ม็อบ ‘ชักศึกเข้าบ้าน’ สำเร็จ!

เอาเข้าแล้วไง ผลงานการเคลื่อนไหวของกลุ่มราษฎรและเครือข่ายต่อเนื่องกันมาหลายเดือน ด้วยข้อเรียกร้องหลัก 3 ประเด็น กำลังก่อเหตุชักศึกเข้าบ้านอย่างที่หวั่นกันว่าจะเกิดสักวันหนึ่ง นั่นคือการแทรกแซงจากต่างประเทศคาดไว้ไม่ผิด จะเป็นใครอื่นไม่ได้ นอกจากนักการเมืองสหรัฐฯ คือวุฒิสมาชิก 9 คนสังกัดพรรคเดโมแครต ได้ยื่นให้วุฒิสภารับรองมติจะเล่นงานไทย มีทั้งตบหัวลูบหลัง แต่แสดงความประสงค์อย่างแรงที่จะ “เสือก” กับกิจการประเทศไทยเป็นผลงานของพวกนักวิ่งเต้น หรือ “ล็อบบี้ยิสต์” ฝรั่ง ซึ่งต้องทำเพราะมีคนไทยมีเงินจ้างให้ทำ เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จะเล่นงานรัฐบาลไทย ประเทศไทย และคราวนี้ ส.ว.อเมริกันได้เน้นข้อกล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์มีส่วนกระทำความผิดด้วยและ 1 ในนั้นก็เป็นวุฒิสมาชิกพรรคอิลลินอยส์ ที่ว่ามีสายเลือดไทย แทมมี่ ดักเวิร์ธ เป็นตัวตั้งตัวตีสนับสนุนอยู่ด้วย พร้อม ส.ว.คนดังอื่นๆ เริ่มออกฤทธิ์ทั้งๆ ที่ โจ ไบเดน ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยซ้ำ ต้องรอ 20 มกราคมปีหน้าพรรคเดโมแครตยังต้องรอว่าพรรคจะได้เสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือไม่ เพราะต้องรอการเลือกตั้ง ส.ว.ในมลรัฐจอร์เจีย ซึ่งมี 2 คน จะเป็นตัวตัดสินว่าทั้ง 2 พรรคจะได้ 50 เสียงเท่ากัน หรือฝ่ายใดจะชนะ 51-49 ครองเสียงข้างมากแบบเฉียดฉิวและก็เป็นอย่างที่คาดไว้ ถ้าพรรคเดโมแครตได้เป็นผู้นำรัฐบาล นโยบายหลักอย่างหนึ่งก็จะสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ อย่างที่เคยเป็นมา และนั่นคือการทำทุกอย่างเพื่อแทรกแซง วางอำนาจบาตรใหญ่ ทำตัวเป็นเจ้าโลกถ้าประเทศใดไม่ยอมทำตาม ก็จะหาเรื่องใช้มาตรการคว่ำบาตร อย่างที่หลายประเทศโดนมาแล้ว เช่น จีน อิหร่าน เกาหลีเหนือ เวเนซุเอลา ฯลฯ การระบาดของโคโรนาไวรัสในอิหร่านทำคนติดเชื้อ 1 ล้านคน และตาย 5 หมื่นราย และยังไม่หยุดเป็นเพราะถูกสหรัฐฯ และพวกคว่ำบาตร อิหร่านเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การแพทย์!ของเรามันน่าเจ็บใจตรงที่ ส.ว.อเมริกันชุดนี้ทำตัว “เสือก” เหมือนที่ทำกับฮ่องกง ออกกฎหมายสนับสนุนม็อบฮ่องกง ผลสุดท้ายคนฮ่องกงต้องสูญเสียสิทธิหลายอย่างที่รัฐบาลจีนใช้กฎหมายความมั่นคงจัดการปัญหา เล่นงานแกนนำม็อบโจชัว หว่อง และพวกต้องรับโทษติดคุก เป็นบทเรียนที่เจ็บปวดสำหรับคนฮ่องกง เศรษฐกิจมีปัญหา ฤทธิ์ของการคว่ำบาตรทำให้ผู้นำฮ่องกง นางแคร์รี แลม ไม่สามารถมีบัญชีเงินฝากหรือทำธุรกรรมกับธนาคารได้ เพราะถูกคว่ำบาตรนางแคร์รี แลม แถลงข่าวไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าเธอต้องเก็บเงินสดไว้ที่บ้าน