“สว.อังกูร”ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินงานและวิทยากรหลักสูตรผู้นำลูกเสือระดับความรู้ชั้นสูง เพื่อพัฒนาผู้นำลูกเสือรัฐสภาไทย

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ณ ห้องท้ายสนาม สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย โดย พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง สมาชิกวุฒิสภา(สว.)ในฐานะประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ได้จัดประชุมเพื่อแต่งตั้ง คณะดำเนินงานและคณะวิทยากร สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือระดับความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.)
โดยคณะดำเนินงานผู้เข้าประชุม มึดังนี้ พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง,อาจารย์สมมาต สังข์ภัณฑ์,อาจารย์สามารถ ทับศรีนวล ,อาจารย์ถานันดร สุวรรณรัตน์,อาจารย์ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว อาจารย์พัชรินทร์ คำสุวรรณ,อาจารย์วิรัตน์ มั่งคั่ง
อาจารย์ฐกร พฤฒิปูรณี,นางสาวเกษร อุทาแสง และนายณัฐพงษ์ มุ่งหวังเจริญกิจ
สำหรับ แนวทางการจัดอบรมดังกล่าว การฝึกอบรมจะใช้เวลา 6 วันเต็ม วันแรกเข้มข้นเพื่อปูพื้นฐาน ส่วน 5 วันต่อมา เน้นให้ผู้เข้าร่วม สนุก ประทับใจ และได้รับความรู้จริง สร้างทั้ง ความสัมพันธ์ (Connection) และ การเรียนรู้ (Knowledge) ภายใต้แนวทาง KFC = Knowledge – Fun – Connection โดยมึเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้นำลูกเสือรัฐสภาไทยให้มีทั้ง ความรู้ ความสนุก และเครือข่ายที่ยั่งยืน สร้างกิจกรรม CSR และโครงการสร้างสรรค์ เช่น การจัดทำพระบรมรูป ร.6 แจกให้โรงเรียนทั่วประเทศ
“ชมรมลูกเสือรัฐสภาไทยเชื่อมั่นว่า หลักสูตรนี้จะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการลูกเสือ และสร้างผู้นำที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และหัวใจแห่งความสามัคคี“พล.ต.ต.อังกูร กล่าว