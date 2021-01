อวสาน...ศตวรรษอเมริกา!!!

เห็นว่า...เมื่อช่วงวันจันทร์ (25 ม.ค.) ที่ผ่านมา วุฒิสมาชิกอเมริกันเขาได้ออกเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์ 84 ต่อ 15 ให้คำรับรองต่อการขึ้นมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง ของคุณยาย(Janet Yellen) ในรัฐบาลใหม่ของกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คงต้องขอแสดงความยินดี แสดงความต้อนรับเอาไว้ ณ ที่นี้ เพราะนอกจากถือเป็นครั้งแรก คราวแรก ในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐฯ เอาเลยก็ว่าได้ ที่ได้รัฐมนตรีคลังเป็นสุภาพสตรี แต่โดยประวัติความเป็นมาของคุณป้า คุณยาย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกไปทางแก่ๆ ก็ต้องเรียกว่า...น่าจะไม่อยู่พอสมควรทีเดียว ประมาณเกล็ดแตกลายงา เขี้ยวงอกและอาจแถมพ่นไฟได้ด้วย สำหรับเรื่องเงินๆ-ทองๆ หรือเรื่องทั้งหลาย...คือเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลยุคประธานาธิบดีจากนั้นก็ไต่เต้าขึ้นเป็นประธานธนาคารกลางสาขาโน้น สาขานี้ จนกระทั่งยุครัฐบาล(โอบามา) ก็ได้ผงาดหรือได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือที่เรียกๆ กันว่า(The Federal Reserve-FED) ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 2014-2018 อันถือเป็นสมสถานะ สมความภาคภูมิอยู่พอสมควร แต่ก็นั่นแหละ...เมื่อต้องเจอกับช่วงนี้ ความเป็นมือเก่า-มือเก๋าเหล่านี้ จะช่วยอะไรได้มากมายหรือไม่ เพียงใด นั่นคงต้องถือเป็นที่สำคัญเอามากๆ เพราะไม่ว่าจะเก่ายังไง เก๋ายังไง แต่เผลอๆ...อาจกลายเป็นแบบเดียวกับมือเก่าและมือเก๋าของบ้านเรา อย่างอดีตรัฐมนตรีอะไรทำนองนั้น ที่พร้อมทิ้งเงินเดือนเป็นล้านๆ เพื่อเข้ามาในฐานะรัฐมนตรีคลังของรัฐบาลคราวที่แล้ว แต่พอเจอเข้ากับภาวะเศรษฐกิจเมืองไทยยุคโควิด รวมทั้งเจอรัฐมนตรีช่วยฯหรือไม่ เพียงใด ก็ตามที แค่แวบเดียวเท่านั้น หรือเพียง 20 กว่าวันเท่านั้นเอง เป็นอันต้องตัดสินใจต้องกลับไปกินเงินเดือนเก่า ไม่เอาแล้ว...ไม่ไหวแล้ว!!! ขออนุญาตปล่อยให้ชาติใครก็ชาติมัน ไปตามเรื่อง ตามราว...ด้วยเหตุเพราะในช่วงนี้...เผลอๆ อาจหนักซะยิ่งกว่าบ้านเราไม่รู้กี่สิบ กี่ร้อยเท่า แค่มองจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่ปาเข้าไป 25-26 ล้านรายเข้าไปแล้ว ตายโหง ตายห่าไปแล้วระดับ 4 แสน 5 แสน ก็ต้องเรียกว่าหนักหนาสาหัส เอาเรื่อง สำหรับการสลัดทิ้งเสียซึ่งความเป็นแล้วกลับมาเป็นได้เหมือนเดิม การสร้างภายในชาติการทำให้กลับมายิ่งใหญ่ได้เช่นเดิม ไปจนการขยายความยิ่งใหญ่ในลักษณะต่างๆ กลับไปได้ดังเดิมหรือการกลับไปสู่ความเป็นเจ้าโลก ประมุขโลก อย่างเท่าที่เคยเป็นมาโดยตลอด ฯลฯ ซึ่งย่อมเป็นอะไรที่เกี่ยวข้อง โยงใยกับเรื่องเงินๆ-ทองๆ หรือเรื่องไปด้วยกันทั้งสิ้น...หรือถ้าว่าไปแล้ว...สิ่งที่ถือเป็นในด้านเศรษฐกิจ อันมีส่วนช่วยให้ประเทศอเมริกามีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร สามารถผงาดขึ้นเป็นเจ้าโลกได้จนตราบเท่าทุกวันนี้ ไม่ว่าการมีสกุลเงินตรา อย่างเงินที่มีบทบาท อิทธิพล สูงสุดในโลกชนิดสามารถระบบการเงินของโลกทั้งโลกมาโดยตลอด การมีที่ใหญ่โตมโหระทึกระดับมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีโลก ไปจนถึงความเป็นประเทศที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับการลงทุน เป็นตัวดึงดูดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือที่เรียกๆ กันว่า(Foreign Direct Investment) เข้ามาเป็นกระตักๆในแต่ละปี จนเป็นประเทศที่มีเป็นอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด ฯลฯ มาถึง ณ บัดนาว หรือบัดนี้...อะไรต่อมิอะไรที่ว่านี้ มันชักจะลงไปเรื่อยๆ หรือชักจะหมดสภาพ หมดน้ำอิ๊ว หมดน้ำยา ลงไปทุกเมื่อเชื่อวัน ชนิดหนีไม่พ้นต้องกลายเป็นของคุณป้า(ประทานโทษ)อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้...สำหรับหรือของอเมริกานั้น...ก็อย่างที่รู้ๆ กันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่าออกอาการลงไปเรื่อยๆ อย่างเห็นได้โดยชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่นๆ ในระบบตะกร้า ช่วงธันวาคมปีที่แล้ว เสื่อมค่าลงไปถึง 5.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปีนี้นักวิเคราะห์ทางการเงินประมาณ 51 รายจาก 72 ราย หรือประมาณ 2 ใน 3 ต่างเชื่อไปในแนวเดียวกันว่าจะรูดมหาราชลงไปอีกตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยจะเห็นได้ชัดเจนนับจากกลางปีนี้เป็นต้นไป ด้วยเหตุผลง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียเวลาคิดมาก นั่นก็คือการพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเยอะไป โดยเฉพาะเพื่อเอามาใช้อะไรต่อมิอะไรในช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาดนั่นแหละ อันถือเป็นกระบวนการให้กับตัวเอง อย่างชนิดน่าประหวั่นพรั่นพรึงเอามากๆ เฉพาะช่วงต้นปีที่แล้วในยุครัฐบาลก็ต้องสร้างหนี้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ มาถึงยุครัฐบาลยังไงๆ...ย่อมหนีไม่พ้นต้องให้สูงกับสูงยิ่งขึ้นไปอีก ไม่ว่าเพื่อเอามาเยียวยา หรือเอามากระตุ้นใดๆ ก็แล้วแต่อันส่งผลให้มูลค่าของเงินดอลลาร์ เป็นไปในแบบที่เรียกว่าหรืออะไรทำนองนั้น...หรือพูดง่ายๆ ว่า...สิ่งที่เคยเป็นในระบบเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปัจจุบันได้กลายสภาพมาเป็นอย่างเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ความนิยม หรือความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเริ่มออกอาการอย่างมิอาจปฏิเสธ ขณะที่ความใหญ่โตมโหฬารของซึ่งเคยเป็นอันดับ 1 ของโลก มาถึงทุกวันนี้...ก็อย่างที่ศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจของอังกฤษ ที่เรียกกันย่อๆ ว่า(Centre for Economics and Business Research) เขาเพิ่งออกมาไปแบบมิดด้าม เต็มด้าม เมื่อไม่กี่วันมานี้นั่นเอง ว่าหนีไม่พ้นต้องถูกอย่างคุณพี่จีนซึ่งออกจะมาแรงแซงโค้งเสียเหลือเกิน เบียดและบี้จนน่าตกคู ตกคลอง ไปในช่วงไม่เกินปี ค.ศ. 2028 หรืออีกไม่ถึง 10 ปีข้างหน้า อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เลย...และล่าสุด...ตามว่าด้วยกรณีหน่วยงานการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า(UNCTAD) ได้เผยแพร่เอกสารรายงานเอาไว้เมื่อช่วงวันอาทิตย์ (24 ม.ค.) ที่ผ่านมานี่เอง สรุปเอาไว้ชัดเจนว่าท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่ทำให้หรือในโลกนี้ ลดลงไปถึง 42 เปอร์เซ็นต์ประเทศที่เคยมีสูงสุดในโลกอย่างอเมริกา หรือเคยมีเงินลงทุนโดยตรงไหลเข้าประเทศถึง 251,000 ล้านดอลลาร์ในปี ค.ศ.2019 นั้น เหลืออยู่เพียงแค่ 134,000 ล้านดอลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า...คุณพี่จีนอีกซะแร้นน์น์น์ ที่มาแรงแซงโค้งเอามากๆ อันเนื่องมาจากการต่อเชื้อโควิด หรือจะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ สามารถผงาดขึ้นแซงหน้าคุณพ่ออเมริกา ด้วยกระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ไหลเข้าไปในเมืองจีนถึง 163,000 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นประเทศอันดับ 1 ของโลกในเรื่องนี้ แทนที่คุณพ่ออเมริกาไปเรียบร้อยแล้ว!!!จะด้วยเหตุทำนองนี้ หรือไม่ อย่างไร ก็แล้วแต่จะว่ากันไป...ที่ทำให้นักพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ อย่าง(Gerald Celente) เจ้าของนิตยสารและผู้ก่อตั้งสถาบันซึ่งเคยสร้างความฮือฮาให้กับแวดวงเศรษฐกิจระดับโลก ด้วยคำทำนายแบบชนิดแม่นยำราวตาเห็น ถึงวิกฤตการณ์ตลาดหุ้นปี ค.ศ. 1987 การล่มสลายของสหภาพโซเวียตปี ค.ศ. 1991 การพังทลายของเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) อันมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ไปจนถึงภาวะในปี ค.ศ. 2001 ฯลฯ จึงได้ออกมาและเอาไว้ในรายการสนทนาเศรษฐกิจกับทางโทรทัศน์รัสเซีย ทูเดย์เมื่อวัน-สองวันนี้ ประมาณว่า...นี่...เจอเข้ากับสภาพแบบนี้ คุณป้าจะต้องกลายสภาพไปเป็นหรือไม่ เพียงใด คงต้องคอยติดตามกันไปเป็นระยะๆ...