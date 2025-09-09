”ภูมิธรรม“ เผย "ทักษิณ" ฝาก "เพื่อไทย" ไหวกับทุกคน ช่วยกันเดินหน้า ยันกำลังใจลูกพรรคยังดี

”ภูมิธรรม“ ยันกำลังใจ “เพื่อไทย” ยังดี หลังศาลฯ สั่ง ”ทักษิณ“ กลับไปติดคุก บอกเจ้าตัวฝาก พท. ไว้กับทุกคน ช่วยกันเดินหน้า รักษาจิตวิญญาณของพรรค ชี้อดีตนายกฯ กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องสง่างาม ไม่ได้หนีไปไหน รู้ตัวต้องเผชิญกับอะไร
วันนี้ (9 ก.ย.68) นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำตัดสินให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จำคุก 1 ปี ในคดีพักรักษาตัวชั้น 14 ถือเป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ที่จะต้องกลับไปเป็นฝ่ายค้าน และนายทักษิณติดคุก ว่า มันเป็นกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตย อย่าไปคิดอะไรมาก เมื่อเราเป็นฝ่ายรัฐบาล เมื่อเสียงที่เราควบคุมไม่ถึง เราก็ไปเป็นฝ่ายค้าน คนเป็นนักการเมืองต้องพร้อมเป็นฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล
เมื่อถามว่า ขวัญและกำลังใจของพรรคเพื่อไทยจะเป็นอย่างไรเมื่อมีคดีของนายทักษิณเข้ามา นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตอนนี้กำลังใจของพรรคเพื่อไทยดีมาตั้งแต่ต้น และยังเข้มแข็ง เพราะรู้อยู่แล้วว่านายทักษิณตัดสินใจ รู้ว่าต้องเผชิญอะไร และไม่ได้หนีไปไหน ส่วนที่ออกนอกประเทศและมีการกล่าวหาว่าไปไหน นายทักษิณไปรักษาตัวและไปพบเพื่อนจริง และเมื่อกลับมารู้ว่าผลเป็นอย่างไรก็ยอมรับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่สง่างามที่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
เมื่อถามว่า การที่นายทักษิณถูกคดีแบบนี้จะมีผลอย่างไร นายภูมิธรรม กล่าวว่า ไม่มีหรอกครับ นายทักษิณคนที่อย่างน้อยได้พิสูจน์ว่าไม่ได้หนีไปไหน และให้กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ส่วนในพรรคเพื่อไทยเราได้คุยกันแล้วว่าจะช่วยกันทำงานต่อ
เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีรายงานว่านายทักษิณได้ฝากพรรคไว้กับนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และสมาชิกพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม กล่าวว่าท่านฝากพวกเราทุกคน อยากให้รักษาจิตวิญญาณของพรรคในการที่จะทำให้ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรและจะกลับไปประชุมพรรค
เมื่อถามว่า จะต้องกลับไปปลอบขวัญกำลังใจครั้งใหญ่กับคนในพรรคหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า อย่าไปคิดอะไรที่มันดูน่ากลัวมากไม่มีอะไร เราทุกคนเป็นนักการเมืองรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเผชิญกับอะไร อย่าไปจินตนาการว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจเสีย ไม่งั้นไม่ลงมากินข้าวกับสื่อ
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่านายทักษิณเตรียมใจไว้อยู่แล้วหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทุกคนยอมรับกระบวนการยุติธรรมไม่มีอะไรต้องเตรียมใจ ไม่เตรียมใจ