THAI “สายการบินแห่งญาติ” Keep คนนามสกุลใหญ่ ผลักไสพนักงานเออร์ลี่รีไทร์

หลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทยฟื้นฟูกิจการเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา มีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นในส่วนของการลดคน ลดต้นทุน โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่มีการประชุม staff meeting มีรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการดีดี) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารบริษัทฯ และพนักงานกว่า 200 คน เข้าร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางการฟื้นฟูกิจการนั้น ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การประกาศหรือเออรี่รีไทร์เบื้องหลังการงัดโครงการเออร์ลี่ฯ นั้นเนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องหรือพูดง่ายๆ คือมีตังค์ในมือใช้ได้ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น เพื่อยืดเวลาให้มีสภาพคล่องไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า 2564 หรือจนกว่าแผนฟื้นฟูกิจการจะได้รับความเห็นชอบ และมีรายได้มีการหาเม็ดเงินจากการกู้ยืมใส่เงินเข้ามา จำต้องมีโครงการผู้เสียสละดังกล่าวเพื่อลดคนลดต้นทุน โดยลอตแรกเปิดรับพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา แว่วว่ามีคนสนใจเข้าร่วมโครงการนี้ร่วมสองพันคนสำหรับโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร แพกเกจ A เป็นโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan : MSP A) กำหนดรับสมัครวันที่ 15-31 ตุลาคม 2563 ประกาศผล 20 พฤศจิกายน มีผลบังคับ 1 ธันวาคม 2563 ประเมินเงินตอบแทนโครงการ จำนวน 2-14.33 เดือนตามกฎหมาย บวก 1 เดือน (จ่ายทุกเดือน เริ่มต้นมกราคม 2564) ข้อดีของแพกเกจ A คือ สามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประหยัดค่าใช้จ่ายบุคลากรในระยะยาว วางแผนการเงินได้ โดยบริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไปอีกระยะหนึ่งโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร แพกเกจ B (Leave with out pay หรือ LWOP ระยะยาว+ MSP B) ระยะเวลาโครงการรอบ 6 เดือน ช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563-30 เมษายน 2564 ประกาศรับสมัคร 15-31 ตุลาคม 2563 เป็นการขยายเงื่อนไข Together WeCan นับอายุงานต่อเนื่อง ได้รับเงินช่วยเหลือ 20% ของเงินเดือนปัจจุบันทุกเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ) ส่วนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ เป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนประกันสังคมกำหนด ทำให้บริษัทประหยัดเงินได้ทันที พนักงานมีโอกาสตัดสินใจเข้าโครงการ MSP B โดยต้นสังกัดต้องวางแผนบุคลากรใหม่เพื่อไม่ให้กระทบการทำงานปกติสำหรับโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร MSP B : Mutual Separation Plan) รอบพิเศษ รับสมัคร 1-15 มีนาคม 2564 ประกาศผล 20 เมษายน 2564 มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เงื่อนไขสำหรับพนักงานที่เข้าโครงการ LWOP ระยะยาวจนสิ้นสุดโครงการแล้วเท่านั้น การอนุมัติต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อรักษา key person ไว้ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนประกันสังคมกำหนด ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน โดยเงินตอบแทนโครงการจำนวน 2-14.33 เดือน ตามกฎหมาย บวก 4 เดือน (จ่ายทุกเดือน เริ่มมิถุนายน 2564) ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จ (จ่าย พฤษภาคม 2564) เงินอื่นๆ (เริ่มจ่าย มิถุนายน 2564 เป็นงวดๆ) ข้อดี บริษัทฯ จะเคยชินกับแผนการทำงานใหม่และวางแผนจัดการด้านเงินได้ ส่วนพนักงานได้ผลตอบแทนมากกว่ากฎหมาย ได้รับเงินรายเดือน ส่วนข้อเสีย บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไปอีกระยะหนึ่งส่วนพนักงานในกลุ่มนักบิน บริษัทฯ จะทำการ Recurrent เพื่อให้สามารถรักษาสถานภาพใบอนุญาตการบินตามที่นายชาญศิลป์ ให้สัมภาษณ์ ที่ผ่านมาพนักงานต่างช่วยกันหาช่องทางเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายต่างๆ ลง โดยในส่วนของการลดรายจ่าย พนักงานการบินไทย ประมาณ 1.7-1.8 หมื่นคน หรือประมาณ 80% ของพนักงานทั้งหมด 1.9 หมื่นคน ให้ความร่วมมือ โดยประมาณ 40-70% ร่วมลดเงินเดือน บางส่วนร่วมมือแบบหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน ซึ่งทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสามารถใช้ได้ในช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2563 แต่สภาพการบินระหว่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีรายได้หดหายจึงต้องออกแพกเกจเออร์ลี่ฯ เพื่อยืดสภาพคล่องออกไปถึงเมษายนปีหน้ารักษาการดีดีการบินไทย ให้เหตุผลเป็นคุ้งเป็นแควว่าจำเป็นต้องลดพนักงานลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะบริษัทฯ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขณะที่อีกด้านหนึ่งที่ดูเหมือนจะสวนทางและหลงลืมคำมั่นสัญญาที่เคยว่าไว้เมื่อคราวย่างก้าวเข้ามารับงานใหญ่ที่การบินไทยว่า อย่าให้มีการเล่นพรรคเล่นพวก นามสกุลใหญ่จากไหนก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่าเท่ากัน“.... อย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป อดีตช่างมัน ทำอะไรไม่ได้ แต่ข้างหน้า คุณอย่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไป คุณอย่าให้มีการทุจริต คุณอย่าให้มีการเล่นพรรคเล่นพวก ไม่ว่านามสกุลอะไร มาอยู่ในการบินไทย มีศักดิ์ศรี มีคุณค่าเท่ากัน มีโอกาสเท่ากัน” นายชาญศิลป์ กล่าวถึงปัญหา 15 ปีที่ผ่านมาของการบินไทย ในการประชุม staff meeting หลังเข้ามาทำงานในการบินไทยได้ 1 เดือนกับอีก 10 วัน หรือประมาณกลางเดือนสองหาคม 2563 ที่ผ่านมาทว่า คล้อยหลังจากนั้นอีกไม่นาน รักษาการดีดีบินไทย ก็จุดชนวนให้เกิดเรื่องเกิดราวเพราะการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารที่มีคนนามสกุลใหญ่ ทำให้สหภาพแรงงานการบินไทย (สร.กบท.) ซึ่งแต่งชุดดำถือโอกาสวันที่มีการประชุม staff meeting เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ยื่นหนังสือถึงนายชาญศิลป์ ขอให้พิจารณาทบทวนการแต่งตั้งโยกย้ายศรีภรรยาประธานบอร์ดจากผู้จัดการกอง (ระดับ 9) ขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการ ผู้อำนวยการฝ่าย (ระดับ 10) ที่เป็นเหตุให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งจากภายในและภายนอก และยังบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบริหารองค์กรในภาวะวิกฤตอีกด้วยสร.กบท. ระบุเหตุผลว่า เนื่องจากการปรับโครงสร้างเพื่อลดขนาดองค์กร ปรับปรุงตำแหน่งงาน และลดจำนวนพนักงานในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนพื้นฟูได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนใดๆ ที่จะต้องแต่งตั้งโยกย้ายบุคคลขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นก่อนการปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและหารายได้ ในขณะที่บริษัทอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ความสามัคคีระหว่างฝ่ายบริหารกับพนักงาน และระหว่างพนักงานด้วยกันเองมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้แผนการฟื้นฟูประสบความสำเร็จ“สิ่งใดที่จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงานโดยรวม ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ และส่งผลเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรคุณธรรม ไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยประการทั้งปวงสหภาพแรงงานการบินไทย(สร.กบก) จึงขอให้ทบทบทวนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อยุติปัญหาวิกฤติศรัทธาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง เพื่อความสามัดดีในองค์กร ร่วมมือกันทำให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มั่นคง ยั่งยืน เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้ง” ข้อเรียกร้องของสหภาพฯ ที่ให้ว่าที่ดีดีบินไทย ทบทวนคำสั่งใหม่ต้นตอการแต่งตั้งคนนามสกุลดังที่ลุกลามกลายเป็นเรื่องใหญ่ อยู่ที่คำสั่งของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งลงนามในคำสั่ง ที่ 097/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 แต่งตั้งผู้จัดการกองบริหารทรัพยากรและสนับสนุนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (JO) ระดับ 9 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รักษาการ 4F) ในระดับ 10 อีกตำแหน่ง โดยในคำสั่งระบุว่า ให้รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวไปก่อนจนกว่าคณะทำงานจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการตกลงโครงสร้างบริษัทแล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานใน 3 เดือน ทั้งนี้ นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน จะเกษียณอายุในเดือนกันยายน 2564กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ เมาท์มอยกันสนั่นบินไทยว่า ก่อนหน้านี้มีความพยายามในการแต่งตั้งนางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ซึ่งสังกัดฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน ไปเป็นผู้อำนวยการระดับ 10 สังกัดสายการพาณิชย์แล้วครั้งหนึ่ง แล้วก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการแต่งตั้งข้ามฝ่ายข้ามสายงาน ขณะที่หลักการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องคัดสรรจากฝ่ายเดียวกันก่อน ยกเว้นสรรหาแล้วไม่มีบุคคลที่เหมาะสมจึงพิจารณาคัดสรรจากฝ่ายอื่น นางพงศ์อุมา จึงถูกกระแสต่อต้านจากทุกฝ่ายถึงความไม่เหมาะสมว่าผู้บริหารระดับสูงใช้อำนาจสั่งการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและคนใกล้ชิด จนทำให้หยุดชะงักไปพักหนึ่ง จนกระทั่งในที่สุดมีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งไปรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนได้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เน้นประเด็นที่ต้องไม่ลืมว่า ขณะนี้การบินไทย อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ต้องลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็นจนต้องออกมาขาย “ซึ่งการแต่งตั้งผู้บริหารในช่วงนี้มีผลต่อค่าใช้จ่ายและต้นทุนของการบินไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวจำเพาะนางพงศ์อุมา นอกจากการแต่งตั้งโยกย้ายข้ามสายงานมีความไม่เหมาะสมแล้ว การเลื่อนจากระดับ 9 ไปเป็นระดับ 10 นั้นมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นไปด้วย โดยนอกจากเงินเดือน ค่าน้ำมันรถที่เพิ่มขึ้นแล้ว จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งชั้น 1 (เฟิสต์คลาส) ตลอดชีวิตทั้งครอบครัว ขณะที่ระดับ 9 จะได้สิทธิ์ที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business) เท่านั้นเรียกว่า บริษัทจะแย่อย่างไร พวกพ้องข้าต้องมาก่อนใช่หรือไม่ รู้ทั้งรู้ว่าการบินไทยมีโครงสร้างบริษัทที่มีแต่ผู้บริหารเต็มไปหมด แต่ทำงานไม่คุ้มตำแหน่ง-เงินเดือน และสิทธิพิเศษที่ได้รับ ในยามวิกฤตแทนที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส รื้อโครงสร้าง จัดการรีดไขมัน กลับยังทำแบบเดิมวงเม้าท์มอยยังเจาะลึกแบบว่ากันว่า มีความพยายามผลักดันภรรยาประธานบอร์ด มาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีเสียงร่ำลือกันว่าขณะที่ยังเป็น ผบ.