แค่ทำลายล้างแย่งดินแดนจากปาเลสไตน์

น่าจะอยู่ในดีเอ็นเอของซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชอบล่าดินแดน, ล่าทรัพยากร, ปล้นชิงทรัพย์สิน; ที่จะใช้กลเม็ดทุกๆ อย่างเพื่อได้มาซึ่งสิ่งของของผู้อื่น เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ตนเองและครอบครัว (เหมือนคนที่อยู่ชั้น 14 นั่นแหละ) โดยไม่ไยดีต่อความทุกข์ยากหรือแม้แต่เอาชีวิตของฝ่ายที่เสียเปรียบดูประวัติศาสตร์ของจะเห็นชัดจักรวรรดิแล้วจักรวรรดิเล่า อย่างไม่น่าเชื่อว่าตกเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์ถึง 400 ปี แม้จะอยู่กันคนละฟากฟ้า;เป็นเจ้าอาณานิคมไกลมากถึงในอเมริกาใต้; สเปน ก็ล่าได้อาณานิคมในอเมริกาเหนือ, กลาง, ใต้ ไปหลายประเทศ,ก็ครอบครองอาณานิคมทั้งอเมริกาเหนืออเมริกากลางและใต้ก็หลายประเทศ รวมทั้งใน(ทั้งฯลฯ)อังกฤษนั้น ขนาดประเทศใหญ่โตแบบยังต้องเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ถึง 200 ปี (อย่างเป็นทางการ) และชาวภารตะต้องถูกกราดยิงตายครั้งเดียวเป็นหมื่นคนในการสู้กับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ; และเข้าครอบครองถึงขับกษัตริย์พระองค์สุดท้ายต้องโยกย้ายไปตายที่อินเดีย ทั้งยังทิ้งมรดกบาปให้ชาวพม่า บ้านเมืองต้องแตกแยกเป็นชนกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกับกลุ่มที่อังกฤษจงใจวางยาเอาไว้เพื่อให้พม่าต้องเข่นฆ่ากันถึงทุกวันนี้ในคาบสมุทรของเรา ก็ได้เห็นฤทธิ์เดชของทั้งและที่จ้องจะตะครุบประเทศไทย ประหนึ่งหมาป่าน้ำลายสอที่เห็นประเทศไทยเป็นแกะที่จ้องจะขม้ำ...ถ้าไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพระปรีชาสามารถดังเช่นป่านนี้ก็คงเป็นที่อยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสและอังกฤษ ดังเช่นเพื่อนบ้านรอบๆ ของเรา...แต่เพราะการทรงดำเนินวิเทโศบายด้านต่างประเทศอันลึกซึ้ง เราจึงยอมสละนิ้ว...สละภาคใต้ตั้งแต่จนถึงปลายแหลมมลายูให้อังกฤษ และบางส่วนของกัมพูชาให้ฝรั่งเศส จนทำให้พวกเราพูดได้อย่างยืดอกว่าต่างกับประเทศกำลังพัฒนาในที่ถูกครอบครองและกลืนกินโดยตะวันตกสำหรับประเทศนั้น เห็นชัดในภาพยนตร์เรื่อง How the West Was Won ที่กองทัพสหรัฐฯ รุกคืบปราบปรามเจ้าของถิ่นคือหลายเผ่า-ที่ต้องอพยพละทิ้งแผ่นดินเกิด…หนีไปทางตะวันตก...ทั้งถูกเข่นฆ่าล้มตายทุกข์ทรมานแสนสาหัส...จนถูกจัดให้ไปอยู่ในที่แถบไอดาโฮ โดยปราศจากการดูแลทั้งชีวิตความเป็นอยู่ และต้องเสียชีวิตจากจนขณะนี้ลูกหลานเลย...รวมทั้งการโดยบังคับให้ทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม, ห้ามพูดภาษาดั้งเดิม...