ถ้าไม่เป็นเพื่อน ก็เป็นศัตรู

การคบหากับสหรัฐฯ เป็นมิตรการทหารหรือการค้าก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่อีกฝ่ายต้องรับสภาพอย่างลืมไม่ได้คือ ต้องยอมตามเงื่อนไขที่ผู้นำทำเนียบขาวกำหนด“เป็นพันธมิตรเสมอภาคกันก็จริงอยู่แต่สหรัฐฯ ต้องมาก่อน” First among equals นั่นเอง หรือในยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ก็บอกว่า America First ไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่ยอมก็จะมีปฏิกิริยาด้วยคำพูดที่ว่า “ถ้าคุณไม่อยู่ข้างพวกเราก็เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรา”จอร์จ ดับเบิลยู. บุช ผู้นำสหรัฐฯ สไตล์คาวบอยเทกซัสเคยประกาศไว้ว่ามิตรของสหรัฐฯ ต้องร่วมบุกอิรักและเล่นงานผู้นำซัดดัม ฮุสเซน เพราะมีอาวุธมหาประลัยเป็นภัยต่อสหรัฐฯ และโลกเสรีถ้าไม่ยอมร่วมรบกับสหรัฐฯ ก็แสดงว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐฯ หรือเป็นศัตรูนั่นเอง สุดท้ายอิรักแหลกลาญ ไม่มีอาวุธร้ายอะไร ซัดดัม ฮุสเซน ถูกจับแขวนคอผู้นำลิเบีย โมฮัมหมัด กัดดาฟี ถูกฆ่าอย่างน่าอนาถ หลังจากผิดใจกับอเมริกันจนถูกลุกฮือโดยประชาชน ลิเบียอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดเช่นกันขณะนี้ซาอุดีอาระเบียกำลังถูกยัดเยียดสภาวะเช่นนี้หลังจากที่ไม่ยอมเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบตามคำร้องขอของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ซึ่งอุตส่าห์ตากหน้าเดินทางไปเยือนกรุงริยาดก่อนหน้านี้และคว้าน้ำเหลวกลับไปผลที่ตามมานอกจากซาอุฯ ไม่ยอมเพิ่มการผลิตน้ำมันดิบแล้ว ยังร่วมกับกลุ่มโอเปกพลัส ซึ่งมีรัสเซียร่วมด้วย ลดการผลิตน้ำมันลงวันละ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันเริ่มเดือนพฤศจิกายนผู้เฒ่าโจ ไบเดน ประกาศว่าการตัดสินใจของซาอุดีอาระเบียเป็นการคิดสั้น ไม่มองการณ์ไกล และสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดานักการเมืองทั้ง ส.ส. และ ส.ว.ซึ่งวางแผนเล่นงานซาอุฯส.ว.รัฐคอนเนกติคัต นายไมเคิล บลูเมนทัล และ ส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนีย นายรู คานนา ประกาศร่วมมือจะออกกฎหมายห้ามสหรัฐฯ ขายอาวุธให้กับซาอุฯ เพราะการลดการผลิตน้ำมันดิบเป็นการช่วยเหลือรัสเซียให้มีรายได้เพื่อทำสงครามกับยูเครนต่อไปนักการเมืองอเมริกัน บางกลุ่มยังถึงขั้นเสนอว่าขอให้ถอนทหารสหรัฐฯ และระบบป้องกันอาวุธออกจากซาอุ ฯ แต่มีเสียงคัดค้านว่าถ้าทำเช่นนั้นก็จะเกิดช่องว่างให้รัสเซียและจีนเข้าไปแทรกแทนจะเป็นการเสียผลประโยชน์ และอิทธิพลของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางนี่คือความเลือดเย็นเอาแต่ได้ของนักการเมืองอเมริกันที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองด้านเดียว โดยไม่คิดถึงว่าประเทศอื่นก็ต้องมีผลประโยชน์ของตนเองบ้างการที่สหรัฐฯ เป็นศัตรูกับรัสเซียก็เป็นเรื่องของสหรัฐฯ แต่มีอำนาจอะไรมาบังคับให้ซาอุฯ ร่วมเป็นศัตรูกับรัสเซียด้วยผู้นำอเมริกันและนักการเมืองทุกสมัยพูดอยู่อย่างเดียวว่าเป้าหมายสำคัญคือผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ใครจะเสียหายได้รับผลกระทบอย่างไรไม่สำคัญด้วยเหตุนี้เองสหรัฐฯ ซึ่งมีประชากร 4.2% ของโลกจึงพยายามจะเป็นชาติมหาอำนาจเจ้าโลก ใครจะเก่งกว่าหรือมีอำนาจทัดเทียมไม่ได้และจะต้องถูกตราหน้าว่าเป็นศัตรูหรือเป็นภัยคุกคามสหรัฐฯรัสเซียฟื้นจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตมาเป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับสหรัฐฯ ก็ถูกป้ายว่าเป็นภัยคุกคามทั้งที่สหรัฐฯ และพันธมิตรนาโตได้ขยายพื้นที่ไปรุกประชิดชายแดนรัสเซีย โดยมีสมาชิกใหม่ 14 ประเทศซึ่งส่วนหนึ่งเป็นอดีตในเครือข่ายสหภาพโซเวียตจีนใช้เวลาพัฒนา 40 ปีเป็นชาติมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นภัยคุกคามสหรัฐฯ ทั้งที่รัสเซียและจีนไม่เคยส่งทหารไปรุกรานประเทศไหนต่างจากสหรัฐฯ ซึ่งทำตัวเป็นผู้กำหนดกฎระเบียบของโลกได้มีปฏิบัติการทหารกว่า 100 ครั้งตั้งแต่ปี 1991 สร้างความเสียหายให้กับหลายประเทศเช่น อิรัก ลิเบีย ซีเรีย อัฟกานิสถานและชาติอื่นๆมีคนบาดเจ็บล้มตายกว่า 11 ล้านคน ในยุคของประธานาธิบดีคลินตัน บุช ตัวลูก และโอบามา ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอีกด้วยทุกวันนี้ประชาชนทั่วทั้งยุโรปและเกาะอังกฤษเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากจากราคาพลังงานที่แพงขึ้นอัตราเงินเฟ้อที่สูง และค่าครองชีพที่เกินกว่ารายได้ปกติอันเนื่องมาจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียนำโดยสหรัฐฯชาติยุโรปต้องประหยัดพลังงานเพื่อให้อยู่รอดฤดูหนาวโดยไม่มีทางเลือกอื่นเพราะไม่ได้พึ่งพาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบจากรัสเซีย โดยไม่มีแหล่งอื่นทดแทนชดเชยสหรัฐฯ ได้ฉวยจังหวะนี้ขายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจีให้กับชาติยุโรปในราคาที่แพงกว่า 4 เท่า เทียบกับราคาที่ขายให้บริษัทอเมริกันรัฐมนตรีการคลังของฝรั่งเศส บรูโน เลอแมร์ กล่าวเตือนว่าอเมริกาจะต้องไม่ถูกมองว่าได้กำไรและผลประโยชน์จากการขายก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปซึ่งเป็นพันธมิตรเลอแมร์ ยังบอกว่าสหรัฐฯ จะต้องไม่ถูกมองว่าต้องการให้ยุโรปอ่อนแอและไม่มีโอกาสแข่งขันด้านเศรษฐกิจ แต่ความเป็นจริงสหรัฐฯ ก็ถูกมองว่าเป็นเช่นนั้น ไม่ต้องการให้ยุโรปอยู่ใกล้ชิดกับรัสเซียและต้องเป็นลูกสมุนของสหรัฐฯ ภายใต้องค์การนาโตความเห็นเช่นนี้คงมีอยู่ในใจของผู้นำยุโรปชาติอื่นเพียงแต่ไม่กล้าพูดออกมาเหมือนรัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส แต่ก็ตอกย้ำให้เห็นนิสัยของนักการเมืองอเมริกันว่าจ้องแต่จะเอาผลประโยชน์ถ้ามีโอกาสจนถึงขั้นเอาเปรียบมิตรเมื่อท่อก๊าซเชื่อมระหว่างรัสเซียกับเยอรมนีถูกระเบิดเสียหายรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ นายแอนโทนี บลิงเคน ได้ประการอย่างลิงโลดว่านี่เป็นโอกาสเหมาะสำหรับบริษัทอเมริกันที่จะไปขายพลังงานให้ยุโรปเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าสหรัฐฯ เป็นตัวการหรืออยู่เบื้องหลังการทำลายท่อก๊าซเพราะทางยุโรปและรัสเซียต่างเป็นผู้ลงทุนร่วมกันในโครงการท่อก๊าซกว่าหมื่นล้านดอลลาร์การระเบิดจึงเป็นการตัดหนทางที่ยุโรปจะหวนกลับไปพึ่งพาก๊าซจากรัสเซีย และสหรัฐฯ เป็นประเทศเดียวที่ได้ประโยชน์ยูเครนกำลังพินาศจากการเป็นตัวแทนของสหรัฐฯ และนาโตในการทำสงครามกับรัสเซีย นักการเมืองสังกัดพรรครีพับลิกันเริ่มส่งเสียงแล้วว่าอเมริกาไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับสงครามนี้เพราะไม่ได้อะไรพฤติกรรมของสหรัฐฯ ในการค้าสงครามและลัทธิความเป็นเจ้าทำให้บารมีเสื่อมทุกวันหลายประเทศจับกลุ่มกันเพื่อหาทางแยกตัวจากอิทธิพลของสหรัฐฯ และเงินสกุลดอลลาร์ด้วย