เอาไปฝากธนาคารไม่ได้ แม้แต่ธนาคารจีนก็ไม่กล้ารับเงินฝาก เพราะกลัวว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้มาตรการคว่ำบาตร ทำให้ธนาคารไม่สามารถทำธุรกรรมในสหรัฐฯ และที่อื่นๆ ได้ถ้าไทยจะคว่ำบาตร ขึ้นอยู่กับมาตรการว่าจะรุนแรงแค่ไหน จะไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่ที่เดือดร้อน ธุรกิจของคนไทย และคนไทยทั้งหมดที่ทำธุรกิจ รวมทั้งบรรดาพ่อแม่ ญาติพี่น้องของพวกม็อบด้วยที่จะมีปัญหา จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ ลำบากด้วยส.ว.สหรัฐฯ อีก 8 คน ไม่ได้ห่วงว่าประเทศไทยเป็นอย่างไร นอกจากอยากแสดงให้เห็นว่าต้องการสนับสนุนม็อบราษฎร ม็อบไม่เอาเจ้า แต่อ้างว่าขับไล่ลุงตู่และอยากให้มีรัฐธรรมนูญใหม่เป็นฉากบังหน้า แต่เน้นการโจมตีสถาบันกษัตริย์รุนแรงเอาเป็นว่าลุงตู่ยังไม่โดนเล่นงานหนักเท่าสถาบันกษัตริย์ด้วยซ้ำ!แต่มันน่าเจ็บใจตรงที่ว่า หลังจากได้ลูบหลัง อ้างว่าไทยเป็นมิตรที่เก่าแก่ มีความสัมพันธ์ ผลประโยชน์ร่วมกันของสหรัฐฯ ยาวนาน นางส.ว.อเมริกันสายเลือดไทย ไปร่วมลงชื่อเป็นแกนหลัก ตบหัวด้วยข้อกล่าวหาประเทศไทยว่าอย่างนี้...“The senators’ resolution follows recent demonstrations by Thailand’s prodemocracy movement, which have been met with violence and repression by the country’s monarchy and government.”ร่างมติกล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์ได้มีบทบาท “ใช้ความรุนแรงปราบปราม” ม็อบสนับสนุนประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น ไม่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นที่เห็นชัดก็คือ กลางท้องสนามหลวงค่ำวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ประชาชน พสกนิกรหลายหมื่นคน หรือเป็นแสน สวมเสื้อสีเหลือง เปล่งเสียงร้อง “พระองค์พระเจริญ” กึกก้องหลายรอบ ถ่ายทอดสดให้เห็นทั่วประเทศ หรือให้เห็นทั่วโลกถ้าสถาบันกษัตริย์มีส่วนใช้ความรุนแรงปราบปรามนักเรียกร้องประชาธิปไตยตามคำอ้างของนางแทมมี่และพวก จะมีประชาชนไปนั่งรอพระองค์ท่านตั้งแต่เช้าหรือ ตรงกันข้ามม็อบประชาธิปไตยได้ใช้คำหยาบจาบจ้วงอย่างสามานย์โดยตลอดในชีวิตของนางแทมมี่จะได้เคยมาประเทศไทยกี่ครั้ง อยู่กี่วัน เลือดไทยในตัวมีกี่เปอร์เซ็นต์ ข้นแค่ไหน รักความเป็นไทยแค่ไหน คนทั่วไปไม่รู้ แต่ที่นางเป็นทหารไปรบอิรักจนขาขาดทั้ง 2 ข้าง ก็เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาล้วนๆพวกม็อบประชาธิปไตยที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญในประเทศขณะนี้จะรู้สึกหรือไม่ว่าเป็นการชักศึกเข้าบ้าน เป็นเครื่องมือของคนที่ต้องการทำลายไทย แทรกแซงใช้เงื่อนไขบีบบังคับประเทศไทยให้ยอมรับการต่อรองเรื่องผลประโยชน์