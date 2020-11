เอาซี้! “ปุ้ย” ทุบ “ฟ้าใส” อนุญาตให้โชว์สัญญาโดยไม่เอาผิด แฉกลับขอเปลี่ยนสัญญา กองไหนทำกัน!

ยังวุ่นวายไม่เลิก สำหรับดรามามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 กรณีถูกกองประกวดฯ ยึดมงฯ คืน เหตุไม่ต่อสัญญา โดยฝ่ายผู้อำนวยการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ เผยว่าจะเรียกว่าทวงคืนไม่ได้ เพราะไม่ได้ให้ไปตั้งแต่แรก เป็นไปตามระเบียบกองประกวดฯ ต่อมาฟ้าใสฟาดคืนส่งจดหมายแจงสาเหตุ ลั่นถูกกองประกวดฯ ให้เซ็นสัญญาถึง 3 ฉบับ อีกทั้งเนื้อหาในสัญญาถูกเปลี่ยนจนตกลงกันไม่ได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวเจอตัว “ปุ้ย ปิยาภรณ์” พร้อมด้วยในงานเดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนการประกวด ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 เจ้าตัวจึงขอชี้แจงทุกประเด็น ก่อนจบท้ายเริดๆ อนุญาตให้ฟ้าใสเปิดเผยสัญญาต่อสาธารณะ โดยกองฯ จะไม่เอาผิดเพื่อความกระจ่าง และขอพูดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว“วันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่การแถลงข่าว เรามาเรื่องของโครงการ One Love Changes one Life ซึ่งเราต้องมาทำข้อตกลงเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อที่จะเข้าไปทำอย่างจริงจัง ก็เลยต้องเชิญท่านที่ปรึกษากฎหมายมาเพราะว่าต้องไปประชุมต่อ พอดีนักข่าวถามเรื่องนี้ (ดรามาฟ้าใส) สิ่งที่เรายืนยันก็คือที่ผ่านมาเราไม่ชอบการสาบาน ไม่ชอบการแฉ แต่พูดกันด้วยหลักการและเหตุผล และหลักฐาน สิ่งเหล่านี้จะทำให้ไม่ต้องมาเถียงกัน และวันนี้ก็ขอยืนยันนะคะ มีคำถามถามมาเยอะมากว่าเราจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างไร เราได้พูดคุยกับคุณทนายแล้วว่าเราเอาเวลาไปสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมดีกว่า เราไม่ว่างที่จะไปขึ้นศาลฟ้องกันไปมา เราจะไม่ฟ้องใครค่ะเพราะมันไม่ได้ประโยชน์เลย และคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ ถึงแม้เราจะชนะ ชนะแล้วยังไงละคะ หรือถึงจะแพ้ แพ้แล้วยังไงคะ”ไล่ไทม์ไลน์ ฟ้าใสยึกยักไม่ยอมเซ็นสัญญา“ขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์นะคะและรองทั้ง 4 มันต่างกัน เงินรางวัล ของรางวัลก็ต่างกันจากนั้นวันที่ 17 กรกฎาคม นางงามที่ได้อันดับรองทุกคนก็มาเซ็นสัญญาเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นน้องฟ้าใสยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวฟ้าใสก็ยุ่งมากจริงๆ แล้วทางกองประกวดฯ ยุ่ง ที่ผ่านมาเราเคยแจ้งน้องฟ้าใสให้เข้ามาดูสัญญาหลายครั้ง แล้วผู้จัดการส่วนตัวคนเก่าของน้องเคยบอกให้น้องนัดเราให้รออยู่ที่ออฟฟิศเพื่อเข้ามาดูเรื่องสัญญา ซึ่งวันนั้นน้องต้องมาเรียนพูดแถวๆ จุฬาฯ เรียนเสร็จจะเข้ามาดูเรื่องสัญญา เราก็โอเค รอ แต่สุดท้ายวันนั้นน้องก็ไม่ได้เข้ามา เพราะวันนั้นน้องอาจจะเรียนเลิกเย็น แล้วอาจจะเหนื่อย ก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นไรจริงๆอีกครั้งคือก่อนจะเดินทางไปแอตแลนตา (ประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2019 ที่แอตแลนตา ประเทศสหรัฐอเมริกา) คนที่เป็นผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์คนเก่าก็เอาเอกสารไปให้น้อง เพราะว่ามันมีแค่ 3-4 หน้าเอง และไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ซึ่งผู้จัดการกองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็บอกว่าน้องยังไม่สะดวก เพราะน้องอยากโฟกัสเรื่องของการเทรนด์พูด เดิน การเตรียมตัวทุกอย่าง เราก็ไม่ว่ากัน เพราะเราเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องของสัญญาสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยเซ็น ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าก็เธอไม่ทำให้เรียบร้อยก่อน อันนี้ก็ยอมรับค่ะช่วงที่เราเดินทางไปแอตแลนตา เราก็ได้ถามกับผู้จัดการว่าน้องเซ็นสัญญาเรียบร้อยหรือยัง ผู้จัดการก็บอกว่าน้องบอกว่าขออ่านก่อน แล้วเราไปแอตแลนตาค่อนข้างนาน 2 สัปดาห์ เวลามันเหลือเฟือ ที่เราไปก่อนเวลาเพราะอยากให้นางงามของเราไม่เจ็ตแล็ก (Jet Lag) โห ค่าใช้จ่ายมหาศาลนะ ให้ไปอยู่เลยเพื่อจะได้ถ่ายทำคลิปหรือวีทีอาร์ส่งกลับมาทางเมืองไทยได้ชื่นใจกัน แล้วกระแสแรงมาก”ไม่เถียงอีกฝ่ายเก่ง แต่ผ่านการประกวดหลายเวที ไม่เคยถึงจุดที่ฝัน ยัน TPN เลือกกระบวนการเทรนมือหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเทรนนิ่งน้อง เราก็เลือกมือดี มือหนึ่งมาหมด หรือแม้กระทั่งการส่ง หรือการจัดหางานให้น้องให้ได้มีเวทีพูดในระดับนานาชาติ เพื่อให้ต่างชาติได้เห็นว่านี่แหละ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ของฉัน อันนี้เราไม่ได้มาเทกเครดิต แต่ก็ต้องมองหลายๆ จุด มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หรืออยู่ดีๆ เกิดขึ้นมาได้เลยพอไปถึงแอตแลนตาก็ยังไม่ได้เซ็น แล้วน้องก็บอกว่าไม่ได้เอาสัญญามา พอวันที่ 28 พฤศจิกายน 62 คุณแม่ของน้องฟ้าใสก็เดินทางมาที่แอตแลนตาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กองฯ ที่ไปด้วยกันก็ไปปริ้นต์สัญญามาให้ใหม่ แล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะขอดูสัญญาให้น้องเอง เพราะน้องอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาไทย หรือภาษาสัญญาอาจจะไม่รู้ เราก็โอเคยินดี แล้วเราก็ส่งสัญญาให้คุณแม่น้องแม่ฟ้าใสขอแก้ไขสัญญา แบ่งรายได้ 70:30 กองประกวดฯ ก็ยอม เพราะรายได้แค่นี้คงไม่ทำให้บริษัทรวยหมื่นล้าน“แล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็ขอแก้ไขในตัวสัญญา ซึ่งก็เป็นลายมือของคุณแม่เองทั้งหมด เราก็ไม่เป็นไร วินาทีนั้นคุณแม่อยากจะแก้ไขอะไรก็ได้หมดแหละ เราอยากทำให้มันถูกต้องเพราะเราจะได้แนบรายละเอียดทั้งหมดส่งกองประกวดใหญ่และมีอีกอันนึงที่ฝ่ายร่างสัญญาของบริษัททำให้ มันเป็นเรื่องของสัญญาต่างประเทศ ถ้าสมมติว่าบริษัทหางานที่ต่างประเทศได้ทั้งหมดก็จะมีการแบ่งกัน 50:50 โดยที่เราจะเคลียร์ทุกอย่างให้หมด ทั้งส่วนแบ่งของเอเจนซี่ทางโน้นทางนี้เพื่อไม่ให้วุ่นวายทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงส่วนแบ่งทางเมืองนอกก็ 50:50เพราะตัวเองก็มีอาชีพของตัวเองอยู่ แต่ประเด็นคือเราอยากให้เอกสารทุกอย่างมันถูกต้องทั้งหมดจะได้แนบส่งเขาให้ครบ”“กรรมการของมิสยูนิเวิร์สละเอียดมาก สมมติเราเลิฟน้องคนนี้ แล้วเราก็เลยจะส่งเธอไปประกวด ไม่ให้อแมนด้า ออบดัมไปแล้ว คือเราไม่สามารถทำแบบนี้ได้มันต้องเซ็นค่ะ จนท้ายที่สุดแล้วก่อนวันรอบพรีลิมประมาณ 2 วัน เราก็ไปคุยกับทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์สว่า ขอให้ไว้ใจฉัน เพราะเห็นในอีเวนต์อยู่แล้วว่าฟ้าใสคือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2019 แน่นอน ไม่ใช่คนอื่น”ถึงแม่ขอแก้สัญญา แต่ฟ้าใสก็ไม่ยอมเซ็นสัญญา จนกองฯ ส่งหนังสือทวงถามก็ไร้การตอบกลับใดๆ“คุณแม่ขอแก้หนึ่งรอบค่ะ ทีมงานเราก็แก้ให้ตามที่คุณแม่ขอเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ส่งสัญญากลับไปให้น้อง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เซ็นตรงนั้น แล้วคุณแม่ก็บอกว่าให้น้องดูเองละกันเพราะน้องก็บรรลุนิติภาวะแล้ว เราก็งงๆ คุณแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราคนธรรมะธรรมโมด้วยกัน เดี๋ยวกลับมาเมืองไทยค่อยมาเซ็นที่เมืองไทยก็ได้ แล้วตอนนั้นกระแสน้องก็ถล่มทลาย เราก็เลยคิดแค่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยได้มงฯ ที่สาม ส่วนเรื่องพวกนี้แค่ปลีกย่อย คือไม่สนใจเลย ก็เลยเป็นที่มาว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เซ็นค่ะจนกระทั่งกลับมาเมืองไทย วันที่ 27 มกราคม 2563 ทางกองประกวดก็ได้ส่งหนังสือทวงถาม ให้ฟ้าใสเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งที่สำนักงาน แต่น้องก็ไม่มีการตอบอะไร จนฝ่ายกฎหมายถามเราว่าจบหรือยังจะได้ทำรางวัลให้เขา เพราะทุกอย่างเราดีลไว้หมดแล้ว เหมือนอแมนด้าเราก็ดีลไว้หมดแล้ว รถยนต์ ก็ไม่ต้องซื้อเพราะเราดีลไว้หมดแล้ว รวมถึงเงินสดด้วย ถามน้องๆ ปีที่แล้วดูก็ได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคุยกันตามสัญญา ไม่มีปัญหา จากนั้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 น้องฟ้าใสก็ได้เดินทางมาพร้อมทนายความและญาติผู้ใหญ่ 2 ท่าน มาขอเจรจาในวันดังกล่าว น้องก็ถือสัญญามาหนึ่งฉบับเพื่อมาขอเจรจา และยื่นข้อเสนอให้บริษัททำสัญญาดังกล่าวขึ้นมา ซึ่งเราให้ทนายดู”ทนายวิชิตบูรณ์ : “สัญญามันไม่ครอบคลุมทั้งหมดครับ เพราะของคุณฟ้าใสเขียนมาโดยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของตัวเข้าข้อกฎหมาย ทางผมและทนายจึงได้เจรจากันว่า ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็คงยังเซ็นกันไม่ได้ ก็ส่งตัวร่างสัญญามาเพื่อจะให้ครอบคลุมทั้งหมด จะได้ไม่มีปัญหาทางด้านกฎหมายในภายหลัง ก็มีการเจรจากันและมีการส่งอีเมลตอบรับกัน ทั้งสองฝ่ายมีทนายในการตรวจสอบสัญญาทั้งหมดจนสุดท้ายก็มีการเซ็นสัญญาโดยที่ทางด้านของคู่สัญญาก็คือน้องฟ้าใส มีเจตนาที่จะไม่เข้าทำสัญญากับทางกองประกวดเรา (สัญญาที่ฟ้าใสเซ็น ไม่ได้เซ็นสัญญามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์) อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันที่ 4 มีนาคม ไม่ได้เป็นการเซ็นสัญญาซึ่งสัญญานี้เป็นข้อตกลงร่วมกัน”ลั่นวันนี้อนุญาตให้อีกฝ่ายเปิดสัญญากางต่อสาธารณะ ไม่ถือว่าเป็นความผิดปุ้ย : “แต่เงื่อนไขในสัญญามีข้อตกลงกันว่าจะไม่เอามาเปิดเผยกัน แต่ตอนนี้เรายอมให้เปิดเผยค่ะเราก็ไม่อยากมีเรื่องมาราว เราก็มองว่าเขาก็รุ่นลูกๆ เราก็ยังเอ็นดูเขาอยู่นะคะ พูดตรงๆ นะคะเรื่องนี้ควรจะจบได้แล้วส่วนข้อตกลงที่ทางทนายทั้งสองฝั่งทำร่วมกันว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลออกไป เพราะมันจะสร้างความเสียหาย มันก็คงจะเสียทางใดทางหนึ่งล่ะ คนชอบมาบอกว่าแน่จริงเอาสัญญามากาง ซึ่งเราจะพูดเสมอว่าไม่ได้ แต่วันนี้จะบอกว่าไม่บังคับ ถ้าน้องอยากจะเอาสัญญามาให้ทุกๆ คนดูเราไม่ว่า เรายินดี ไม่ถือว่าเป็นว่าผิดด้วยเพราะเราไม่มีอะไรต้องปิด แต่ทางเราจะไม่นำเสนอก่อนแค่นั้นเอง”โต้แถลงการณ์ฟ้าใส ยืนกรานคนขอแก้ไขสัญญาไม่ใช่ TPN(เท่ากับทางเรายืนยันว่า คนที่เป็นฝ่ายแก้ไขสัญญาไม่ใช่ทางฝั่งTPN?) ไม่ใช่ค่ะ”ทนายวิชิตบูรณ์ : “สัญญามันจะเป็น wording ทั้งหมดของผู้ได้รับตำแหน่งมันจะใกล้เคียงกัน จะแตกต่างกันในส่วนของเรื่องตำแหน่งกับเงินรางวัล ซึ่งของคุณฟ้าใสปฏิเสธในการเซ็นมาโดยตลอด ที่คุณฟ้าใสบอกว่าทางเราแก้ไข หรือปฏิเสธ หรือยกเลิกสัญญาเนี่ย ทางเรามีหลักฐานในการเรียก หรือเชิญคุณฟ้าใสมาเซ็นสัญญาอยู่แล้ว แต่อันนี้เรายังไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ามันเป็นหลักฐานทางด้านกฎหมายนะครับ”ยอมรับเสียใจ ไม่อยากออกมาพูดให้อีกฝ่ายดูไม่ดี“อันนี้ถามว่าเสียใจมั้ยมีแต่เราจะบอกว่ามองกันในจุดดีข้อดีดีกันเถอะ เราอย่าไปมองเรื่องที่มาสายไม่มาสายกันเลย แต่เราไม่พูด ใครที่เคยสัมผัสกับน้องเราไม่ต้องมาพูดหรอก เรามองจุดดีของเขา จุดน่ารักของเขาดีกว่า”แจงละเอียด สาเหตุสัญญา 3 ฉบับที่ไม่เหมือนกัน“ฉบับที่หนึ่งคือที่ผู้ประกวด 60 คนเซ็นหมด น้องก็เซ็นเรียบร้อย ไม่มีปัญหา ฉบับที่ 2 ก็คือฉบับที่เราส่งไปที่แอตแลนตา และเป็นฉบับที่เราใช้กับอแมนด้าในปีนี้ด้วย ซึ่งพอไปถึงที่แอตแลนตาคุณแม่น้องฟ้าใสก็ขอแก้ ซึ่งเราก็แก้ให้ตามนั้นแต่ก็ไม่มีการเซ็น จนกลับมาไทยทางฝ่ายกฎหมายก็เลยทำหนังสือโนติสต์ไปให้น้องเข้ามารับรางวัลไปด้วยนะ แต่ก็ไม่ได้เซ็นอีก แล้วสุดท้ายน้องก็ถือฉบับนึงของน้องมา อันนี้จะเรียกว่าอะไร สัญญาทุกคนต้องเซ็นแบบนี้นี้หมด อแมนด้าและรองทั้ง 4 คน เซ็นเหมือนกันหมด”(ก็คือคุณจะแก้ไขตามความต้องการตัวเองไม่ได้?) ไม่ได้หรอกค่ะ”สงสารอแมนด้า ถูกกระแสฟ้าใสกลบหมด ปรี๊ดแทนอีกฝ่ายถูกด่าหน้าเหมือนสัตว์ อย่าหวังมงฯ 3 แช่งพ่อให้ตาย เตรียมเอาเรื่องเกรียน อย่าเก่งหลังคีย์บอร์ด“เราว่าอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ากระแสในโลกนี้ ทั้งกระแสบวกกระแสลบมันก็ต่างกันอยู่แล้ว แต่ตัวอแมนด้าเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกระแส เขาเพิ่งประกวดเสร็จได้ 2 สัปดาห์ เขาก็ต้องเดินทางขอบคุณสื่อมวลชน ขอบคุณสปอนเซอร์ แล้วหลังจากนี้เวลามันกระชั้นมากแล้ว อแมนด้าก็มีแพลนที่จะต้องเทรนอย่างหนักสิ่งนึงที่เราประทับใจน้องก็คือเวลามีคอมเมนต์ติติงน้องเข้ามา เราก็จะบอกให้น้องอ่านกองประกวดไปหาคนหน้าเหมือนสัตว์มาประกวด และขอแช่งให้คุณพ่อที่เจ็บป่วยอยู่ตาย จะบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่คนเขียน ทุกคนว่าไงอ่ะเราไม่ว่าใครจะรักใคร อย่างแฟนคลับฟ้าใสเขาก็รักฟ้าใส เราก็ไม่ได้ไม่รักเขา ไม่ได้จงเกลียดจงชังเขาเลยถึงได้เงียบมาตลอด แต่พวกที่เกินเลยไปทนายเราก็ไม่ยอม เพราะมันเกินไป อย่างเช่น)”อีกฝ่ายจะแถลงบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะขอพูดครั้งสุดท้ายแล้ว“ไม่เป็นไรค่ะ เพราะว่าการชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์ มันเป็นสิทธ์ของเขา แต่วันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดแล้วเพราะว่านี่ก็เกรงใจน้องๆ เนอะ(นักข่าว) ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของกองฯ กับน้องฟ้าใสเลยค่ะ เพราะว่าเราแยกแยะเป็น และโดยแท้จริงฟ้าใสก็เป็นเด็กน่ารักนะ เขาก็เงียบๆ ของเขา ใครจะว่าอะไรเขาก็เงียบๆ แต่ครั้งนี้เราก็ยังแปลกใจว่าทำไม… คือการเขียนออกมาอย่างนี้มันจะต้องมีเอกสารอะไรทุกอย่างชัดเจนมาก เราว่าถ้าเป็นลูกสาวเรา เราก็จะบอกว่าอย่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง”