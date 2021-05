สิทธิบัตรผลิตวัคซีน ระงับชั่วคราวได้จริงหรือ?

ท่ามกลางการประชุมเคร่งเครียดผ่านมาแล้วเกือบ 10 รอบขณะนี้ เพื่อพิจารณาตามข้อเสนอของรัฐบาลสองประเทศคือและในการขอผ่อนผันกฎข้อบังคับเรื่องสิทธิบัตรยา เพื่อให้ประเทศยากจนได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนในการต่อสู้ป้องกันโรคระบาดมรณะโควิด-19แน่นอนว่า บริษัทยายักษ์ของโลก ผู้ค้นพบวัคซีนโควิด-19 ต่างกำลังลิงโลดกับผลประกอบการตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว (2020) รวมทั้งไตรมาสแรกของปีนี้ ด้วยกำลังมีรายได้และกำไรอย่างมโหฬาร กับคำสั่งซื้อที่มีการต่อแถวคิวยาวจากประเทศมั่งคั่งทั้งโลก ที่สั่งซื้อจำนวนประชากรของประเทศของตนไปหลายเท่า เช่น แคนาดา, สหรัฐฯ, ยูเออี เป็นต้นผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ นางแคทเธอรีน ไท่ ได้ออกมาแถลงจุดยืนของรัฐบาลไบเดนที่ต้องการเปิดไฟเขียว เพื่อผ่อนผันการใช้กฎเรื่องสิทธิบัตรยา เพราะสิทธิบัตรยาเป็น 1 ในสิทธิ 5 อย่างที่ได้มีการตกลงกันในปี 1994 ให้สมาชิกขององค์การการค้าโลกต้องเคารพปฏิบัติ ซึ่งกฎการใช้สิทธิบัตรนี้เรียกว่า(Trade Related Intellectual Property Rights)ในการผ่อนผันชั่วคราว เพื่อระงับการใช้ TRIPS นี้เรียกว่า(ย่อว่า) หรือการละเว้นการลงโทษบริษัทเอกชนหรือรัฐบาลที่จะนำเอาสูตรลับหรือสิทธิบัตรยามาผลิตยา (หรือวัคซีน) โดยไม่ผิดกฎที่จะทำการผลิตโดยไม่มียี่ห้อของบริษัทที่เป็นผู้ติดมาด้วย ซึ่งทั่วโลกเคยได้รับ CL มาแล้ว ช่วงที่มีการระบาดเชื้อมรณะ HIV...ในครั้งนั้น แอฟริกาใต้ และอินเดีย ก็เป็นโต้โผในการผลักดันให้ผ่าน CL ที่ WTO...และทำให้ยารักษา HIV ที่ราคาแพงลิบ (สร้างกำไรมหาศาลแก่บริษัทยาเจ้าของสิทธิบัตร) สามารถนำมาผลิตเป็นยาชื่อสามัญ (Generic Drug) ด้วยราคาถูกมากๆ ที่อินเดีย...สามารถช่วยชีวิตเหยื่อ HIV เป็นหลายร้อยล้านคนจนถึงทุกวันนี้จากสื่ออังกฤษ The Guardian ที่ได้รายงานแบบสืบสวนและต่อเนื่อง ได้ทำการประเมินว่าช่วงการประชุม 8 รอบที่ WTO มี 3 ประเทศที่คัดค้านไม่ยอมให้ผ่อนปรนด้วย CL ได้แก่ ประเทศอังกฤษ, สวิส และสหรัฐฯพ้องกับบริษัทยานำโดยไฟเซอร์ เจ้าของสิทธิบัตรวัคซีนที่แสดงอาการคัดค้านอย่างหนัก เพราะเกรงว่าของวัคซีนที่จะให้มีการผลิตได้ทั่วไป จะเสี่ยงต่อและจะยิ่งของวัคซีน จนทำให้การระดมฉีด (Vaccine-Rollout) เพื่อสร้างของทั่วโลก จะมีอุปสรรค...เพราะขณะนี้ก็มีประชากรของโลกที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน (จะด้วยความเชื่อทางศาสนา, ทางการเมือง...เช่น สาวกทรัมป์...หรือผู้ที่บอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์...หรือที่กลัวว่าจะมีการฉีด Chip ที่จะเข้าไปบงการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์!!)และองค์การอนามัยโลก ก็ย้ำตลอดว่า “No one is safe, unless everyone is safe” ซึ่งหมายความว่า ถ้าประเทศมั่งคั่งสามารถไล่ฉีดประชาชนของตนจนแทบครบทุกคน แต่ประเทศนั้นๆ ก็ไม่สามารถปลอดภัยได้ เพราะถ้ายังมีอีกหลายประเทศ (ที่ยากจน) ถูกทิ้งเอาไว้...ไม่ได้รับวัคซีนเลย...ก็จะทำให้เชื้อโรคมีการกลายพันธุ์ และยังสามารถระบาดได้เป็นระลอกต่อไปบริษัทยาก็ใช้เหตุผลนี้มาอ้างว่า ความน่าเชื่อถือของวัคซีนสำคัญมาก...และยังชี้ว่า การผ่อนผันสิทธิบัตรยาในการรักษา HIVเพราะตามสูตรสิทธิบัตรซึ่งต้องใช้เวลาบ่มเพาะ จนบางทีการได้สิทธิบัตรมาผลิต ก็ยังได้ผลวัคซีนที่ต่างกันก็มี!เหตุผลความน่าเชื่อถือของวัคซีนที่ผลิตยากมาก และจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของวัคซีนนั้นๆ ก็เป็นเหตุผลที่มนุษย์อัจฉริยะเศรษฐีใหญ่เช่นได้ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยที่จะมีการผ่อนผัน...รวมทั้งคุณหมอใหญ่ก็เช่นกันทั้งบริษัทยายักษ์, บิล เกตส์, และหมอเฟาซี มีแนวคิดว่า ให้บริษัทยาเจ้าของสิทธิบัตรเป็นผู้ผลิตวัคซีนต่อไปดีที่สุด ยิ่งในขณะนี้ที่โลกกำลังทำสงครามกับโรคไวรัสมรณะนี้ เราจะที่จะเสี่ยงให้บริษัทยารายอื่นๆ มาผลิตวัคซีน ยิ่งถ้าต้องมาเริ่มนับหนึ่งกับโรงงานในประเทศยากจน ก็เกรงว่าจะยิ่งเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนเป็นอย่างยิ่งและรัฐบาลของประเทศมั่งคั่งก็มีโควตาจนเกินจำนวนประชากรของตนเองไปหลายเท่า และทำให้ประเทศเหล่านี้จึงสมควรนำวัคซีนที่เกินความต้องการนี้มาให้แก่ประเทศยากจนจะดีที่สุด, ปลอดภัยที่สุด และเพื่อต่อสู้ในสงครามกับโควิดครั้งนี้ปรากฏมีทัวร์ลงที่บิล เกตส์, หมอเฟาซี รวมทั้งที่เห็นเหมือนกัน (เพราะบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี เป็นบริษัทยาเล็กๆ ที่ค้นสูตรวัคซีนได้เจ้าแรก และต่อมาได้ร่วมกับไฟเซอร์ในการผลิตวัคซีนให้แก่สหรัฐฯ และเยอรมนี)ด้านไฟเซอร์ก็ออกมาพีอาร์ว่า เขาตั้งราคาขายวัคซีนเอาไว้อย่างเป็นธรรมคือ ขายแก่ประเทศยากจนในยามสงครามสู้กับโควิดขณะนี้ หลังสงครามจบ...เขาจะขึ้ด้วยซ้ำแต่ทั้งโป๊ป และปธน.มาครงของฝรั่งเศส ออกมาสนับสนุน CL เต็มที่ด้านไบเดนก็ยิ้มแฉ่งรับคำชมจากประเทศยากจน หลังเขาเปลี่ยนนโยบายมายกมือให้ CL แต่...ในคำแถลงของ USTR ก็ยังเผื่อเอาไว้ด้วยว่า การให้ CL นี้ คงต้องผ่านซึ่งก็อยู่ที่จะผ่าน และจะต้องพอควร หมายถึงถ้าผ่านแล้ว ก็ต้องมี lead time (ที่ยาวพอควร) แก่ประเทศยากจนที่จะเริ่มต้นการผลิตอย่างมีคุณภาพก่อนนั้น ไบเดนได้แถลงจากการประชุม Quad ว่า รัฐบาลอเมริกันจะซื้อสิทธิบัตรวัคซีนของ J&J เพื่อไปว่าจ้างให้อินเดียผลิต 1 พันล้านโดส เพื่อนำมาแจกจ่ายหรือขายราคาถูกให้แก่ประเทศอาเซียนในปีหน้า (2022) ซึ่งเป็นการประกาศก่อนที่เขาจะเปลี่ยนจุดยืนมาสนับสนุน CLก็ต้องติดตามการลงคะแนนที่ WTO ซึ่งมีกฎว่า จะต้องได้รับในการลงมติคือซึ่งต้องจัดประชุมหลายๆ รอบเพื่อหว่านล้อมให้ผู้เห็นต่าง...เปลี่ยนใจหันมาสนับสนุนในที่สุดไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ไบเดนก็โกยคะแนนไปจากชาวโลกแล้ว แม้ว่าความจริงอเมริกาอาจจะรู้อยู่เต็มอกว่า การผ่อนปรน (ชั่วคราว) ให้ผลิตวัคซีนได้ทั่วไปครั้งนี้ ไม่อาจเกิดขึ้นเป็นจริงได้ก็ตาม