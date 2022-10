อเมริกา-ตะวันตก...แพ้ไปแล้วทั้ง 2 แนวรบ!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงไม่น่าจะไปเสียเวลากับเรื่องการแย่งยื้อ การยึดเมืองแต่ละเมือง หรือการยึดพื้นที่ดินแดนกลับคืนของกองทัพยูเครนจากกองทัพรัสเซีย ที่เพิ่งคืบหน้าไปแค่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเอง แถมยังอาจเป็นแค่อย่างที่อาเฮียท่านว่าไว้เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว หรือไม่? อย่างไร? ก็ยังมิอาจสรุปได้ชัดเจน ขณะที่การของรัสเซียต่ออาณาบริเวณ 4 เขต 4 พื้นที่ นับแสนๆ ตารางกิโลเมตร ได้ผ่านขั้นตอน ที่ถูกต้องตามและตามไปเป็นที่เรียบโร้ยย์ย์ย์โรงเรียนหมีขาว อย่างมิอาจหวนคืนกลับมาได้อีกต่อไป...แม้แต่เรื่องการคิดจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตก ที่ใครต่อใครออกอาการยิ่งเข้าไปทุกที ไม่ว่าตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้นำสหรัฐฯ ที่ออกมายอมรับถึงความหวีดหวิว ฉิวเฉียด ของ(Armageddon) หรือสงครามครั้งสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลก ยิ่งกว่าช่วงเมื่อ 60 ปีที่แล้ว ไปจนถึงแห่งยูเครน อย่างประธานาธิบดีที่พยายามยุแยงตะแคงรั่ว ให้ฝ่ายตะวันตกหรือก่อนที่รัสเซียจะมีโอกาสใช้อาวุธนิวเคลียร์ อันแทบไม่ต่างไปจากการยุให้จุดไฟนรกสุดขอบฟ้า จุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ...โดยเฉพาะเมื่อเกิดการออกข่าว ปล่อยข่าว ที่น่าขนหัวลุก น่าขนพอง สยองขวัญ ไม่ว่าโดยฝ่ายใดก็ตาม ประเภทข่าวเรื่องขบวนรถไฟคอนวอยแห่งกรมที่ 12 หรือขบวนรถที่ใช้ลำเลียงขีปนาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียได้แล่นเข้าสู่แนวหน้าของสมรภูมิยูเครนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ไปจนข่าวเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของรัสเซียที่หายไปจากท่าเรืออาร์กติก โดยจะหมายถึงการหายไปเพราะกำลังคิดขนอาวุธร้ายๆ (Doomsday Weapon) อย่างขีปนาวุธหรือขีปนาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ ที่มีอำนาจทำลายล้างสูงยิ่งกว่าระเบิดนิวเคลียร์ของอเมริกาเมื่อครั้งถล่มเมืองฮิโรชิมาของคุณพี่ญี่ปุ่น ยุ่นปี่ถึง 150 เท่า เอาไปทดสอบ ทดลอง หรือไม่? อย่างไร? ก็ยังยากส์ส์ส์ที่จะสรุปได้ ฯลฯ...แต่โดยที่บรรดาข่าวคราวเหล่านี้...เอาเข้าจริงๆ แล้ว ล้วนแต่เป็นสิ่งซึ่งสามารถไปได้ต่างๆ นานา จริงมั่ง-ไม่จริงมั่ง ถูกมั่ง-ไม่ถูกมั่ง ได้เรื่องมั่ง-ไม่ได้เรื่องมั่ง ตามแบบฉบับที่ใครต่อใครเคยเอ่ยอ้างเป็นเอาไว้นานมาแล้วนั่นแหละว่า(In time of war, the first casualty is truth) อะไรประมาณนั้น แต่ที่แน่ๆ ยิ่งกว่าแช่แป้ง หรือที่จริงกว่าและน่าสนใจยิ่งกว่า ก็คงหนีไม่พ้นไปจากเรื่องที่กลับมาพุ่งทะลุฟ้า ทะลุแก๊สขึ้นไปถึงเกือบ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือขึ้นไปอีก 1.7 เปอร์เซ็นต์ ราวๆ 1.57 ดอลลาร์ สำหรับน้ำมันเบรนท์ทะเลเหนือ ปิดราคาอยู่ที่ 93.37 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะน้ำมันเวสต์เท็กซัสเพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ หรือ 2.24 ดอลลาร์ ปิดราคาอยู่ที่ 87.76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา...อันนี้นี่แหละ...ที่น่าสนใจ น่าคิดสะกิดใจ ยิ่งกว่าไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า ด้วยเหตุเพราะการพุ่งขึ้นในลักษณะที่ว่า ก็เนื่องมาจากการตัดสินใจภายหลังการประชุมของกลุ่มประเทศ(OPEC+) หรือกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันส่งออก (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) อันมีมหาเศรษฐีน้ำมันอย่างราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเป็นหัวหอก รวมทั้งประเทศพันธมิตรอย่างรัสเซีย ที่ล้วนเห็นพ้องต้องกันว่าควรลงไปไม่น้อยกว่าวันละ 2 ล้านบาร์เรล เพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันไม่ให้ตกต่ำลงไปกว่านี้ แม้ประเทศมหาอำนาจสูงสุดในโลกอย่างคุณพ่ออเมริกา จะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อม โน้มน้าว วิงวอนและร้องขอให้ซาอุดีอาระเบียหนึ่งในประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 3 อันดับแรกของโลก หรืออันประกอบไปด้วยอเมริกา-ซาอุฯ และรัสเซีย ที่มีกำลังการผลิตรวมกันไม่น้อยกว่าวันละ 30 ล้านบาร์เรล หันมาเอาด้วยกับอเมริกา หรือหันมาเพิ่มกำลังการผลิตให้มากๆ เข้าไว้ เพื่อช่วยฉุดดึงราคาน้ำมันไม่ให้สูงโด่เด่เกินไปกว่านี้ แต่ไปๆ-มาๆ...