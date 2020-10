จะอยู่ต่อแบบ ‘เป็ดง่อย’ หรือ...?

เสียงมวลชนกระหึ่มก้องสถานที่ชุมนุมหลายแห่งทั่วประเทศ “ประยุทธ์ออกไปๆ!” ซ้ำๆ หลายรอบ ไม่หวาดหวั่นกับคำเตือนของเจ้าหน้าที่ให้เลิกรา โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงยังไม่รู้ชัดโดยไร้คำอธิบายของผู้ประกาศว่า “ใครฉุกเฉิน?” และ “ร้ายแรงอย่างไร?” เพราะการชุมนุมไม่มีความรุนแรง ไม่มีเผาบ้านเผาเมือง ไม่มีภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ตกใจบุกเข้าปล้นห้างสรรพสินค้าอย่างที่เกิดขึ้นในปี 2552-53แต่เป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งใช้ความรุนแรงในคืนที่ม็อบชุมนุมบริเวณสี่แยกปทุมวัน ทั้งๆ ที่ไม่มีการยั่วยุ หรือท่าทีของความวุ่นวายแต่อย่างใด การฉีดน้ำปนเคมี และสีใส่นักศึกษา เป็นการประทับตราให้ผู้ชุมนุม นักเรียนได้เป็น “ผู้กระทำผิดกฎหมาย”การฉีดน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักสากล แต่ไม่ยอมบอกว่าเป็น “สากล” ของประเทศไหน เพราะขัดกับหลักสากลที่ระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน ในด้านการฉีดน้ำช่วงการใช้แก๊สน้ำตาหมดอายุยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมวันที่ 7 ตุลาคม 2551 หน้าบริเวณรัฐสภา คนแขนขาด ขาขาด เสียชีวิต และระดมอาวุธหลายประเภทโหมกระหน่ำใส่ตั้งแต่เช้าตรู่ถึงค่ำคืน เจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักสากลกรณีที่สี่แยกปทุมวัน เจ้าหน้าที่ก็ได้ยินเสียงตำหนิจากวงการแพทย์ นักวิชาการ องค์กรสาธารณะต่างๆ ว่าไม่เหมาะสม และมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกคำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่รัฐบาลคงไม่ยอม เพราะเป็นเครื่องมือคุมม็อบแต่ก็ยากน้อยกว่าลุงตู่จะลาออก ตามเสียงเรียกร้องของมวลชนและกลุ่มอื่นๆ ซึ่งมองชัดว่าลุงตู่และคณะคือตัวปัญหา และลุงตู่มีวิกฤตศรัทธาด้านความน่าเชื่อถือ คุณสมบัติผู้นำ อยู่ต่อไปก็เป็นเพียงหัวหน้ารัฐบาลเป็ดง่อย ปกครองไม่ได้ ไม่มีใครฟังยิ่งมีมาตรการต่างๆ ออกมา ถูกมองว่ากระชับอำนาจ ก็ยิ่งทำให้เกิดภาวะเผชิญหน้า ลุงตู่และพวกจะถลำลึกด้วยมาตรการรักษาตัวเอง สุดท้ายจะถึงจุดที่หาทางถอย ลงจากอำนาจอย่างง่ายไม่ได้เสียแล้ว นั่นคือวิกฤตที่จะถูกยกระดับคำประกาศของลุงตู่วันก่อน ด้วยท่าทีเชื่อมั่นในอำนาจ “ผมไม่ลาออก” “ผมทำอะไรผิด” เหมือนเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้ดูแก้ไขยากกว่าเดิม เพราะลุงตู่ไม่บอกว่า “ทำไมไม่ลาออก” และถ้า “ลาออกแล้วบ้านเมืองเสียหายอย่างไร”แต่ถ้ายังไม่ยอมลาออก สถานการณ์เลวร้าย บ้านเมืองเสียหาย ลุงตู่ไม่บอกว่าจะมีใครรับผิดชอบ! ยิ่งถามว่า “ผมทำผิดอะไร” คนที่ได้ฟัง ดูสีหน้าเชิงท้าทาย ก็ได้แต่ส่ายหัวด้วยความอิดหนาระอาใจ เพราะสถานการณ์ปัจจุบันนี้ฟ้องให้เห็นชัดแล้วเสียงเรียกร้อง “ประยุทธ์ออกไป” ไม่มีเสียงขานรับว่า “ลุงต่ออยู่ต่อ” จากมวลชนที่สนับสนุนลุง มีแต่มวลชนที่ร้องปกป้องสถาบันกษัตริย์ ยิ่งม็อบลดการเกี่ยวโยงสถาบัน ก็ยิ่งทำให้คนที่ไม่อยากเข้าร่วม ก็ขอร่วมตะโกน “ประยุทธ์ออกไป” ด้วยก่อนหน้าโน้น เมื่อลุงตู่ปรากฏตัวในงานต่างๆ จะมีเสียงตะโกนเชียร์ “ลุงตู่สู้ๆ” ไม่ชัดว่าให้สู้กับสถานการณ์หรือสู้กับพวกไม่เห็นด้วย เพราะทุกวันนี้มีหลายกลุ่มที่เรียกร้องให้หาทางออกได้บอกชัดว่าลุงตู่คือตัวปัญหาหลักของประเทศเป็นดุ้นฟืนท่อนใหญ่ที่ต้องถูกดึงออกจากกองไฟ เป็นอันดับแรกเพื่อลดความร้อนแรง จากนั้นจะไปกันอย่างไรสำหรับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเรื่องไม่ยากนัก แต่การที่ลุงตู่แข็งขืน ไม่ยอมลาออก และอ้างว่าตัวเองไม่ทำอะไรผิด ทำให้ไปต่อได้ยากไม่มีคำอธิบายว่าทำไมไม่ยอมลาออก มีเหตุผลจำเป็นอะไรมากมาย ทั้งๆ ที่อยู่มานานกว่า 6 ปี และถ้าลาออกแล้วบ้านเมืองจะถึงกาลวิบัติเช่นนั้นหรือ และลุงตู่เป็นบุคคลที่ประเทศไทยจะขาดเสียมิได้ ต้องดำรงอยู่ตลอดไป เช่นนั้นหรือมีคำพูดว่า “There is no such thing as an indispensable man” ในการเมือง ผู้นำทุกคนพร้อมจะเป็นคน disposable หรือ “ทิ้งเสียก็ได้” ทั้งนั้น และในโลกนี้ไม่มีใครที่เป็นผู้นำที่ขาดไม่ได้ ต่อให้เป็นรัฐบุรุษยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามอันที่จริงลุงตู่ได้ “อยู่เป็น” มาในสภาวะผู้นำรัฐประหาร รวบอำนาจมานาน 5 ปี จนมาเป็นนายกฯ โดยวิธีพิสดาร ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เต็มไปด้วยปัญหา เงื่อนปมต่างๆ ที่ถูกออกแบบให้คณะรัฐประหารสืบทอดยาวอำนาจหลังฉากประชาธิปไตยปัญหาอีกประการคือวุฒิสมาชิก 250 คนซึ่งไม่ได้ถูกเลือกมาจากประชาชน แต่กลับมีอำนาจและสิทธิเลือกนายกฯ ได้ ในกรณีนี้ทำให้เป็นเรื่องพิลึก เมื่อ 250 คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกมีอำนาจเลือกคนที่ประชาชนไม่ได้เลือก ให้เป็นผู้นำรัฐบาลเป็นความพิกลพิการในระบอบประชาธิปไตยที่เอื้อต่อการกินรวบอำนาจ และกำลังกลายสภาพเป็น “รัฐบาลเป็ดง่อย” ซึ่ง “บริหารได้ แต่ปกครองไม่ได้” ประชาชนไม่ยอมรับ ไม่ไว้ใจ ถูกมองว่าไม่มีผลงานโดดเด่น มีแต่เรื่องทุจริตกับผลประโยชน์มาวาระที่บ้านเมืองเผชิญวิกฤตความขัดแย้งเพราะลุงตู่ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นปัญหา ทำให้เกิดสภาวะติดล็อก จึงมีเสียงเรียกร้องให้ลุงตู่เสียสละตัวเองด้วยการลาออก เปิดโอกาสให้บ้านเมืองได้มีทางออกจากความเสี่ยงที่จะเกิดการเผชิญหน้าทั้งยังมองว่าลุงตู่ควรรักชาติให้น้อยลงหน่อย เปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความรักชาติบ้าง เพราะถ้าขืนอยู่ต่อไปโดยประชาชนไม่ยอมรับ มีแต่ความขัดแย้ง ใครจะรับผิดชอบกับความเสียหายทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และภาคส่วนอื่นๆ