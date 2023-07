Wagner Group จัดฉากกบฏแหกตา หลอกเอาเงินซีไอเอ $6,200 ล้าน

กบฏแหกตาในรัสเซียสร้างความเจ็บปวดให้กับซีไอเอเป็นอย่างมากถึงกับต้องเอาหัวโขกกำแพง เพราะมีข่าวว่าซีไอเอจ่ายเงิน $6,200 ล้านให้กับเยฟเกนี พริโกซิน (Yevgeny Prigozhin) หัวหน้าของวากเนอร์ กรุ๊ปเพื่อสนับสนุนการก่อการรัฐประหารเพื่อล้มอำนาจของประธานาธิบดีปูตินมันเป็นแผนการต้มตุ๋นที่ล้ำลึกสุดแสบทรวงที่สะท้อนให้เห็นว่าเคจีบีกับซีไอเอฝีมือคนละชั้น เพราะว่าพริโกซิน ล้มดีลก่อกบฏอย่างทันใดในระหว่างศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมเชิดเงิน $6,200 ล้านค่าจ้าง แล้วหายเข้ากลีบเมฆของประเทศเบลารุส@KimDotcom เป็นหนึ่งในบุคคลแรกที่ออกมาเรื่องนี้ ด้วยการลงคลิปล้อเลียนการก่อกบฏของพวกทหารรับจ้าง Wagner Group แต่แฝงความจริงว่า พวกวากเนอร์จับมือกับกองทัพรัสเซียหลอกเอาเงินซีไอเอไป $6,200 ล้าน ที่ให้มาเพื่อก่อกบฏโค่นปูตินหลังจาก Kim Dotcom ลงคลิปล้อเลียนในวันที่ 25 มิถุนายน ปรากฏว่ามีคนเขียนทวิตเตอร์ออกมาล้อเลียนการพลาดท่าเสียทีของซีไอเอให้กับวากเนอร์อย่างแพร่หลาย แม้ว่าสื่อกระแสหลักจะเลี่ยงที่จะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทั้งในเชิงปฏิเสธ หรือยืนยันความจริงDr.Apostle Chris Kagarura เขียนว่าปูตินสร้างกบฏแหกตา เพื่อหลอกซีไอเอ ในขณะที่จัดการกับนายทหารที่ไม่จงรักภักดีในรัสเซีย ปูตินยังหลอกพวกยูเครนให้เคลื่อนทัพ โดยหลงคิดว่ารัสเซียกำลังพลาดท่าอ่อนแอ ทำให้รัสเซียเห็นแผนการบุกโจมตี ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ปูตินเอาเงินนาโตไป $6,200 ล้านผ่านพวกทหารรับจ้างวากเนอร์ที่จงรักภักดีต่อปูตินมีหลักฐานอะไรเพื่อยืนยันว่า ซีไอเอนำเงิน $6,200 ล้านไปสนับสนุนวากเนอร์ให้ก่อกบฏต่อปูติน เพื่อเป็นการทุ่นแรงในขณะที่สหรัฐฯ กำลังทำสงครามตัวแทนกับรัสเซียในยูเครนในวันที่ 21 มิถุนายน หรือ 2 วันก่อนที่พริโกซินจะเล่นละคนจัดฉากกบฏแหกตาว่า เขาจะยกทัพวากเนอร์ไปกรุงมอสโกเพื่อจัดการกับเซอร์เก ชอยกู รมว.กลาโหม และคณะนายทหารรัสเซียนระดับสูง ที่ขัดแย้งกับเขา นางSabrina Singh โฆษกของเพนตากอนออกมาให้ข่าวว่า เพนตากอนมีการประเมินราคาของอาวุธที่ส่งไปช่วยยูเครนเกินความจริงไป $6,200 ล้าน ทำให้มีเงินจำนวนนี้เหลือใช้สำหรับโครงการความมั่นคงอื่นๆตัวเลขเงิน $6,200 ล้านที่เกิดจากความผิดพลาดทางบัญชีนี้ แท้ที่จริงแล้วมีความเป็นไปได้ ที่จะเป็นเงินที่ซีไอเอใช้ในการแอบสนับสนุนนายพริโกซิน หัวหน้าของวากเนอร์ให้ก่อรัฐประหารล้มระบอบปูตินปรากฏว่า ไม่มีหน่วยงานใดของสหรัฐฯ ออกมาปฏิเสธข่าวคราวเกี่ยวกับตัวเลขเงิน $6,200 ล้านนี้ ที่อาจจะถูกใช้ในทางมิดีมิชอบปฏิบัติการต้มตุ๋นซีไอเอน่าจะเริ่มดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดย Prigozhin ซึ่งเป็นเพื่อนซี้กับปูตินทำเป็นโวยวายออกคลิปผ่านช่องทางเทเลแกรมว่า เขาไม่พอใจเซอร์เก ชอยกู รมว.กลาโหมของรัสเซียที่ไม่ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กองทัพวากเนอร์อย่างเพียงพอ ในขณะที่วากเนอร์กำลังยกทัพประชิดเข้าไปในเมืองบักห์มุตเพื่อสู้รบกับทหารยูเครนสมรภูมิบักห์มุตเป็นการสู้รบที่ดุเดือดที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยรบกันมานานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว กว่ากองทัพรัสเซียและวากเนอร์จะปิดเกมสงครามบักห์มุตได้ก็ลุล่วงถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างความบอบช้ำให้กับกองทัพยูเครนที่เสียชีวิตไป 80,000 นาย ส่วนทหารวากเนอร์ก็เสียชีวิตไม่น้อยเหมือนกันประมาณ 20,000นายความขัดแย้งระหว่าง Prigozhin กับชอยกูถูกปล่อยข่าวออกมาเป็นระยะๆ เพื่อล่อปลาซีไอเอให้ติดเบ็ด ปรากฏว่าปลาซีไอเองับเหยื่อล่อเต็มปากเลยทีเดียวมีรายงานว่ามีการเจรจาเชิงลับระหว่างฝ่ายข่าวกรองของยูเครนกับ Prigozhin ถึงแผนการก่อกบฏของวากเนอร์เพื่อที่โค่นอำนาจของชอยกู และปูตินที่ให้การสนับสนุนชอยกูโดยไม่แยแสทหารวากเนอร์ที่ตรากตรำในสนามรบ เพื่อให้แผนการนี้แนบเนียน น่าที่จะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างพริโกซิน กับกบฏในระดับสูงในเครมลินเพื่อให้ซีไอเอได้รับรู้Prigozhin วางแผนจะยกทัพวากเนอร์ที่กำลังปฏิบัติการอยู่แคว้นดอนบาสของยูเครนจำนวนประมาณ 25,000 นายเพื่อมุ่งหน้าไปยังมอสโก เพื่อทวงความชอบธรรม และจัดการกับชอยกู โดยจะได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารที่ต้องการโค่นล้มอำนาจของปูตินอีกด้วยกบฏแหกตาเริ่มขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน Prigozhin ยกทัพวากเนอร์จากยูเครนไปยึดเมือง Rostov on Don ที่อยู่ทางตอนใต้ของรัสเซีย โดยที่ไม่มีแรงต้านทานจากกองทัพรัสเซียแต่ประการใด ซึ่งเป็นเรื่องแปลก แต่ซีไอเออาจจะไม่แปลกใจเพราะหลงคิดว่าคนใหญ่คนโตในกองทัพรัสเซียโดนพริโกซินซื้อเหมือนกัน พริโกซินออกข่าวว่าเตรียมเคลื่อนทัพไปทางเหนือเพื่อมุ่งหน้าสู่มอสโก ในขณะที่ผู้นำตะวันตกกำลังเตรียมเปิดขวดแชมเปญฉลองชัยชนะที่กำลังจะได้มาอย่างง่ายๆในขณะที่วากเนอร์กำลังก่อกบฏ สื่อตะวันตกมีการตีข่าวใหญ่ว่า วาระสุดท้ายของปูตินกำลังจะมาถึง ฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐฯ รายงานให้โจ ไบเดนทราบความคืบหน้าของการกบฏตลอดเวลา รวมทั้งมีการหารืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี และนาโตทุกคนต่างก็ลุ้นจนตัวโก่งว่า จะสามารถโค่นอำนาจปูตินได้ง่ายๆ ด้วยการยืมมือวากเนอร์ และลงทุนเพียงน้อยนิดเพื่อให้สมบทบาทก่อนยาตราทัพเข้ารัสเซีย พริโกซินออกคลิปวิดีโอ กล่าวหาว่าชอยกูสั่งยิงจรวดใส่ฐานของวากเนอร์ ทำให้ทหารวากเนอร์ซึ่งเป็นทหารรับจ้าง เสียชีวิตไปหลายคนกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกข่าวว่า วากเนอร์ทำคลิปปลอมขึ้นมา เพื่อเป็นข้ออ้างในการก่อความไม่สงบนายพลSergey Surovikin รองผู้บัญชาการกองกำลังรณรงค์ยูเครนของรัสเซีย เรียกร้องให้กองกำลังของวากเนอร์ละทิ้งการต่อต้านผู้นำทางทหารและกลับไปยังฐานของพวกเขาในวันที่ 24 มิถุนายน พริโกซินระบุว่า คนของเขาข้ามพรมแดนจากยูเครนไปยังรัสเซียและพร้อมที่จะ “ทำทุกทาง” เพื่อต่อต้านกองทัพรัสเซีย เครื่องบินรบของวากเนอร์เข้าสู่เมืองรอสตอฟ-ออน-ดอน ทางตอนใต้ของรัสเซียพริโกซินอ้างว่า นักสู้ของเขายึดสำนักงานใหญ่ของกองทัพใน Rostov-on-Don “โดยไม่ได้ยิงแม้แต่นัดเดียว” ในขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงการณ์เรียกร้องให้นักรบวากเนอร์ละทิ้ง