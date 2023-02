โลกในหัวเลี้ยว-หัวต่อระหว่าง“สงคราม”และ“สันติภาพ”

สุดท้าย...แผ่นดินไหวครั้งใหม่ที่ซีเรีย-ตุรเคีย ตามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้เตือนๆ ไว้ก่อนล่วงหน้า ก็อุบัติขึ้นมาจนได้!!! คราวนี้จะต้องโศรกเศร้าเคล้าน้ำตากันอีกขนาดไหน ก็ยังมิอาจสรุปได้ ดังนั้น...เอาเป็นว่า ไหนๆ ก็ได้ว่ากันถึงเรื่องแนวรบยุโรปตะวันออกมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ปิดฉากอาทิตย์นี้เลยคงต้องขออนุญาตตามไปความเคลื่อนไหวของเรื่องราวดังกล่าว ที่ออกจะน่าห่วงใย น่าหวาดหวั่นขวัญสยอง ไม่น้อยไปกว่ากัน อย่างน้อย...ก็อาจถือเป็นการระหว่างฝ่ายที่ปรารถนาจะได้มาซึ่งกับฝ่ายที่กระเหี้ยนกระหืออยากจะทำให้ต้องฉิบหายวายวอด กันไปข้าง ว่าเอาไป-เอามาแล้วโดยแนวโน้ม...มันน่าจะหนักไปในด้านไหน???คือว่าไปแล้ว...ฝ่ายที่แสดงออก ที่ประกาศตัวว่าปรารถนาไว้ค่อนข้างชัดเจน อย่างพญามังกรจีน หรือคุณพี่จีน เขาดูจะพยายามทุ่มทุน ทุ่มเท มิใช่น้อย ในการหาข้อยุติ หาจุดลงตัว ให้กับกรณีความขัดแย้งในยูเครน แบบจริงๆ-จังๆ ถึงขั้นผู้ที่มีฐานะ ตำแหน่ง ระดับหนึ่งในโปลิตบูโรคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการบริหารกิจการต่างประเทศ หรือยิ่งไปกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศธรรมดาๆ อย่างท่านอุตส่าห์ลงทุนออกไปเยือนฝรั่งเศส อิตาลี ฮังการี และปิดท้ายที่รัสเซีย ระหว่างวันที่ 14-22 ก.พ.นี้ แถมยังได้ไปปรากฏกายร่วมประชุมในเวทีประชุมพร้อมประกาศจะเสนอให้กับการหาข้อยุติ หาจุดลงตัว ในกรณีดังกล่าว อย่างกระตือรือร้นเอามากๆ อาจด้วยเหตุเพราะฝ่ายจีนเขาออกจะรู้สึกอย่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศรายใหม่ท่านได้ออกมาเปิดอก-เปิดใจ เมื่อวัน-สองวันมานี้นั่นแหละว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนหรือรัสเซียกับอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกก็ตามแต่ มันอาจถึงขั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ย่อมได้ เรียกว่าไม่ใช่แค่ไปไกลระดับเท่านั้น แต่อาจถึงขั้นเอาเลยก็ไม่แน่!!!อย่างไรก็ตาม...ถึงฝ่ายปรารถนาจะเพียรพยายามครั้งแล้ว ครั้งเล่า ไม่ว่าโดยอย่างตุรกี หรืออดีตผู้นำอิสราเอลก็ตามที ชนิดใกล้ๆ บรรลุเป้าหมายแห่งการเจรจา การประนีประนอมยอมความได้มั่งแล้ว แต่ครั้นเมื่อต้องเจอกับผู้กระหายอย่างอดีตนายกรัฐมนตรีหัวกระเซิงแห่งอังกฤษสุนัขพูเดิลของคุณพ่ออเมริกา ที่หนังสือพิมพ์ยูเครนเองระบุไว้ว่า คือผู้ที่มีส่วนกระตุ้นอย่างแรง ให้ตัวแทนของฝ่ายยูเครน สะบัดตูด สะบัดทวาร ออกจากโต๊ะเจรจา หลังจากนั้น...ก็หันมาตั้งข้อแม้ว่าจะทวงคืนดินแดนทุกตารางนิ้ว รวมทั้งอย่างแหลมไครเมียจากหมีขาวรัสเซียให้จงได้ ทุกสิ่งทุกอย่าง...ก็เลยเป็นอันต้องฉิบหายวายวอดต่อ จนกว่าของชาวยูเครนจะหมดไปจากร่าง หรือจนกว่าจะสิ้นชาติ สิ้นประเทศ หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่จะไปคิดๆ เอาเองก็แล้วกัน...ดังนั้น...แม้ว่าคุณพี่จีนเขาจะพยายามทุ่มทุน ทุ่มเทถึงขั้นไหน แต่ดูเหมือนว่าผู้กระหายสงครามอย่างคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรตะวันตกดูจะไม่ถึงกับรู้สึก-รู้สามากมายสักเท่าไหร่นัก มิหนำซ้ำรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกายังออกมาห้ามไม่ให้จีนคิดส่งอาวุธร้ายแรงให้กับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรัสเซียซะอีกต่างหาก ไม่ต่างไปจากตัวตลก-ตัวแทน อย่างประธานาธิบดียูเครน ที่ขู่ถึงขั้นว่าจีนอาจหนีไม่พ้นต้องเจอกับเอาเลยถึงขั้นนั้น อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยทำให้ค่อนข้างยากส์ส์ส์เอามากๆ ต่อการหาทางภายในโลกใบนี้ ที่มีอยู่เพียงแค่ใบเดียวเท่านั้น...แต่ก็นั่นแหละ...ถ้ามองความเคลื่อนไหว ความเป็นไปของโลก คงต้องยอมรับอย่างมิอาจปฏิเสธได้เลยว่าดูจะไม่ได้คิดเดินตามอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ที่พยายามฉุดกระชากลากถูใครต่อใครให้ต้องเป็นกับรัสเซียเหมือนอย่างเอาเลยแม้แต่น้อย อย่างเช่นในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำแอฟริกาหรือเมื่อไม่กี่วันมานี้ นอกจากบรรดาตัวแทนชาติแอฟริกาทั้งหลายจะแสดงออกถึงความร่วมมือ-ร่วมไม้กับผู้นำรัสเซียในเวทีประชุมแบบใกล้ชิดติดพันเอามากๆ รวมทั้งการเดินสายของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียไปเยือนอียิปต์ เอธิโอเปีย ยูกันดา สาธารณรัฐคองโก แอฟริกาใต้ เอริเทรีย และเอสวาตินี ที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจนแทบไม่ต้องเสียเวลาเปิดแอร์ โดยคำพูด คำจา ของรัฐมนตรีต่างประเทศยูกันดายังอาจถือเป็นการฉาดใหญ่ ไม่ว่าต่ออเมริกาหรือพันธมิตรตะวันตก แบบชนิดน่าจะหน้าชา หน้าแหก เอาเลยถึงขั้นนั้น โดยเฉพาะคำพูดที่ว่า...หรือสรุปอย่างที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาพาดหัวข่าวเอาไว้นั่นแหละว่าอะไรประมาณนั้น...ส่วนก็คงไม่ต่างไปจากกันมากมายสักเท่าไหร่ โดยเฉพาะเมื่อบรรดาหรือฝ่ายที่ไม่ค่อยจะเห็นควรด้วยกับคุณพ่ออเมริกา ต่างผงาดขึ้นมาเป็นแถบๆ ยิ่งแถบยิ่งเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อพี่เบิ้มรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบีย ทำท่าว่าจะโดยไม่ใช่แค่หันไปทำข้อตกลงทางการค้า-การขายและการอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายกับคุณพี่จีนในช่วงระยะยาวถึง 20 ปี วัน-สองวันก่อนท่านเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำซาอุฯท่านก็เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวแบบชื่นมื่น ชื่นสะดือ เป็นอันมาก ว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างใกล้จะบรรลุถึงซึ่งความเป็นในอีกไม่นาน-ไม่ช้า นั่นหมายถึงความสัมพันธ์ด้านการทหารควบคู่ไปด้วย...สำหรับในเอเชีย...นอกเหนือไปจากความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-รัสเซีย ที่ยากจะโยก จะคลอน ได้ง่ายๆ แม้แต่หนึ่งในประเทศพันธมิตรอินโด-แปซิฟิก อย่างคุณปู่อินตะระเดียที่ใกล้ผงาดขึ้นเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 3 ของโลกอีกไม่ใกล้-ไม่ไกล ไม่ว่าจะถูกกด ถูกดัน ให้ต่อต้านรัสเซียสักเพียงไหน แต่ถ้าฟังจากรายงานข่าวของสำนักข่าวที่อ้างตัวเลขจากกระทรวงพาณิชย์อินเดียครั้งล่าสุด ระบุว่าในปีที่ผ่านมา หรือในช่วงที่การเล่นงานหมีขาวรัสเซียโดยโลกตะวันตกเป็นไปอย่างถึงพริก-ถึงขิง แต่ปรากฏว่าการสินค้ารัสเซียของอินเดีย กลับเพิ่มขึ้นเกือบ 400 เปอร์เซ็นต์ หรือจาก 7.7 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็น 37,310 ล้านดอลลาร์เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!หรือสรุปง่ายๆ ว่า...โลกแทบทั้งโลกทุกวันนี้ ไม่ได้เห็นดี-เห็นงามกับคุณพ่ออเมริกาและพันธมิตรอียู-อีย้วย เอาเลยแม้แต่น้อย แม้แต่ผู้คนในอเมริกาและประเทศยุโรปทั้งหลายก็เถอะ ในเยอรมนีที่ประธานสถาบัน(The German Institute for Economic Research) อย่างเพิ่งออกมาเปิดเผยว่าเยอรมนีต้องสูญเสียรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านยูโรเพราะการต่อต้านรัสเซียของอียู ตามคำอ้างของพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย (Die Linke) ที่ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกเพื่อต่อต้าน ปฏิเสธ แนวนโยบายของรัฐบาลในการส่งอาวุธและความช่วยเหลือต่างๆ ให้ยูเครน ระบุว่าชาวเยอรมันกว่าครึ่งประเทศต้องการที่จะให้เจรจาสันติภาพกับรัสเซียโดยเร็ว จริง-ไม่จริงก็แล้วแต่จะว่ากันไป แต่ที่แน่ๆ...ผู้ที่ร่วมลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ มีจำนวนเกือบครึ่งล้าน หรือ 496,008 รายเอาเลยถึงขั้นนั้น ขณะที่ฮังการีที่นายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองถึงความสูญเสียคิดเป็นเงินๆ-ทองๆ ไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านยูโร จนถึงกับต้องสรุปว่าของชาวยุโรปก็คือบรรดาผู้นำชาติอียู-อีย้วยทั้งหลายนี่เองที่มุ่งแต่จะต่อสู้กับรัสเซีย แต่กลับไม่คิดจะต่อสู้ซึ่งกำลังแพร่กระจายไม่ต่างไปจากโรคระบาดเอาเลยก็ว่าได้...ส่วนหัวโจกอย่างคุณพ่ออเมริกา...เห็นว่ากำลังเริ่มๆ ขึ้นมามั่งแล้ว สำหรับการต่อต้านผู้กระหายสงคราม ด้วยการชูคำขวัญและเริ่มเกาะกลุ่มลงถนนเดินขบวนไปยังทำเนียบขาว ภายใต้การนำของผู้ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานาธิบดีแห่งพรรคเดโมแครตเองนั่นแหละ คือลูกครึ่งอเมริกัน-ซามัวจากรัฐฮาวาย โดยมีอดีตวุฒิสมาชิกอย่างและนักแสดงอย่างฯลฯ ร่วมด้วยช่วยกัน เรียกร้องให้(Not one more penny for war in Ukraine)...แต่ก็อย่างว่า...บรรดาเสียงเรียกร้อง หรือความเป็นไปของกระแสโลกเช่นนี้ จะมีโอกาสเข้าหู เข้าหำ ผู้นำอเมริกาอย่างคุณปู่หรือไม่? อย่างไร? ก็ยังยากที่จะสรุปได้ เพราะขนาดที่อาเฮียท่านได้แจกแจงไว้ในรายการทีวีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างผู้นำเรื่องอเมริกาเป็นผู้ระเบิดท่อแก๊สเยอรมนี-รัสเซีย มาเปิดโปงให้เห็นกันจะจะ และผู้ที่เชื่อว่า...การแทงไพ่ว่ายูเครนจะได้รับชัยชนะในแนวรบยุโรปตะวันออกก็คือการดีๆ นี่เอง ยังอดไม่ได้ที่จะรำพึง รำพัน กับสำนักข่าวเมื่อช่วงวันศุกร์ (17 ก.พ.) ที่ผ่านมาประมาณว่าอันนี้นี่เอง...ที่เลยทำให้ความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งไม่ใช่จึงเป็นอะไรที่ยากเย็น แสนเข็ญ เสียเหลือเกิน!!!