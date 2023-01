ดาวอส-ตายแล้ว...โลกาภิวัตน์-ตายแล้ว???

ปิดท้ายสัปดาห์นี้...คงต้องขออนุญาตแวะไปดูการประชุมประจำปีของพวกเขาไว้สักหน่อย!!! หรือการประชุม(WEF) ณ เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อช่วงวันที่ 16-20 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ต้องเรียกว่า ออกจะเป็นอะไรที่เอามากๆ ต่างไปจากการประชุมเมื่อครั้งอดีต ตลอดช่วง 50 กว่าปีที่แล้ว ถึงขั้นบรรดาพวกนักสังเกตการณ์ต่างประเทศทั้งหลาย อดไม่ได้ที่จะต้องอุทานออกมาดังๆ ประมาณว่า(Davos is Dead) หรือ(Globalization is Dead) เอาเลยถึงขั้นนั้น...คือการประชุมหรือนั้น ถือเป็นเวทีประชุมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว หรือช่วงปี ค.ศ.1971 โดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้มีนามกรว่าที่มีแนวคิดหนักไปทางพวกหรือผู้สนับสนุนที่ถูกขับเคลื่อนโดยทุนนิยมเสรีตัวฉกาจอย่างชนิดขยันขันแข็งเอามากๆ โดยมีการระดมบรรดาพวกนักธุรกิจระดับข้ามชาติ ข้ามโลกทั้งหลาย บรรดานักการเมืองระดับผู้นำโลก ผู้นำประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ ตลอดไปจนพวกนักคิด นักวิชาการ ที่หนักไปทางพวกลิเบอร่าน หรือแบบสุดๆ ฯลฯ เข้ามาพบปะ เจ๊าะแจ๊ะเจรจาหารือกันในแต่ละปี จนอาจถือเป็นเวทีแห่งการขับเคลื่อนโลกทั้งโลก ให้เป็นไปตามทิศทาง แนวทางที่บรรดากลุ่มคนเหล่านี้ปรารถนาและต้องการ ชนิดไม่ต่างไปจากที่ปรึกษาโดยกลายๆทำนองนั้น...แต่ท่ามกลางความเป็นไปของโลกที่มันชักจะอีกต่อไปแล้ว!!! จากบรรยากาศการประชุมที่เคยคึกๆ คักๆ กระเหี้ยนกระหือรือแบบสุดๆ ไปเลย บรรดาผู้นำโลก ผู้นำประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในแต่ละราย ไม่ว่าในอเมริกา ยุโรป เอเชีย ฯลฯ ต่างต้องกรูเข้ามาเพื่อรับรู้ รับทราบ หรือเพื่อขออนุญาตแสดงความคิด ความเห็นใดๆ ก็ตามที แต่มาคราวนี้หรือการประชุมปีนี้ กลับเหลืออยู่เพียงแค่ผู้นำประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจแห่งยุโรปรายเดียว นั่นคือแห่งเยอรมนี ที่ยังอุตส่าห์ถ่อมาปรากฏกาย โชว์หัวล้าน หัวเหม่ง อย่างชนิดแห้งแล้งและจืดชืดเอามากๆ หรือก่อให้เกิดบรรยากาศแบบเดียวที่ผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรายใหญ่ของโลก อย่างบริษัทเคยพูดๆ เอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่นานว่า...โลกาภิวัตน์ได้ตายไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ หรือใกล้ตายเต็มที อย่างมิอาจหวนคืนกลับมาได้อีกเลย และนั่นเองที่ส่งผลให้การประชุมเลยต้องมีอันจืดชืด จืดสนิทพอๆ กับไปจนได้...อันที่จริง...โลกาภิวัตน์ที่ถูกขับเคลื่อนโดยพวกเสรีนิยมใหม่ อย่างนั้น ก็เคยถูกต่อต้าน ถูกปฏิเสธมาแล้วหลายครั้งหลายหน นับตั้งแต่ช่วงครบรอบสหัสวรรษที่แล้วเป็นต้นมา หรือนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 ชนิดที่ก่อให้เกิดการปะทะ ขัดแย้ง ระดับที่พวกฮอลลีวูดต้องหยิบไปสร้างเป็นหนัง เป็นภาพยนตร์ออกมาฉาย หรือที่รู้จักกันในนาม(The Battle of Seattle) เมื่อบรรดาผู้คนทั่วทั้งโลกที่ไม่พึงพอใจต่อบทบาทของบรรดาทั้งหลาย ที่อาศัยกระแสโลกาภิวัตน์เข้าไปแทรกแซง ครอบงำ และครอบครองผลประโยชน์จากประเทศต่างๆ ทั่วทั้งโลก เข้าไปเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ เพื่อให้เกิดช่อง เกิดโอกาสสำหรับการแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากๆ เข้าไว้ ไม่ว่าด้วยการไปรเวไทเซชั่น การลดทอนอำนาจรัฐชาติแต่ละแห่ง การทำลายอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของแต่ละชาติเพื่อให้บรรดาผู้บริโภคทั้งหลายกลายเป็นให้จงได้ โดยอาศัยอำนาจ อิทธิพลของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรีและโดยอาศัยการครอบงำ การมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังบรรดานักการเมืองและรัฐบาลในแต่ละประเทศ...ฯลฯสิ่งที่เรียกว่าตามแบบฉบับพวกทั้งหลาย จึงมักถูกเรียกขานกันในนามที่มุ่งจะให้โลกทั้งโลกเป็นไปตามความปรารถนาและต้องการของคนส่วนน้อย หรือพวกที่อาจมีอยู่เพียงแค่ 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง แต่ครอบครองผลประโยชน์ของโลกทั้งโลกกว่า 60-70-80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้...เลยต้องเจอกับการรวมกลุ่ม รวมตัว ของบรรดาพวกหรือเจอเข้ากับบรรดาองค์กรเอกชนทั่วทั้งโลกที่พยายามผนึกกำลัง รวมตัว สร้างกระแสต่อต้านโลกาภิวัตน์ (De-Globalization) ในลักษณะดังกล่าว จนเกิดการประท้วง ต่อต้าน การปะทะครั้งแล้ว ครั้งเล่า ตั้งแต่การประชุมที่เมืองซีแอตเติล ประเทศอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1999 ไปจนถึงการประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ที่ ค.ศ. 2002 ฯลฯ มาโดยตลอด แต่บรรดากระแสต่อต้าน คัดค้านเหล่านี้ ก็แทบไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึก-รู้สาต่อบรรดาพวกอีลิทมากมายสักเท่าไหร่เพราะสุดท้ายย่อมต้องลงไปเองจนได้...แต่ครั้นเมื่อต้องเจอกับการต่อต้าน ขัดขืน โดยหรือเจอกับการแพร่ระบาดของท่านเชื้อไวรัสเข้าแบบจะจะจังๆ อันนี้นี่แหละ...ที่เริ่มส่อให้เห็นอาการสั่นระแน้ของบรรดาพวกอีลิททั้งหลายอย่างเป็นเรื่อง-เป็นราว หรือถึงขั้นทำให้ประธานอย่างต้องออกมาเขียนหนังสือและออกมาเรียกร้องให้บรรดามหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย กระทำการภายในประเทศตัวเองอย่างเป็นการเร่งด่วน โดยมีกษัตริย์อังกฤษร่วมแสดงความเห็นพ้อง-ต้องกันอย่างเป็นระบบและกิจการ หรือโดยอาศัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเป็นเงื่อนไข-ข้ออ้าง ในการปรับระบบ ปรับระเบียบต่างๆ เพื่อให้โลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อนโดยทุนนิยมเสรียังพอมีโอกาสดำรงคงอยู่ต่อไปให้จงได้ ส่งผลให้คุณปู่ผู้นำอเมริกาต้องงัดเอานโยบายออกมาเร่ขายในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคราวที่ผ่านมา...แต่ทั้งนั้น-ทั้งนี้...เมื่อเจอเข้ากับอุปสรรคขัดขวางอื่นๆ ที่ทยอยตามมาอย่างเป็นระลอก ไม่ว่าการแข่งขันทางการเมือง-การค้าระหว่างจีนกับอเมริกา ที่ทำให้เกิดการย้อนกลับไปสู่เกิดการหวนกลับไปสู่การพึ่งตนเอง (New Age of Self-Sufficiency) อย่างที่หนังสือพิมพ์ของอังกฤษได้ระบุเอาไว้ เกิดการแยกตัวเองของอังกฤษออกไปจากสหภาพยุโรป หรือเกิดความสับสน ปั่นป่วนของธุรกิจห่วงโซ่อุปทานที่เคยเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกัน ไปจนถึงเกิดโดยการเปิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซีย ฯลฯ ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ความพยายามเรียกร้องให้เกิดการหรือความร่วมไม้-ร่วมมือภายใต้โลกที่ย่อยแยกแตกกระจาย อันเป็นในการประชุมคราวนี้ เลยจืดชืด จืดสนิท แทบไม่ต่างไปจากหรือทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ว่าด้วยประการละฉะนี้!!!อย่างไรก็ตาม...ถ้าว่ากันตามทัศนะ มุมมอง ของผู้นำประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก อย่างคุณพี่จีน ที่แม้ท่านประธานาธิบดีท่านยังไม่มีแรงจูงใจพอที่จะเข้าร่วมประชุมคราวนี้ก็ตาม แต่โดยคำพูด คำจา คราวล่าสุด ท่านก็ยังคงยืนหยัด ยืนยันว่า โลกาภิวัตน์เป็นกระแสที่มิอาจหยุดยั้งได้ เป็นแนวโน้มของกาลเวลา เหมือนอย่างกระแสน้ำในทะเลอะไรประมาณนั้น โดยจีนเองก็พร้อมที่จะไหลไปตามกระแส หรือพร้อมที่จะเปิดกว้าง เปิดประเทศ ไม่ได้คิดจะต่อต้าน คัดค้านหรือปฏิเสธกระแสที่ว่านี้แต่อย่างใด แม้ว่าจีนจะเป็นไม่ใช่แบบพวกโลกตะวันตกทั้งหลาย...ซึ่งโดยคำพูด คำจา ที่ว่านี้ ออกจะสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญโลกาภิวัตน์ของโลกตะวันตก อย่างที่สรุปเอาไว้น่าคิด น่าฟัง มิใช่น้อย ประมาณว่า...โลกาภิวัตน์ไม่ได้กำลังจะตาย แต่กำลังซะมากกว่า คือกำลังแปรรูป แปรร่าง ไปสู่พื้นฐานใหม่ๆ ข้อเท็จจริงใหม่ๆ ที่อาจเป็นไปดังที่ประธานสมาคมและประธานร่วมเวทีประชุมเศรษฐกิจมอสโก (The Moscow Economic Forum-MEF) อย่างระบุไว้ว่า ไม่ต่างอะไรไปจากสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างเอาไว้แต่แรก นั่นคืออะไรประมาณนั้น หรือถือเป็นสิ่งที่ดีกว่า...ในอันที่จะได้เห็นการพัฒนาเศรษฐกิจ-การเมืองในโมเดลที่แตกต่างกันไป จากรัฐและประเทศที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมแตกต่างกันไปไม่ว่าจะในแบบอิหร่านโมเดล อินเดียโมเดล จีนโมเดล หรือแม้แต่ตะวันตกโมเดล-รัสเซียโมเดล ฯลฯ ก็ตาม โดยที่บรรดาความแตกต่างเหล่านั้น สามารถหาจุดลงตัว หรือสามารถแทนที่จะให้โลกทั้งโลกต้องเป็นไปในโมเดลเดียวกัน อย่างที่พวกโลกตะวันตกหรือพวกปรารถนาและต้องการ โดยเฉพาะเมื่อโลกทั้งโลกมันได้กลายเป็นไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่อย่างที่พวกพยายามยื้อยุด ฉุดดึงเอาไว้แบบสุดฤทธิ์ สุดเดช หรือพยายามฝืนข้อเท็จจริงทางธรรมชาติ จนส่งผลให้ไปด้วยประการละฉะนี้!!!