Prigozhin โดยกล่าวว่าพวกเขาถูก หลอกและลากเข้าสู่การภัยทางอาญาปูตินออกมากล่าวปราศรัยทางโทรทัศน์ โดยสัญญาว่าจะทำลายล้างสิ่งที่เขาเรียกว่า “การกบฏด้วยอาวุธ” เขากล่าวหาว่า Prigozhin เป็นกบฏ และแทงข้างหลังทุกอย่างดูเป็นจริงเป็นจังมาก ยกเว้นความผิดปกติที่ไม่มีความพยายามใดๆ จากกองทัพรัสเซียที่จะยกทัพมาเผชิญหน้ากับวากเนอร์เลยในขณะที่กระแสการก่อรัฐประหารกำลังพุ่งถึงจุดพีค และกองทัพวากเนอร์เดินทางขึ้นเหนือได้ไม่ทันไรก็เลี้ยวซ้ายเขาไปประเทศเบลารุส และ Prigozhin ล้มดีลกับซีไอเออย่างกะทันหัน หลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีลูคาเชนโกของเบลารุสเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง พริโกสินขอลี้ภัยไปเบลารุส แลกกับการได้รับนิรโทษกรรมจากปูตินซีไอเอร้องได้คำเดียวว่า ฉิบหายแล้ว โดนต้มเสียจนเปื่อยทั้งตัวกบฏแหกตาซีไอเอที่ใช้เวลาเพียง 2 วันนอกจากจะเชิดเงินซีไอเอไปได้ $6,200 ล้าน วากเนอร์สามารถเคลื่อนทัพจำนวน 30,000 นายไปประจำการที่เบลารุสได้ เพื่อเตรียมการโจมตีกรุงเคียฟจากทางเหนือลงมา และเพื่อรับมือกับโปแลนด์ โดยที่นาโตไม่ทันได้กระดิกตัว หรือปรับแผนการรบไม่ทันการมีรายงานว่า ซีไอเอได้บรรยายสรุปให้ Gang of Eight ที่รับผิดชอบด้านข่าวกรองและความมั่นคงในสภาคองเกรสเกี่ยวกับแผนก่อการจลาจลของ Prigozhin เมื่อสองวันก่อนการก่อกบฏ หมายความว่า ซีไอเอได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นมนุษย์ อาจเป็นทรัพย์สินของซีไอเอหรือคนที่ใกล้ชิดกับ Prigozhin หรืออาจจะเป็น Prigozhin เองก็ได้หลังจากพริโกซินล้มดีลก่อกบฏ สหรัฐฯ หน้าแหก ทำให้ต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับความพยายามที่จะก่อรัฐประหารในรัสเซียแต่อย่างใด โจ ไบเดนออกมาปฏิเสธว่าสหรัฐฯ และพันธมิตรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกบฏติดอาวุธ William Burns ผอ.ซีไอเอ โทร.หาเครมลินเพื่อแสดงความจริงใจว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการก่อการรัฐประหารในครั้งนี้แต่ผู้นำเซอร์เบีย Alexandar Vuvic ให้ข่าวว่าฝ่ายความมั่นคงต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามก่อการรัฐประหารในรัสเซียอย่างแน่นอน ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าชาติใดกบฏวากเนอร์จบเอาดื้อๆ โดยที่ปูตินประกาศว่า1. Prigozhin หัวหน้าวากเนอร์จะไม่ถูกดำเนินคดีข้อหากบฏใดๆ และจะลี้ภัยที่เบลารุส2. ทหารวากเนอร์ที่ไม่ร่วมการก่อกบฏจะได้รับอนุญาตให้เซ็นหนังสือเข้ารับราชการกับกระทรวงกลาโหมรัสเซีย3. ทหารวากเนอร์ที่ร่วมก่อการกบฏจะไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งระดับผู้นำกองทัพรัสเซียแต่ประการใดคนที่รู้จักปูตินดี จะเข้าใจทันทีว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติที่ปูตินจะให้อภัยโทษพริโกซิน เพราะว่าหลักการของปูตินจะไม่ให้อภัยคนที่ทรยศเป็นอันขาด ยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องเล่นละครแหกตาพริโกซินไม่มีทางหักหลังปูตินเป็นอันขาด เพราะว่าเป็นเพื่อนซี้ปูติน ปูตินเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาให้อภัยไม่ได้คือการทรยศหักหลังมีคนเคยสัมภาษณ์ปูตินดังนี้: