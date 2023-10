น้ำตาซึม!! ประชามติออสเตรเลียโหวต “NO” ไม่เอาแก้ไขรัฐธรรมูญครั้งแรกในรอบ 122 ปี เพื่อแสดงการยอมรับ "ชนเผ่าอะบอริจิน"

รอยเตอร์รายงานวานนี้(14 ต.ค)ว่า ทั้ง 6 รัฐของออสเตรเลียในวันเสาร์(14) มีผลลงคะแนนปฎิเสธในการลงประชามติแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญออสเตรเลียเพื่อเพิ่มสิทธิให้แก่ชนเผ่าพื้นเมืองและตั้งหน่วยงานเพื่อให้คำแนะนำรัฐบาลแดนจิงโจ้ต่อปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองที่มีประชากรคิดเป็นสัดส่วน 3.8% ของจำนวนประชากรทั้งหมด 26 ล้านคนรอยเตอร์รายงานว่าหากว่าประชามติครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในรอบ 122 ปีของออสเตรเลียซึ่งเกิดขึ้นในวันเสาร์(14)ผ่านการเห็นชอบของประชาชน จะถือเป็นครั้งแรกที่ชนเผ่าพื้นเมืองออสเตรเลียที่เป็นเจ้าของดินแดนดั้งเดิมจะได้รับการยอมรับในกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีการแก้ไขหลังจากนั้นทั้งนี้พบว่าในการนับคะแนนทั่วประเทศพบว่า 60% ของผู้มาลงคะแนนออกเสียง “NO” หรือ “ปฎิเสธ” ต่อคำถามว่าทั้งนี้พบว่าทั่วประเทศเกือบ 70% ได้ถูกนับเสร็จสิ้นและคะแนนโหวต NO ขึ้นนำไปราว 70% ต่อ 40% และเอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียและทีวีเน็ตเวิร์กออสเตรเลียอื่นๆได้ประเมินว่า ทั้ง 6 รัฐของออสเตรเลียน่าจะลงประชามติปฎิเสธไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายรัฐธรรมนูญออสเตรเลียครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับกลุ่มฝ่ายสนับสนุนเรียกร้องให้มีการประกาศยอมรับชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่ถือว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่ยากจนมากที่สุดในประเทศให้อยู่ในกฎหมายสูงสุดของแดนดาวน์อันเดอร์บีบีซี สื่ออังกฤษรายงานว่า ฝ่ายสนับสนุนชี้ว่า การนำชนพื้นเมืองเข้าไปในกฎหมายรัฐธรรมนูญออสเตรเลียจะทำให้ออสเตรเลียเป็นหนึ่งเดียวในยุคสมัยใหม่ซึ่งฝ่ายสนับสนุนชี้ว่าการโหวตเห็นด้วยจะทำให้ออสเตรเลียสามารถแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย สื่ออังกฤษชี้ว่า แต่ทว่าฝ่ายค้านได้มองต่างออกไป ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลีย ปีเตอร์ ดัตตัน (Peter Dutton) กล่าวในช่วงเริ่มต้นของการรณรงค์ว่าและหลังผลการลงประชามติออกมาที่ชี้ไปว่าฝ่ายของเขาเป็นผู้ชนะ ดัตตันกล่าวสำทับว่า “ผลที่ออกมานั้นเป็นผลดีต่อชาติของพวกเรา”ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส แสดงความผิดหวังที่ผลประชามติไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง แต่เขาเชื่อว่าออสเตรเลียจะหาทางใหม่เพื่อการประนีประนอมอัลบานิสชี้ว่า ความพ่ายแพ้ครั้งนี้หนัก เขาพูดต่อว่า “เมื่อคุณตั้งความหวังไว้สูงแต่บางครั้งไปไม่ถึง พวกเราเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่พวกเรามี”โธมัส มาโย (Thomas Mayo) ผู้นำชนเผ่าพื้นเมืองออสเตรเลียและผู้นำรณรงค์โหวต YES ได้เปิดเผยกับเอบีซีนิวส์ ออสเตรเลียว่า“ผมรู้สึกหัวใจสลาย” และเสริมต่อว่า “พวกเราต้องการเสียง พวกเราต้องการการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง”รอยเตอร์รายงานว่า ประชามติในออสเตรเลียนั้นผ่านได้ยากมากหากไม่ได้รับการสนับสนุนพรรคการเมืองออสเตรเลียแบบ 2 พรรคร่วมดัตตันออกมาวิจารณ์อัลบานิสว่า เขาเปิดให้ลงประชามติที่ไม่มีความจำเป็นต่อประเทศออสเตรเลีย โดยอ้างว่า ควรเป็นประชามติที่ทำให้พวกเรามีความสามัคคีมากกว่าการแบ่งแยกนอกจากปัญหานี้ยังพบว่าแม้แต่นักการเมืองชนพื้นเมืองอะบอริจินเองยังกลายเป็นหัวหอกโหวต NOบีบีซีรายงานว่า สว.ลิเดีย ธอร์ป (Lidia Thorpe) ที่มีเชื้อสายชนเผ่าอะบอริจินและเป็นหัวหอกแคมเปญโหวต NO ครั้งนี้โดยเธอแสดงความเห็นหลังทราบผลว่า “นี่ไม่ใช่กฎหมายรัฐธรรมนูญของพวกเรา มันถูกสร้างขึ้นในปี 1901 โดยกลุ่มพวกคนแก่ผิวขาวทั้งหลาย และในเวลานี้พวกเรากำลังขอให้ประชาชนออสเตรเลียนำพวกเราขึ้นไปอยู่ในนั้น “ไม่หละขอบคุณ”ทั้งนี้ในบรรดาชนพื้นเมืองที่ยืนข้างโหวต NO นั้นต้องการให้รัฐบาลแคนเบอร์ราให้ความสำคัญกับสนธิสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างชนพื้นเมืองออสเตรเลีย(First Nations peoples)และรัฐบาลออสเตรเลียมากกว่า