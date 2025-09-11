โฆษกกรมคุกเผย "ทักษิณ" นอนคุกหลับได้ดี ไม่เรียกร้องสิทธิ คาดเตรียมใจไว้แล้ว

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยความคืบหน้าการคุมขัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกศาลฎีกาฯ สั่งบังคับโทษจำคุก 1 ปี ว่า ช่วงแรก 5 วัน ต้องอยู่ในแดนกักโรค ก่อนเข้าสู่การจำแนกผู้ต้องขังตามความถนัด โดยนายทักษิณมีความรู้ด้านภาษา อาจได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์สอนภาษาแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างกิจกรรมพัฒนาตนเองภายในเรือนจำ
ทั้งนี้ ตลอด 2 คืนที่ผ่านมา นายทักษิณสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ มื้อเช้าเลือกกินไข่ต้ม 2 ฟอง พร้อมกาแฟ และนอนหลับได้ดีโดยไม่เรียกร้องสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งการที่เจ้าตัวบินกลับมาเพื่อรับโทษ สะท้อนว่ามีการเตรียมใจไว้แล้ว จึงไม่มีปัญหาด้านสภาพจิตใจ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างกักโรค กรมราชทัณฑ์จัดให้พักรวมกับผู้ต้องขังสูงอายุ เพื่อความเหมาะสมตามวัย และยังไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยม แม้แต่ทนายความ จนกว่าจะครบกำหนด 5 วัน โดยรายชื่อผู้เข้าเยี่ยมที่ระบุไว้เบื้องต้นมี 10 คน ประกอบด้วยภรรยา ลูก และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าจะดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
