลายปี2018ในช่วงอายุ 8 ปี ‘น้องเนอรี’ ได้ลงแข่งขันร้องเพลงคลาสสิคและได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (First Place, Junior-Vocal B) จาก งาน HKYPAF (Hong Kong International Youth Performance Arts Festival) จากการแข่งขันร้องสดที่จังหวัดเชียงใหม่ และในปีเดียวกันนั้นก็เป็นเด็กไทยคนเดียวที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศด้านร้องเพลง อันดับที่ 1 จากงาน Salzburg Grand Prize Virtuoso International Music Competition 2019 ได้รับเชิญและเดินทางไปร้องสด ณ มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านดนตรีคลาสสิคโลก อย่าง Mozarteum เมือง Salzburg ประเทศออสเตรีย ต่อมาช่วงอายุ 9ปี ‘น้องเนอรี’ ได้สอบเกรดร้องเพลงและได้ระดับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ได้รับ Trinity Awards จากประเทศอังกฤษในระดับ Grade2 และ ปีถัดมาได้สอบเกรดร้องเพลงได้ระดับคะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยอีกครั้ง จาก ABRSM Musical Grade 3 นับเป็นการได้คะแนนอันดับ 1 ของประเทศ ติดกัน 2ปี ซ้อน โดย ‘ครูพิ้ว’ ได้ช่วยฝึกสอนมาโดยตลอดหลังจากนั้น ‘น้องเนอรี’ มีความสนใจจริงจังด้านเพลงโอเปร่า จึงได้เรียนเพลงและเทคนิคต่างๆ กับ ‘ครูปิ่น’ และเข้าแข่งขันพิชิตรางวัลชนะเลิศ พร้อมรางวัลที่ได้รับคัดเลือกพิเศษเพียงคนเดียวจากประเทศไทย หลายรายการในฝั่งยุโรปและอเมริกา อาทิเช่น• First Prize- American Classical Young Musician Award 2021 (ชนะเลิศอันดับ 1 คนเดียวในรุ่น –การจัดงานครั้งก่อนหน้าไม่มีผู้สมัครที่คะแนนสูงถึงรางวัลที่ 1 เลย)• First Prize-Odin International Music Competition 2021 (ชนะเลิศอันดับ 1 เพียงคนเดียว ด้วยอายุ 10 ปี โดยแข่งขันในรุ่นอายุ10-14 ปี) และได้รับคัดเลือกเป็นพิเศษ เพื่อเข้าเรียน Masterclass กับคณะกรรมการนักร้องโอเปร่า ชาวฝรั่งเศส• First Prize- King’s Peak International Music Competition (ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คนเดียวในรุ่นอายุ) ฯลฯและเมื่อเร็วๆนี้ ‘น้องเนอรี’ ยังได้รับรางวัลและเข้ารับโล่ เด็กและเยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศประจำปี 2565 จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีกด้วยเรียกว่าดีกรีรางวัลเพียบ ขอปรบมือให้รัวๆปัจจุบัน ‘น้องเนอรี’ อายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ชั้น Year6 (ประถมศึกษาปีที่ 5) ที่ โรงเรียนนานาชาติ บรอมส์โกรฟ ประเทศไทย โดยได้รับทุนการศึกษา Music Scholarship ของโรงเรียนอีกด้วยนอกจากงานร้องเพลงแล้ว ‘น้องเนอรี’ ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมงานการแสดงต่างๆ เช่น ร่วมร้องคอรัสและแสดงในละครโอเปร่า โดย Opera Siam ตั้งแต่อายุ 8ปี อาทิ เช่น ร่วมร้องคอรัสใน เรื่อง Jesus Christ Superstar, มหาอุปรากรทศชาติชาดกตอนจันทกุมารและมโหสถชาดก, แสดงละครเวที musical รับบท ทิงเกอร์ เบล ในละคร I will dream of you, Peter Pan A New Musical โดย Master Class Studio และ ร่วมแสดงละครวิทยาศาสตร์ จัดโดย อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)โดยทีม Wonderkids ที่ ‘น้องเนอรี’ ร่วมแสดงกับเพื่อนๆ ได้รับรางวัลที่ 1 ติดกันสำหรับช่วง 2ปีล่าสุด คือปี2563 และ2564 ล่าสุดยังได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ และได้รับรางวัลที่ 1 โดย ‘น้องเนอรี’ ได้รางวัล นักแสดงยอดเยี่ยม ในรุ่น Junior อีก 1 รางวัลด้วยไม่เพียงเท่านี้ ‘น้องเนอรี’ ยังมีความชอบด้านการสื่อสาร และได้เข้าร่วมการแข่งขัน Speech Competition ที่มีผู้ร่วมแข่งขันกว่าร้อยคนในระดับประถมปลายไปถึงมหาวิทยาลัย และได้ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 คน จากงาน World Changers Debate and Speech Competition 2020 โดย The A Team Academyล่าสุด ‘น้องเนอรี’ ได้ชวนเพื่อนๆ จำนวน 10คน ร่วมกันทำโปรเจค Voice for the Blind รุ่นที่1 อัดเสียงเล่านิทาน ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ประสานงานกับโรงเรียนคนตาบอด ส่งมอบความรู้ความเพลิดเพลินแก่เพื่อนๆ นักเรียนในโรงเรียนคนตาบอดในปี 2565ด้าน ‘เด็กหญิง เนอรี’ ได้เล่าถึงความฝันเป้าหมายที่มีให้ฟังว่า “ตอนนี้เนอรีกำลังศึกษาเพิ่มเติมด้านดนตรีที่เพิ่มขึ้นค่ะ และตั้งใจว่าจะฝึกฝนการร้องเพลงโอเปร่าให้มีทักษะมากขึ้น เนอรียังสนใจเล่นเครื่องดนตรีใหม่ๆ อาทิ ไวโอลินเพราะมีแรงบันดาลใจอยากสมัครเข้าร่วมวงออเคสตราของโรงเรียน และมีแพลนทำ Utube channel กับพี่ชายในปีนี้ด้วยค่ะ”นอกจากงานเพลงแล้วอยากทำอะไรอีกบ้าง “จริงๆ หนูสนใจงานด้านสัตวแพทย์ค่ะ เวลาหนูว่างๆ ก็จะไปคลุกคลีอยู่กับสัตว์หลายประเภท ทำให้สนใจด้านช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ด้วยค่ะ”กิจกรรมและงานอดิเรก “ชอบเล่นและถ่ายคลิป Tiktok ชอบประดิษฐ์สมุดศิลปะ scrapbook ชอบทำขนมและอาหารต่างๆ กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ”ทิ้งท้ายกับเรื่องเคล็ดลับอะไรทำให้ ‘เนอรี’ ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเด็ก “หนูคิดว่ามาจากความตั้งใจ ความอดทน และฝึกซ้อมเต็มที่ ทำแบบต่อเนื่องเป็นประจำ และสิ่งที่ได้จากคือหนูได้ฝึกความมีวินัย ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคที่มีเข้ามา ทำให้หนูสามารถพิชิตความฝันของตัวเองได้ค่ะ”