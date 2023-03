ยังพอมีความหวังสำหรับ “สันติภาพ”

ยังพอเห็นอยู่มั่ง!!!...แม้แต่เล็กๆ น้อยๆ ก็ยังดี สำหรับของโลก หรือของการหาทางออกทางลง ในกรณีความขัดแย้งยูเครน ไม่ได้ถึงกับมืดมนอนธการไปซะทั้งหมด โดยเฉพาะสำหรับข่าวคราวความเคลื่อนไหวระลอกแล้ว ระลอกเล่า ของบรรดาผู้คนพลเมืองในยุโรป ที่ต่างอยู่ภายใต้ระบอบปกครองอันมีสโลแกน คำขวัญแบบเท่ๆ เก๋ๆ ว่านั่นแล...แต่อาจด้วยเหตุเพราะความเป็นประชาธิปไตยในบรรดาประเทศแม่แบบประชาธิปไตยทั้งหลาย...มันดันกลายเป็นมานานแล้ว ไม่ว่าประชาธิปไตยอเมริกา ประชาธิปไตยอังกฤษ ประชาธิปไตยฝรั่งเศส ฯลฯ ก็เถอะ คือกลายเป็นประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้การควบคุม บังคับของบรรดาระดับประเทศและระดับโลกทั้งหลาย เป็นประชาธิปไตยภายใต้ทุนนิยมเสรี ที่สามารถกอบโกยกำไรกันในรูปไหน แบบไหน ก็ย่อมได้ จนทำให้ใดๆ ก็ตาม ต้องหันไปพึ่งพาพ่อค้า หรือนายทุน อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ ไม่อาจควบคุม บังคับ เสรีภาพของนายทุน ของพวกพ่อค้า ได้เหมือนอย่างที่ประเทศคอมมิวนิสต์หรือของเมืองจีน เขาเล่นงานคุณพี่ให้ต้องกลายสภาพเป็นได้แบบง่ายๆ สบายๆ บรรดารัฐบาลในประเทศประชาธิปไตยและทุนนิยมเสรีทั้งหลาย เลยต้องกลายสภาพเป็นให้กับอำนาจของทุน ที่อยู่เบื้องหลังรัฐบาลแทบทุกรัฐบาล แม้แต่รัฐบาลไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮา ที่กำลังเข่นเขี้ยวกันระหว่างฯลฯ หรือบิ๊กอะไรต่อมิอะไรก็ตามที...ดังนั้น...สิ่งที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลปรารถนาและต้องการ มันเลยออกจะกับอารมณ์-ความรู้สึกของผู้คนพลเมืองหรือของภายในประเทศตัวเอง อย่างเห็นได้ถนัดชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกรณีการหาทางออก-ทางไปต่อวิกฤตความขัดแย้งในยูเครน ที่กำลังใกล้จะกลายเป็นความพังพินาศ ฉิบหาย ของโลกทั้งโลก ระดับหวีดหวิว ฉิวเฉียดใกล้ๆ จะกลายเป็นหรือแม้กระทั่งยิ่งเข้าไปทุกที ด้วยเหตุนี้...บรรดาผู้คน พลเมือง ในประเทศแม่แบบประชาธิปไตยรายแล้ว รายเล่า จึงอดรนทนไม่ได้ ต้องแห่ออกมากันเป็นสายๆ ไม่ว่าในฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ฯลฯ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว เยอรมนีนั้น...เห็นว่านับเป็นแสนๆ คน หรือเฉพาะที่ร่วมลงชื่อคัดค้าน ปฏิเสธ การส่งมอบอาวุธให้กับกองทัพยูเครนไปเข่นฆ่ากับทหารรัสเซีย ก็ปาเข้าไประดับ(496,008) คน เอาเลยถึงขั้นนั้น ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (26 ก.พ.) ชาวไส้กรอกเยอรมันไม่น้อยกว่า50,000 คน ยังออกมาออกันหน้าประตูชูป้ายแต่ละป้าย ไม่ว่า(Make Peace Without Weapon) หรือ(Diplomacy Instead of Arms) ฯลฯ รวมทั้งยังหันไปด่าพรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากแนวคิดด้านสันติภาพ แต่กลับหันไปกระเหี้ยนกระหือรือ ทั้งยุ ทั้งเชียร์ ให้รัฐบาลตัวเอง ส่งมอบอาวุธร้ายๆ ให้กองทัพยูเครน จนรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีถึงกับต้องลาออกไปเมื่อไม่นานมานี้ ไปจนถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของพรรคดังกล่าว ที่น็อตหลุด น็อตหลวม ถึงขั้นประกาศว่าเลยต้องหันมาสารภาพผิดแทนที่จะตัดสินใจลาออกไปตามคำเรียกร้องของใครต่อใครกันแทนที่...ส่วนอิตาลีนั้น...เห็นว่าชาวมักกะโรนีในแต่ละเมือง ไม่ว่าโรม เจนัว ปิซา มิลาน ฟลอเรนซ์ เลซเซ ฯลฯ ต่างต้องออกมากดดันรัฐบาลตัวเอง ให้เลิกทำตัวเป็นให้กับอเมริกา ให้กับในยูเครนกันโดยถ้วนหน้า เมื่อช่วงวันเสาร์ (25 ก.พ.) ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่ฝรั่งเศส ผู้คนนับพัน นับหมื่น ออกมาชุมนุมที่กรุงปารีสในลักษณะที่ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากกันสักเท่าไหร่ หรือถึงขั้นเรียกร้องให้ฝรั่งเศสออกจากเอาเลยถึงขั้นนั้น แม้แต่ในอเมริกา อย่างที่เคยว่าๆ กันไปแล้ว ขบวนการต่อต้านสงครามที่ชูคำขวัญว่าภายใต้การนำของอดีตผู้เคยรับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีแห่งพรรคเดโมแครต อย่างอดีตวุฒิสมาชิกฯลฯ และใครต่อใครอีกเยอะแยะมากมาย ต่างหันมาปฏิเสธ คัดค้าน รัฐบาลตัวเอง อย่างเอาจริง-เอาจัง ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และก็คงไม่ใช่แค่เฉพาะบรรดากลุ่มคนเหล่านี้เท่านั้น หรืออย่างที่ประธานพรรคกลุ่มปฏิรูปประชาธิปไตยทางเลือก (The Alternative Democratic Reform Party) แห่งเยอรมนีเขาสรุปเอาไว้นั่นแหละว่า “ไม่ว่ารัฐบาลต่างๆ ในยุโรป เช่นฮังการี โครเอเชีย และอีกหลายต่อหลายราย ที่ต่างไม่เห็นด้วยกับอียู แม้จะไม่กล้าออกมาต่อต้านโดยตรง หรือโดยเปิดเผย แต่ล้วนได้แสดงท่าทีที่ไม่ได้แตกต่างไปจากประชาชนในฝรั่งเศส เยอรมนี ไม่ว่าฝ่ายขวา-ฝ่ายซ้าย ฝ่ายศาสนา นักวิชาการ ทหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ที่กำลังพยายามกดดันรัฐบาลตัวเองอยู่ในทุกวันนี้”...สำหรับฮังการี...ของนายกรัฐมนตรีนั้น ค่อนข้างชัดเจนโดยไม่ต้องเสียเวลาตั้งคำถามอีกต่อไป คือแม้จะต้องตามแห่ ตามเฮ ร่วมลงมติประณามรัสเซีย เรียกร้องให้ถอนทหารออกจากยูเครน เช่นเดียวกับ 143 ประเทศ หรือเช่นเดียวกับอย่างประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮาก็ตาม แต่ในการประชุมรัฐสภาเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 ก.