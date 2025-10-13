เบื่อพรรค เบื่อนักเลือกตั้ง : เหตุเรียกหานายกฯ คนนอก

สิ่งใดที่คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องการ สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่นานตราบเท่าที่ความต้องการยังคงอยู่ สิ่งใดที่คนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ต้องการจะไม่เกิดขึ้น ถ้าบังเอิญเกิดขึ้นจากความต้องการของคนส่วนน้อย สิ่งนั้นจะคงอยู่ไม่ได้นาน จะค่อยๆ ลดลงและหายไปในที่สุด
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในรูปแบบของประเทศตะวันตกในประเทศไทย ก็ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นจากความต้องการของคนกลุ่มน้อยที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎร ได้ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีส่วนร่วมด้วย
ดังนั้น จากวันนั้นถึงวันนี้ กาลเวลาได้ผ่านมา 90 กว่าปีแล้ว แต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้
1.ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยตามนัยแห่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มคนรากหญ้ายังไม่รู้ไม่เข้าใจการปกครองระบอบนี้ดีพอ จะเห็นได้จากการเลือกตั้งแต่ละครั้งที่ผ่านมา ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกผู้สมัครโดยการตัดสินใจโดยอิสระ แต่เลือกตามการชี้นำหรือบงการโดยหัวคะแนนของพรรคการเมือง และได้รับค่าตอบแทนในการลงคะแนนให้ หรือไม่ก็เลือกด้วยความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้ดูจากความรู้ ความสามารถของผู้สมัคร และยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง
2. พรรคการเมืองเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้น พรรคการเมืองจะต้องมีอุดมการณ์จะทำงานการเมืองเพื่อประเทศ และประชาชนโดยรวม และจะต้องมีหลักการในการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณธรรม จริยธรรมกำกับการใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อส่งลงเลือกตั้งในนามพรรค
แต่เท่าที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน พรรคการเมืองได้เกิดขึ้นจากความต้องการของบางคนหรือบางกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลักแบ่งออกได้ 3 ประการคือ
1. เพื่อปกป้องและแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง โดยใช้อำนาจรัฐเป็นเครื่องมือ
2. เพื่อสืบทอดอำนาจจากระบบเผด็จการในรูปแบบของพรรคเฉพาะกิจ
3. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และต่อต้านเผด็จการ
นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคือ ผู้ที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทน ทั้งในด้านนิติบัญญัติ และบริหาร
ดังนั้น นักการเมืองทุกคนที่ได้รับเลือก ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นจะต้องรับใช้ประชาชนทำเพื่อประเทศ และประชาชนโดยรวม
แต่นักการเมืองไทยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่ได้รับเลือกเข้ามาโดยอาศัยทุนเงิน จะทำงานหาประโยชน์ให้พรรคและตนเอง จะมีอยู่บ้างเป็นส่วนน้อยที่ทุ่มเททำงานให้กับประเทศ และประชาชนโดยรวม
ด้วยเหตุปัจจัย 3 ประการข้างต้น การเมืองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงไม่ก้าวไปเท่าที่ควรจะเป็น และนี่เองคือจุดทำให้คนเบื่อหน่ายและเรียกหารัฐบาลเผด็จการที่ทำงานเพื่อประเทศและประชาชน