จนไม่นานมานี้เองที่เพิ่งมีกฎหมายให้ชาวอินเดียนแดงได้รับโอกาสในซึ่งก็น่าจะด้วยซ้ำปรากฏการณ์ทำลายล้างแย่งชิงดินแดนจากเจ้าของถิ่นชาวอินเดียนแดงนี้ ก็เกิดเช่นเดียวกับในแถบจนพบจำนวนมากเป็นร้อยๆ แห่งในโบสถ์คริสต์ ที่เจ้าอาณานิคมได้กวาดต้อนบังคับช่วงชิงเด็กๆ อินเดียนแดงมาจากพ่อแม่ เพื่อมาสั่งสอนในโรงเรียนคริสต์ เพื่อให้ลืมภาษาของตนและเรียนรู้วิธีทำงานเจ้าอาณานิคมปรากฏการณ์ทำลายล้างแย่งชิงดินแดนจากเจ้าของถิ่นที่ทวีปออสเตรเลีย ก็เช่นเดียวกันกับที่อเมริกาเหนือ, กลาง, ใต้ จนเมื่อไม่นานมานี้ในสมัยรัฐบาลจากพรรคเลเบอร์ได้ออกมากล่าวขอโทษจากรัฐบาลออสเตรเลีย ที่ได้ทำการที่ประเทศเกิดปรากฏการณ์รัฐบาลผิวขาวได้กวาดต้อนคนผิวดำเจ้าของถิ่นไปอยู่ในโดยจงใจให้เจ้าของถิ่นเดิมต้องยากจนข้นแค้นแสนสาหัส, ไร้การศึกษาและการสาธารณสุข...รวมทั้งการแบ่งแยกเหยียดผิวอย่างรุนแรง (Apartheid)...การเดินทางออกมาทำงาน (ระดับล่าง) นอก Sowetoยังกะกำลังเดินทางออกนอกประเทศปานนั้น!! ถ้าคนผิวดำคิดต่อสู้ก็จะถูกทรมาน...บางทีจับนอนลากด้วยรถไปตามถนน เพื่อประจานจนถึงแก่ความตายแบบน่าอเนจอนาถใจนักที่มนุษย์ทำกับเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะกับเจ้าของดินแดนท้องถิ่นเดิมจึงไม่น่าแปลกใจที่ปธน.รามาโฟซาแห่งแอฟริกา ได้ออกมาประณามอิสราเอลที่ทำการยิงถล่มกาซาในครั้งนี้ว่าเป็น Genocideที่ดินแดนก็เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนนี้ ทั้งที่รวมทั้งเป็นต้นตลอด 75 ปีตั้งแต่ 1948 ที่อังกฤษ-เป็นเจ้าอาณานิคมแถบตะวันออกกลาง ได้มอบดินแดนบางส่วนของปาเลสไตน์ให้เป็น(ซึ่งกลายเป็นหลังตั้งรกรากอยู่ในยุโรปและสหรัฐฯ เป็นเวลาร้อยๆ ปี...ดังพระราชนิพนธ์ของร. ๖ ที่ได้เค้าเรื่องมาจากที่เขียนไว้เมื่อกว่ามาแล้ว-ถึงที่เป็นพ่อค้าพาณิชย์ที่ในยุโรปมาช้านาน) ท่ามกลางความไม่พอใจของที่ได้ต่อสู้มาตลอดจากการตัดสินของสหประชาชาติในครั้งนั้นการรุกคืบขยายปล้นชิงดินแดนของชาวยิวในเขตปาเลสไตน์ผ่านพรรคการเมืองจากเงินของนักการธนาคาร, นักการเงิน, เจ้าของสื่อยักษ์, เจ้าของบริษัทน้ำมัน, เจ้าของบริษัทยา, บริษัทโฆษณา, สำนักกฎหมาย รวมทั้งบริษัทผลิตอาวุธซึ่งทั้งเจ้าของกิจการ, ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งซีอีโอมักเป็นชาวยิว ที่บางทีมีคือ อเมริกากับอิสราเอล หรืออังกฤษกับอิสราเอลดังคำกล่าวล่าสุดของเลขาธิการสหประชาชาติ (เดิมได้กล่าวประณามกลุ่มฮามาสอย่างรุนแรงในปฏิบัติการถล่มอิสราเอลเมื่อ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา) และได้เห็นถึงการกระทำผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่นายกฯ เนทันยาฮูประกาศลั่นจะหมายถึงมันมีที่มาว่าทำไมฮามาสจึงระเบิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบแบบนั้น เพราะต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสจากการบดขยี้รุกคืบของอิสราเอลตลอด 56