พ.) ผู้นำฮังการีรายนี้ ท่านได้เปิดอก-เปิดใจระหว่างการอภิปรายร่วมครึ่งชั่วโมง ว่าฮังการีพร้อมสนับสนุนของจีน อันได้แก่ข้อเรียกร้อง 12 ข้อ ไม่ว่าการเคารพอธิปไตยของแต่ละประเทศ การละทิ้งแนวคิดยุคสงครามเย็น การหยุดยั้งความรุนแรง การหันมาฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพ ฯลฯ หรืออะไรต่อมิอะไรที่พอทราบๆ กันไปแล้ว ด้วยเหตุนี้...ถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่ในสหประชาชาติ จะเข้าไว้ก่อน แต่นั่นย่อมไม่ได้หมายถึงการเห็นดี-เห็นงาม เห็นควรด้วย กับคุณพ่ออเมริกาและโลกตะวันตกต่อความพยายามบดขยี้รัสเซีย หรือออกไปเป็นชิ้นๆ แต่อย่างใด แนวโน้มของการหันกลับมาแสวงหาหนทางในการหรือหันกลับมาหาย่อมมีความเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ...ดังนั้น...ในระหว่างที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหว ระดับที่คอลัมนิสต์แห่งอย่างถึงกับต้องสรุปเอาไว้ว่าหรือที่สำนักข่าวของหมู่เฮานำมาเผยแพร่ไว้เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา ประมาณว่าทำนองนั้น แต่ก็ยังพอมีข่าวคราวในทางบวกแทรกซ้อนพอให้เห็นเป็นกระสายอยู่เป็นช่วงๆ เป็นระยะๆ เช่นข่าวคราวล่าสุดที่หนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ ของเยอรมนี (Bild) อ้างระบุไว้ว่า บรรดารัฐบาลยุโรปหลายต่อหลายราย กำลังให้กับรัฐบาลยูเครน ว่าถ้าหากยังไม่สามารถยึดดินแดนต่างๆ จากรัสเซียกลับคืนมาได้ ดังที่หรือที่คุยโม้ คุยโตเอาไว้ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ก็คงต้องถึงเวลาแล้ว...ที่จะต้องหวนกลับมาภายในปีนี้อย่างมิอาจปฏิเสธ โดยเฉพาะเมื่อบรรดาประเทศในยุโรปทั้งหลาย แทบไม่เหลือติดอยู่ในคลังของแต่ละประเทศ แถมยังต้องเจอภาวะชนิดใกล้จะไปแหล่-มิไปแหล่ กันไปเป็นประเทศๆ แม้แต่คุณพ่ออเมริกาก็เถอะ ไม่ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ก็ยังมิอาจลดจากภาวะเงินเฟ้อได้มากมายสักเท่าไหร่นัก ส่งผลให้ตลาดหุ้น ตลาดทุนในอเมริกา กลายสภาพเป็นเอาเลยถึงขั้นนั้น ดังที่บรรษัทการเงิน-การทอง อย่างเขาได้ให้คำจำกัดความเอาไว้เมื่อวัน-สองวันมานี้นั่นแล...สรุปรวมความแล้ว...อย่างน้อย มันก็ยังพอมีสำหรับสิ่งที่เรียกว่าอยู่บ้างเหมือนกัน เพียงแต่อาจต้องอาศัยอาจต้องอาศัยการทางความคิด-ความเห็น ทางของบรรดาพลโลกทั้งหลาย ไม่ว่าจะปกครองกันด้วยระบบ-ระบอบใดๆ ก็แล้วแต่ หรือโดยระยะเวลานั้นค่อนข้างให้กับฝ่ายที่ปรารถนาและต้องการมากกว่าที่จะโน้มเอียงไปยังผู้ปรารถนา ผู้กระเหี้ยนกระหือรือต่อด้วยเหตุนี้...ก็อย่าถึงกับต้องไปหมดเรี่ยว หมดแรง ระทดท้อ ห่อเหี่ยว กับความเป็นไปของโลกมากมายสักเท่าไหร่นัก อย่างน้อย...ก็ยังพอมีเวลาอีกเยอะ โดยเฉพาะสำหรับบรรดาในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลาย เพราะฉะนั้น...เอาเลย!!! ไม่ว่าหรือฯลฯ ที่ยังสามารถได้อีกหลายต่อหลายยก...