อีนี่แขกซาอุฯ กลับดันหันไปเห็นด้วยกับศัตรูคู่ปรปักษ์ของอเมริกา หรือหันไปเห็นด้วยกับคุณน้ารัสเซียที่กำลังถูกอเมริกาและพันธมิตรตะวันตกอย่างเอาเป็น-เอาตายไปซะนี่!!!อันนี้นี่แหละ...ที่กลายเป็นเรื่องใหญ่-เรื่องโตเอามากๆ สำหรับบรรดาอเมริกัน ที่ต่างดาหน้าออกมาด่า ออกมาประณามแขกซาอุฯ ชนิดสนั่นหวั่นไหว สะเทือนเลื่อนลั่น ไม่ว่าตั้งแต่ผู้นำประเทศ ที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาว ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ ไปจน ส.ส.-ส.ว.อย่างเช่นที่สรุปว่าหรือที่ออกมาชี้แนะให้รัฐบาลสหรัฐฯ หาทางตอบโต้ เล่นงาน ให้ตัดความช่วยเหลือทางทหารต่อซาอุฯ เพราะถือเป็นชนิดหน้าแหก หน้าชา จนต้องเรียกร้องสหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตกเลิกสนับสนุนด้านอาวุธและการป้องกันต่อราชอาณาจักรแห่งนี้อีกต่อไป ให้ถอนทหาร ถอนจรวด ออกไปให้พ้นๆ ไปจนอดีตทูตอเมริกาประจำรัสเซียที่ให้ข้อสรุปเอาไว้ว่าฯลฯ ฯลฯ...พูดง่ายๆ ว่า...ไม่เพียงแต่ทำให้ความเพียรพยายามที่จะกระชากราคาน้ำมันซึ่งสูงโด่เด่จนถึงกับเกิดการปล้นชิง วิ่งราวน้ำมัน ในอเมริกา เกิดความขนหัวลุก ขนคอตั้ง ระหว่างช่วงหน้าหนาวกำลังมาถึงในหมู่ประเทศพันธมิตรยุโรป พอลดๆ ลงมาได้มั่ง ไม่ว่าโดยการงัดเอาออกมาเทขายในตลาดวันละนับล้านๆ บาร์เรล ไปจนความพยายามวิงวอน ร้องขอ บากหน้าเดินทางไปเยือนซาอุฯ ของประธานาธิบดีอเมริกัน ที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันในอเมริกาลดลงมาประมาณ 1 ดอลลาร์เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา หรือพอช่วยให้พรรครัฐบาลในช่วงที่กำลังมาถึงในอีกไม่ถึง 5 สัปดาห์นี้นับจากนี้ ไม่ถึงกับต้องหัวทิ่ม หัวตำ หรือต้องกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยทั้งสภาสูง สภาล่างเอาง่ายๆ แต่เมื่อดันต้องมาเจอกับการตัดสินใจลดกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศลงไปถึงวันละ 2 ล้านบาร์เรลเป็นอย่างน้อย ทุกสิ่งทุกอย่างเลยมีอันต้องอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้...แต่ที่หนักหนา-สาหัสไปกว่านั้น ก็น่าจะเป็นไปดังคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ระบุเอาไว้นั่นแหละว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าว อาจถือเป็นอันน่าวิตกกังวลต่อบทบาทของมหาอำนาจสูงสุดอย่างสหรัฐฯ ในทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลาง ชนิดอาจถึงขั้นต้องถอนตัวจากภูมิภาคนี้ภายในทศวรรษนี้เอาเลยก็ไม่แน่!!! และนั่นย่อมก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อพันธมิตรอันศักดิ์สิทธิ์ของอเมริกาอย่างอิสราเอลที่เพิ่งประสบผลสำเร็จพอประมาณ ในการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าว (Gulf States) หรือกลุ่มประเทศ “(Gulf Cooperation Council) ไม่ว่าจะเป็นบาห์เรน คูเวต โอมาน กาตาร์ ยูเออี ซาอุดีอาระเบีย ที่รวมอยู่ในไปด้วยกันทั้งสิ้น จนอาจส่งผลให้บทบาทของประเทศรัสเซีย ตุรกี รวมทั้งศัตรูคู่กัดของอิสราเอลอย่างอิหร่าน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นๆ ในภูมิภาคแห่งนี้ หรือทำให้อเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ต้องประสบความเสียเปรียบ หรืออาจต้องพ่ายแพ้ในเอาเลยก็เป็นได้!!!อันนี้นี่แหละ...ที่ถือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโต แถมเป็นเรื่องแน่ยิ่งกว่าแช่แป้ง กว่าเรื่องยึดเมือง ยึดพื้นที่แค่ไม่กี่ตารางกิโลเมตรในดินแดนยูเครน หรือในไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่า เพราะถ้าหากความเสียเปรียบ หรือความพ่ายแพ้ของอเมริกาและพันธมิตรตะวันตก ได้ปรากฏขึ้นมาในทั้ง 2 แนวรบอย่างเห็นได้โดยชัดเจน ก็แทบไม่ต้องเสียเวลาพูดถึงแนวรบอีกแนวรบ หรือที่โอกาสต้องเสร็จคุณพี่จีน ซึ่งนับวันยิ่งมีพละกำลังทางการเมือง-เศรษฐกิจ แม้แต่ม่น้อยไปกว่าคุณพ่ออเมริกามากมายสักเท่าไหร่ หรืออาจมีอันต้องเรียบโร้ยย์ย์ย์โรงเรียนจีน เป็นลำดับต่อไป ย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ...