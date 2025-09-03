"ศุภชัย"เตือน"คนป่ารอดชีวิตกลับมาได้ดิบได้ดีควรสำนึกในคุณแผ่นดิน ไม่เชื่อ ผู้ที่ได้ชีวิตใหม่จะกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท

วันนี้(3 ก.ย.)นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงคนเป็นรัฐมนตรีต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
.
นายศุภชัย กล่าวว่านโยบาย 66 / 23 คือ รัฐบาลมีเจตนารมย์ ในการเทิดทูนและรักษาไว้
ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขอย่างเคร่งครัด และรัฐบาลถือเป็นภาระสำคัญและเร่งด่วน ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ คอมมิวนิสต์ อันเป็นสาเหตุสำคัญยิ่งในการบั่นทอนความมั่นคง
.
รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือผู้หลงผิดที่เข้ามอบตัวหรือที่จับได้อย่างเพื่อนประชาชนร่วมชาติ ชี้แจงเพื่อให้ได้เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลในปัญหานี้อย่างถ่องแท้ช่วยเหลือให้ใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันต่อไปในสังคมอย่างเหมาะสม
.
จากนโยบายนี้ ที่ส่วนหนึ่งเสียชีวิตจากการสู้รบทำให้ผู้หลงผิดจำนวนมากได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ จากสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์กลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จากป่ากลับสู่เมือง เรียนหนังสือจนจบทำมาหากินเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว หลายคนรับราชการจนตำแหน่งเติบโตถึงระดับอธิบดี ทำธุรกิจเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านก็หลายคน มาทำงานการเมืองก้าวสู่ตำแหน่งถึงระดับรัฐมนตรีใหญ่โตซึ่งแน่นอนว่าหากนโยบายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอาจต้องเสียชีวิตในวัยหนุ่มวัยสาว โอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะไม่เกิดขึ้น
.
จากวันนั้นถึงวันนี้กว่า 40 ปีแล้ว แน่นอนว่าทุกคน ล้วนสำนึกและขอบคุณแผ่นดินนี้และแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย
.
ในวันนี้ผมยังหวังว่าสำนึกในวันนั้นยังไม่จางหายไป และไม่เชื่อว่าผู้ที่ได้ชีวิตใหม่ในวันนั้น จะกระทำการใดอันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท