7 หลักการในการโกหกด้วยสถิติ-งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

วิธีที่หนึ่ง การตีขลุมและจัดประเภทผิด (Misclassification)

วิธีที่สอง การบิดเบือนโดยใช้ ความหมายหลากเลื่อนของนิยาม (Différance)

วิธีที่สาม การเลือกนำเสนอข้อมูลอย่างมีอคติ (Biased selection of data)

วิธีที่สี่ การเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรม (Unfair comparison)

วิธีที่ห้า การบิดเบือนสเกลสำหรับภาพนิทัศน์จากข้อมูล (Scale distortion for data visualization)

วิธีที่หก ไม่แสดงรายละเอียดบางส่วน หรือพูดความจริงครึ่งเดียว (Half-truth)

วิธีที่เจ็ด การบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อใส่ร้ายป้ายสี

น้อง Jack from Thailand ผู้จัดทำคลิปวีดิโอเป็นภาษาอังกฤษ อธิบายเรื่องของประเทศไทยที่ถูกชาวต่างชาติเข้าใจผิดไว้อย่างน่าสนใจ เขาเป็นผู้ดูแลทั้ง Facebook และ Youtube ทั้งสองช่องทางด้านล่างนี้ https://www.facebook.com/jackfromthailand https://www.youtube.com/channel/UCn6OfDiy1Zwp48cXzg7QqMAได้มาตั้งคำถามขอสัมภาษณ์ผม น้องอธิบายว่ามีคนหลายคนบอกว่าอยากฟังเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มาขอปรึกษาผมให้ช่วยอธิบายข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ที่ถูกโกหกบิดเบือนไปมาก ผมเองสอน How to lie with statistics หรือวิธีการโกหกด้วยสถิติให้นักศึกษาที่นิด้ามาโดยตลอด ผมสอนเพราะต้องการให้นักศึกษามีความคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) เมื่อเห็นสถิติ ตัวเลข กราฟ ข้อมูล ใด ๆ จะได้ฉุกคิด มีสติและใช้ปัญญาไตร่ตรองก่อนจะหลงเชื่อไปในทันที นอกจากนี้ยังเป็นการสอนให้นักศึกษารู้และอย่าทำเช่นนี้ คือการโกหกด้วยสถิติ เพราะเป็นสิ่งที่ผิดจริยธรรมและไม่ถูกต้องบทสัมภาษณ์ด้านล่างที่เป็นคลิปวีดิโอนี้ที่น้องแจ็ค เป็นคนถ่ายและตัดต่อ หาภาพ insert ต่าง ๆ อย่างลงตัว ผมได้พูดเกี่ยวกับการใช้สถิติบิดเบือนในการรายงานข่าวเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทำให้คนคิดว่าพระเจ้าแผ่นดินใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายของสำนักข่าวประชาไท และอื่น ๆ ที่เป็นที่มาของความคิดในเรื่องภาษีกู ที่คณะราษฎร (2563) และม็อบปลดแอก หรือล่าสุดเปลี่ยนชื่อมาเรื่อย ๆ จนมาเป็น Redemการถ่ายวีดิโอและการสัมภาษณ์ของน้องแจ็คทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง น้องถ่ายวีดิโอไปสัมภาษณ์ไปและถามแทรกให้อธิบายตลอดเวลา ทำให้การถ่ายวีดิโอนานมาก เพราะน้องแจ็คอธิบายว่า ผมต้องถามจนเข้าใจจริงๆ ถ่องแท้ แล้วผมค่อยไปหาทางตัดต่อ ปรากฏว่าถ่ายกันไป 70-80 นาที ถามแทรกเยอะมาก เพราะผมอธิบายไม่ชัดเจนในหลายจุด แต่พอตัดต่อวีดิโอแล้วเหลือสัก 15 นาที ได้พอถามคนทำหนังกับคนทำสารคดี ได้คำตอบว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้ว ผู้กำกับหนังห้ามตัดต่อเอง ต้องมีคนตัดต่ออีกคน การตัดต่อสำคัญมากเหลือเกิน มาลองชมผลงานการตัดต่อและถ่ายทำของน้องแจ็คได้กันนะครับที่ https://www.youtube.com/watch?v=WlV9hNlol1I&t=39s และต้นเรื่องของการโกหกด้วยสถิติที่ชัดเจนที่สุดมาจากสอง Web site คือ ประชาไท และขณะนี้มีอีกเว็บไซต์คือ เวลาย่ำรุ่ง และ iLaw ซึ่งจะมานำเสนอให้ฟังในสัปดาห์หน้า ขอให้ลองเข้าไปอ่าน เฉพาะของประชาไทก่อนดังนี้• เปิดงบประมาณปี 2563 ส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.9 หมื่นล้านบาท https://prachatai.com/journal/2020/03/86761 • เปิดงบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ปี 2564 รายละเอียดตามเอกสาร ร่างพ.ร.บ.งบประมาณ• iLaw เปิดงบฯ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ (บางส่วน) 10 ปีงบประมาณ ระบุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวิธีการโกหกด้วยสถิติในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มีดังนี้การตีขลุมรวมและจัดประเภทผิด เป็นสิ่งที่คนที่ไม่หวังดีต่อสถาบันกระทำเพื่อใส่ร้ายป้ายสีสถาบันและรวมงบให้มากขึ้น เช่น ส.ส.เบญจาในการอภิปรายงบประมาณได้ทำ แผนภูมิแผนภูมิวงกลมหรือ Pie chart โดยรวมงบประมาณอื่น ๆ ที่ตีขลุมและจัดประเภทผิดว่าเป็นงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้ง ๆที่ ในความเป็นจริงนั้น เป็นงบประมาณซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยราชการในพระองค์อันมีอยู่ 3 หน่วยงานคือสำนักพระราชวัง สำนักองคมนตรี และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ได้รับงบประมาณเพียง 8,700 ล้านซึ่งลดลงจากปีก่อนประมาณ 200 ล้าน และงบเหล่านี้เป็นงบค่าจ้างเงินเดือนกว่าร้อยละ 90 เพราะพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงโปรดให้หน่วยงานในพระองค์ของบลงทุนจากสำนักงบประมาณแต่ประการใด แต่ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ส่วนที่เหลือใน Pie chart หรือแผนภูมิวงกลมนั้นเป็นงบประมาณของหน่วยราชการอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่นงบโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้นเป็นโครงการพระราชดำริซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่ 9 และเป็นโครงการที่ทำสำเร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่แทบทั้งหมด มีเพียงบางโครงการซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการพระราชดำริเหล่านี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดทำแบบโง่ NGO ซึ่งเป็นคำที่พระองค์ท่านทรงใช้ด้วยพระอารมณ์ขันอย่างแท้จริง เพราะทรงรู้ดีว่าหากทำงานแบบราชการจะทำให้การทำงานล่าช้ามากแล้วไม่ทันกับความเร่งด่วนหรือความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนโครงการเหล่านี้เริ่มต้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และภายหลังหน่วยงานราชการจึงได้เริ่มมาทำงานโครงการพระราชดำริถวาย โปรดอย่าลืมว่าเมื่อตอนต้นรัชกาลที่ 9 นั้น มีขบวนการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์และนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นคือ จอมพลแปลก พิบูลสงคราม มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลย ดังจะเห็นได้จากตราประจำตัวจอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นตราไก่ เนื่องจากจอมพล ป. เกิดในปีระกา ตราไก่เอาตีนเหยียบคฑา พระครุฑพ่าห์ หรือ คฑาจอมพลอันเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์จนกระทั่งเมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากจอมพล ป. พิบูลสงครามทำให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้รับการถวายงานจากจอมพลสฤษดิ์ในการทรงงานในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วทำให้สามารถเสด็จเยือนต่างประเทศได้เพื่อเจริญพระราชไมตรีเป็นประโยชน์เอนกอนันต์กับประชาชนและประเทศชาติโครงการพระราชดำริกล่าวนี้ในภายหลังยุคที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการพระราชดำริ หรือ กปร. ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยราชการในการทำโครงการพระราชดำริถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริที่สำคัญมากประการหนึ่งคือโครงการพระราชดำริใดก็ตาม เมื่อหน่วยงานราชการใดทำสำเร็จแล้วให้นำโครงการเหล่านั้นกลับไปเป็นงานประจำหรืองาน Routine ของหน่วยราชการนั้น และเงินงบประมาณต่าง ๆ ก็เป็นของหน่วยงานราชการเหล่านั้นจะดำเนินการขอเพื่อสืบสานต่อยอดโครงการเหล่านั้นเอง เพราะโครงการเหล่านี้เป็นโครงการของทางราชการไม่ควรเป็นงานของพระองค์ แต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้นหรือเกิดการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จึงทรงลงมาทำโครงการเหล่านี้ด้วยพระองค์เองแต่มีหน่วยราชการเป็นผู้รับสนองพระราชดำริในการจัดทำโครงการถวายเท่านั้นขอยกตัวอย่างเขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นโครงการพระราชดําริ รับสนองพระราชดำริก่อสร้างถวายโดยกรมชลประทาน เป็นประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ปทุมธานีและแม้กระทั่งกรุงเทพฯ ในการป้องกันน้ำท่วมและเพิ่มพื้นที่เขตชลประทาน ตลอดจนแก้ปัญหาภัยแล้ง ไล่น้ำเค็มออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกงคำถามคือโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติหรือไม่ คำตอบก็คือใช่เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานในการทำงานถวายใช่หรือไม่ คำตอบก็คือใช่แต่งบบำรุงรักษาเขื่อนจำเป็นต้องมีไม่เช่นนั้นเขื่อนก็จะไม่มีผู้ดูแลเกิดปัญหาน้ำท่วมแล้วเกิดการชำรุดทรุดโทรมเกิดการเสียหายได้ ปีหนึ่งอาจจะมีงบประมาณในการดูแลรักษาเครื่องซัก 50 ล้าน ถามว่างบเหล่านี้พระเจ้าอยู่หัว สำนักพระราชวัง หรือแม้แต่สำนักงานกปร. ได้แตะต้องเงินเหล่านี้หรือไม่ คำตอบก็คือไม่คนที่ทำหน้าที่ดูแลเงินงบประมาณเหล่านี้คือกรมชลประทาน ถึงเป็นโครงการพระราชดำริก็จริง แต่ก็เป็นงบของราชการโดยปกติและควรจัดอยู่ในงบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องไม่มานับรวมเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์การนับรวมเช่นนี้เป็นการตีกลุ่มและต้องการจะใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าใช้เงินงบประมาณสิ้นเปลืองทั้ง ๆ ที่เป็นงานที่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศกลเม็ดหรือทริคง่าย ๆ เหล่านี้ กลุ่มนักการเมืองหรือสื่อกลุ่มเดียวกัน จะไม่ใช้หรือจะไม่นับรวมก็ไม่นับรวมเอาเสียดื้อ ๆ เช่นในปีนี้มีการอภิปราย และมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์ว่างบประมาณวัคซีน covid-19 เหลืออยู่แค่ 22 ล้าน โดยเอามารวมเฉพาะงบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งเป็นงบของการบริหารงานภายในสำนักงานสถาบันวัคซีนแห่งชาติแต่ไม่ได้รวมงบซื้อวัคซีนซึ่งอยู่ในงบกลางนับหมื่นล้านบาทและยังมีงบดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยจาก covid-19 ซึ่งอยู่ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขอีกนับแสนล้านเพียงไม่กี่หน่วยงานก็ไม่เอามารวมเพียงเพื่อที่จะใส่ร้ายแต่สำหรับงบสถาบันพระมหากษัตริย์กลับรวมของหน่วยงานนับพันหน่วยงานจากเงินที่มียอดเพียงแค่ 8 พันกว่าล้านกลับเพิ่มขึ้นเป็น 30000 ล้านเพราะเต็มไปด้วยอคติ- งบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงบพระราชทานเพลิงจัดอยู่ในหมวดงบอื่น ๆ คนที่ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอพระราชทานเพลิงศพก็คือนักการเมืองและข้าราชการ ขอให้ตัวเองทั้งนั้น ดังเช่นที่ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จำนวนหนึ่งขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ตนเองและภรรยา ทั้งหมดนี้ที่ขอมาเป็นงานของกองปกาศิต สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนการขอพระราชทานเพลิงศพนั้นหน่วยราชการต้นสังกัดก็เป็นผู้ขอพระราชทานมายังสำนักพระราชวัง ที่พระราชทานสิ่งเหล่านี้ให้ ก็หาได้เป็นเกียรติยศของสถาบันไม่ เป็นเป็นเกียรติยศของผู้ขอหรือทายาท ถ้าเช่นนั้นก็ให้เลิกขอเสียทั้งหมด จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินการเอางบต่าง ๆ มาตีขลุม นับรวม จัดประเภทผิดเช่นนี้ เป็นการโกหกด้วยสถิติ (How to tell a lie with statistics) อย่างหนึ่ง ประชาไท ก็ทำเช่นนี้ ดังรูปด้านล่างนี้พวกหลังนวยุคสมัย (Post-modernism) เช่น Jacques Derrida ใช้วิธีการหลากเลื่อนของความหมาย ได้อย่างน่าสนใจ มีประโยชน์ยิ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำให้การแปลความเพื่อรื้อสร้างทำได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนขาดเจตนาสุจริตอาศัยความหมายหลากเลื่อนของนิยามในการให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ ถ้าจะทำ เช่น ไปรวมงบโครงการพระราชดำริทั้งหมดมาเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างเช่นที่ประชาไท iLaw และ สส. เบญจา แห่งพรรคก้าวไกล ได้ทำแล้วผมขอแสดงวิธีการหลากเลื่อนนิยามเหล่านี้เพื่อตีฟูงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดูดังนี้การใช้คำว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หากจะตีความเพื่อให้งบประมาณในส่วนนี้ก็สามารถเลื่อนขยายนิยามออกไป ไปไกลจนถึงรัชกาลก่อน ๆ เช่น ขยายคำว่าโครงการพระราชดำริให้นิยามรวมไปจนถึงรัชกาลที่ห้า ถ้าเป็นเช่นนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งโดยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย่อมต้องรวมงบประมาณแผ่นดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันด้วย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ก็ด้วยเช่นกันหากตีความเลื่อนขยายนิยามออกไปอีก ว่ามหาวิทยาลัยใดใช้พระนามพระเจ้าแผ่นดินหรือพระนามเจ้านายราชสกุลให้ถือว่าเป็นงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ต้องรวมงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เข้าไปด้วย และต้องรวมเขื่อนที่มีชื่อเป็นพระนามาภิไธยเช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนสิรินธร เข้าไปด้วยหรือไม่หากตีความขยายนิยามว่างบที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้รวมงบที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ เพราะถือว่าบูรพมหากษัตริย์ทรงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินจากจตุสดมภ์ 4 เป็น 12 กระทรวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ย่อมเป็นพระราชกรณียกิจ และต้องรวมงบประมาณมหาศาลของ 12 กระทรวงเหล่านั้นเข้าไปในงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยจะเห็นได้ว่าเมื่อหลากเลื่อนขยายนิยามไปมากก็จะโกหกด้วยตัวเลขได้มากขึ้น แต่ความชอบธรรมและความสมเหตุสมผลอาจจะลดลงได้ประชาไท มีเจตนาจะแสดงให้เห็นว่างบสถาบันพระมหากษัตริย์มีสูงมาก เลยเลือกเฉพาะกระทรวงที่มีงบประมาณน้อย ๆ เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงานมาแสดงในกราฟแท่ง แต่ละเลยกระทรวงใหญ่ที่มีงบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เอาออกไปจนหมด เลือกเฉพาะที่มีงบประมาณน้อย ๆ เพื่อที่จะให้งบสถาบันดูสูงมาก การกระทำเช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นสื่อมวลชนที่ไร้จริยธรรมในวิชาชีพการเอางบของหน่วยงานที่ไม่เท่าแม้จะระดับกระทรวงมาใส่รวมในกราฟด้านบน คือสภากาชาดไทย รัฐสภา ศาล มาเทียบเคียงกับหน่วยงานระดับกระทรวง ถือว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเลย และเป็นทริคที่ใช้กันทั่วไปในการโกหกด้วยสถิติ ที่ฝรั่งบอกว่า Don’t compare apple and banana. อย่าเอากล้วยมาเปรียบเทียบกับแอปเปิลก็ด้วยเหตุนี้ สื่อมวลชนที่ดีย่อมไม่ทำเช่นนี้รูปนี้เป็นรูปที่วาดได้แย่มาก เป็น Double axes graph หรือกราฟสองแกน ซึ่งในทางสถิติไม่สนับสนุนให้ใช้เลย ด้านขวาหน่วยเป็นล้านเหรียญสหรัฐ ด้านซ้ายเป็นร้อยละ สเกลกราฟด้านซ้ายจาก 0 ถึง 1% เดี๋ยวก่อนนะทำไมไม่เป็นร้อยละ 0 ถึง ร้อยละ 100 คำตอบคือมันก็จะทำให้กราฟสีฟ้าไม่ได้แตกต่างกันเลยอย่างไรเล่า เพราะจะแบนราบเท่ากันหมดคือไม่ถึงหนึ่ง% ต่างกันนิดเดียวแต่เอามาถ่างขยายให้ต่างกันมากๆ เป็นการบิดเบือนสเกลของกราฟเพื่อใส่ร้ายจากตารางด้านล่างนี้ ดูเหมือนว่างบหน่วยราชการในพระองค์จะเพิ่มขึ้นมากจาก เจ็ดพันหกร้อยล้านบาทมาเป็นแปดพันเก้าร้อยล้านบาท เพิ่มขึ้นมากเหลือเกินแต่สิ่งที่ตารางนี้ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนคือมีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ.2562 ในมาตรา 3 ระบุว่า ให้โอนบรรดาอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประกาศกำหนด ไปเป็นของ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ โปรดอ่านรายละเอียดได้จากบทความอนาคตของอนาคตใหม่ผู้หาญท้าทายพระราชอำนาจ? https://mgronline.com/daily/detail/9620000101896 เมื่อโอนอัตรากำลังพลมาก็ต้องโอนอัตราเงินเดือนมาด้วย ดังนั้นงบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้มากมายผิดปกติแต่อย่างใด ทั้งโดยปกติเงินเดือนค่าจ้างก็ต้องมีการขึ้นอยู่แล้วทุกปีเป็นปกติอย่างน้อยก็เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ แต่ในความเป็นจริงต้องมากกว่าไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นว่าข้าราชการได้รับเงินเดือนลดลงในโลกออนไลน์มีการเอางบโครงการสุนัขทรงเลี้ยงมาโจมตี ทั้งหมดทรงเลี้ยงสุนัขพิการ สุนัขจรจัดข้างถนน เพื่อแก้ปัญหาสังคม มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ลดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ช่วยให้สุนัขไม่ต้องทุกข์ทรมาน ได้รับการเลี้ยงดู เป็นคนดีๆ ไม่ชอบ อยากจะอิจฉาริษยากระทั่งหมาฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง จากไปดาวหมามาหลายปีแล้ว โครงการสุนัขทรงเลี้ยงนั้นคือการทรงรับเลี้ยงสุนัขพิการและสุนัขจรจัด โดยมีหลายหน่วยงานรับสนองพระราชดำริงบ สุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 109 ล้านบาท มี 26 โครงการ ใน 11 หน่วยงาน- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- กรมโยธาธิการและผังเมือง- กองทัพเรือ จังหวัด ชลบุรี- องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จังหวัดระยอง- กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัด นครปฐม- กรมศิลปากร จังหวัด กรุงเทพมหานคร- องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา- กรมชลประทาน จังหวัด นนทบุรี- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช- เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด- ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นงบศูนย์ดูแล ศูนย์ฝึกฝนสุนัข ค่าอาหารสัตว์ ทั้งสุนัขที่ในหลวงทรงรับอุปการะ สุนัขจรจัด และ สุนัขเจ็บป่วย รวมไปถึงค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงห้อง อุปกรณ์ฝึก กรง ก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ส่วนคุณฟูฟู กลับดาวหมาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 แล้ว #แต่ยังโดนบูลลี่มาจนทุกวันนี้่คนที่คิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีก็ยังลากสุนัขทรงเลี้ยงที่ไม่อยู่แล้วมาบูลลี่ ใส่ร้ายป้ายสี เพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าทรงใช้ภาษีประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่ายบำเรอเปรอปรนสุนัขทรงเลี้ยงส่วนพระองค์ ทั้ง ๆ ที่ทรงให้รับสุนัขพิการและจรจัดมาสงเคราะห์ผมขอวินิจฉัยว่า นี่เป็นการนำเข้าข้อความอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ อันถือว่าเป็นภัยความมั่นคง เพราะใส่ร้ายป้ายสีองค์รัฏฐาธิปัตย์ ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา 14 และเป็นการกระทำผิดมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญาผมเอามาโพสต์ซ้ำ เพื่อเป็นการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจให้ถูกต้อง จับเท็จคนใส่ร้ายป้ายสี เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจงดำเนินคดีด้วยเถิดครับบทสรุปคือ มีนักการเมืองชั่วร้าย มีนักรบไซเบอร์ เกรียนคีย์บอร์ด สื่อมวลชนที่ไร้จริยธรรม ใช้เจ็ดหลักการในการโกหกด้วยสถิติเพื่อใส่ร้ายป้ายสีสถาบัน โดยการตีฟูงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองควรต้องดำเนินการอย่างจริงจัง