"รศ.ดร.ดวงฤทธิ์" นั่งประธานรุ่น ปปร.29 พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม

วันนี้ (27 ก.ย.) ที่สถาบันพระปกเกล้า มีจัดการประชุมผู้เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 (ปปร.29) มีผู้เข้าร่วมกว่า 160 คน โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกประธานรุ่น รองประธานรุ่น และคณะทำงาน เพื่อกำหนดทิศทาง และแนวทางดำเนินกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
โดยที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง หรือ สส.ดร๊าฟ ดำรงตำแหน่งประธานรุ่น ปปร.29 โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้คู่ความสุข และเสริมสร้างการทำงานที่เป็นระบบ และดึงศักยภาพของเครือข่าย ปปร.29 มาร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวว่า จะใช้ทั้งองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้รุ่น ปปร.29 เติบโตแข็งแกร่ง และสามารถร่วมกันสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติในระยะยาวสืบต่อไป.