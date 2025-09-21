"เทพไท" ค้านแก้กม.ท้องถิ่น ชี้อยู่เกิน 8 ปีทำเกิดอำนาจผูกขาดเปิดช่องสะสมทุนซื้อเสียง มองเอื้อภท.

“เทพไท” ค้านแก้กม.ท้องถิ่น ลดอายุผู้บริหารเหลือ 25 ปี-ปลดล็อกดำรงตำแหน่งไม่จำกัดวาระชี้อยู่เกิน 8 ปีทำเกิดอำนาจผูกขาด ปิดกั้นคนรุ่นใหม่ เปิดช่องสะสมทุนซื้อเสียง แนะปชช.คัดค้าน มองเอื้อประโยชน์ทางการเมืองให้ภท.
วันนี้ (21ก.ย.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด, ร่าง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล และร่าง พ.ร.บ.เทศบาล
สาระสำคัญของการแก้ไขกฎหมายอยู่ที่ 2 ประเด็นหลัก คือ การปรับลดคุณสมบัติอายุของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเดิมไม่น้อยกว่า 35 ปี เหลือ 25 ปี และการแก้ไขเรื่องการดำรงตำแหน่ง จากเดิมกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เป็นสามารถดำรงตำแหน่งได้โดยไม่จำกัดวาระ
นายเทพไท ระบุว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า มาตรฐานสากลผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งตรงจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ หรือ 8 ปี ซึ่งเพียงพอแล้วต่อการทำงานเพื่อประชาชน อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองในครอบครัวเดียว และไม่ให้ผู้บริหารเกิดความคิดว่องค์กรเป็นสมบัติส่วนตัว พร้อมเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเมือง
นายเทพไทกล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้บริหารดำรงตำแหน่งนานเกินไป ความคิดจะตีบตัน ขาดการพัฒนา อีกทั้งยังสะสมทุนทางการเมืองมากขึ้น สามารถซื้อเสียงเอาชนะคู่แข่งหน้าใหม่ได้ง่าย ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตยท้องถิ่น
นายเทพไทยังมองว่า เหตุผลแท้จริงที่ต้องการปลดล็อกวาระ เพราะนักการเมืองระดับชาติไม่ต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่หมดวาระ 2 สมัยขึ้นมาเป็นคู่แข่งทางการเมือง จึงพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อกันคู่แข่ง พร้อมระบุว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี 2550 และปี 2560 แต่ก็มีการวิ่งเต้นให้แก้ไขมาตลอด
“อยากเรียกร้องให้ประชาชนออกมาส่งเสียงคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ เพราะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนส่วนน้อยและเป็นการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลในปัจจุบัน”นายเทพไทกล่าว