ทอ. และทำหน้าที่รองประธานบอร์ดการบินไทย ได้ใช้เส้นสายฝ่ายบริหารที่เป็นทหารอากาศในการบินไทยด้วยกัน ช่วยหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้ภรรยาตัวเองมาตลอด แต่ยังไม่สบจังหวะ ประกอบกับมีเสียงคัดค้านจากพนักงานมาเป็นระยะ แต่แม้จะไม่ได้รับตำแหน่งที่ต้องการก็ว่ากันว่าเธอก็ได้รับการเลื่อนขั้น เสนอขึ้นเงินเดือน ได้สิทธิต่างๆ ตามมาตลอดที่สำคัญ ยังเมาท์กันสนั่นว่า เธอได้สิทธิพิเศษที่ไม่ต้องทำงานตามหน้าที่ เพราะมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมแม่บ้านกองทัพอากาศ ด้วยสามีเป็น ผบ.ทอ. มาแตะบัตรตอนเช้าแล้วก็ไป เป็นเรื่องที่ยังน่าสงสัยกันอยู่ว่าขนาดนั้นเชียวหรือ?ขณะที่บริษัทอยู่ในระหว่างทำแผนฟื้นฟูฯ และ ฝ่ายบริหารที่เฝ้าบอกกับพนักงานให้ทำใจกับการถูก “เลย์ออฟ” ลดเงินเดือน หรือขอแรง ขอจิตอาสา ดิ้นรนทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ทำเช่น ทอดปาท่องโก๋ขาย ฝ่ายบริหารกลับยังแต่งตั้งพวกพ้องกันกินตำแหน่ง เสวยสุขกับสิทธิประโยชน์เหมือนปกติ ใครที่ไหนจะรับได้ ?อย่างไรก็ตาม นายชาญศิลป์ ตอบกลับต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารกว่า 60 คน รวมถึงนางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ภรรยาของประธานบอร์ดการบินไทย โดยยืนยันว่า ขอให้พนักงานเข้าใจ การแต่งตั้งใครไม่ได้ดูนามสกุล การแต่งตั้งมีกรรมการระดับผู้ช่วยฯ 7 คน เข้ามาเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ทำงานได้ โดยการแต่งตั้งรอบนี้ เป็นการแต่งตั้งเพื่อทดแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของการบินไทยทางด้านศรีภรรยาประธานบอร์ด สังคมก็รอฟังอยู่ว่าเธอจะออกมาอธิบายถึงความรู้ความสามารถ ผลงานที่พาให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอย่างไร แต่ทว่าเธอก็ใช้วิธีเงียบไม่ออกมาตอบโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์นอกจากความร้อนระอุคุๆ จากการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารเสวยสุข สวนทางกับพนักงานที่แทบไม่มีทางเลือกในชีวิต ยิ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ เป็นปมร้าวระหว่างพนักงานกับว่าที่ดีดีบินไทยคนใหม่แล้ว ยังมีประเด็นที่น่าจับตาอีกปมคือ กรณีของซึ่งก่อนหน้านี้ คณะผู้จัดทำแผนบางคน เห็นว่าควรควบรวมไทยสมายล์กับการบินไทยเพื่อจะได้เลิกสภาพเตี้ยอุ้มค่อม แต่ล่าสุด บอร์ดการบินไทย เคาะว่าไม่มีแผนยุบไทยสมายล์แต่อย่างใดโดยนายชาญศิลป์ ซึ่งนั่งควบทั้งกรรมการบริษัทและรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ยืนยันเมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการการบินไทย (บอร์ด) ไม่มีแผนที่จะยุบสายการบินไทยสมายล์ หรือไทยสมายล์ (Thai Smile Airways) บริษัทลูกของการบินไทยที่ถือหุ้นร้อยเปอร์เซนต์ ตอนนี้ไทยสมายล์ สามารถกลับมาทำการบินได้ประมาณ 60-70% แล้ว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหนึ่งในหน่วยสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทในเครือการบินไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ในการรุกตลาดเส้นทางบินในประเทศ พร้อมเปิดเส้นทางใหม่ว่าที่ดีดีบินไทย มีความหวังกับไทยสมายล์ ว่าได้ศึกษาและเดินหน้าเปิดเส้นทางบินใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนขยายเส้นทางบินอีก 4 เส้นทางในประเทศ ภายในไตรมาส 4 /2563 นี้ เช่น สุวรรณภูมิ-น่าน, สุวรรณภูมิ-นครพนม และเส้นทางข้ามภาค นครศรีธรรมราช-เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช-อุดรธานี จากปัจจุบันไทยสมายล์ให้บริการกว่า 37 เที่ยวบินต่อวัน ใน 11 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต นราธิวาส กระบี่ และนครศรีธรรมราชขณะที่ก่อนหน้านี้กรรมการการบินไทย ที่มีหมวกใบใหญ่ในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี คีย์เมกเกอร์ตัวจริงที่เข้ามาสะสางปัญหาในการบินไทย พูดถึงอนาคตของไทยสมายล์ในแผนฟื้นฟูการบินไทยว่าคงต้องควบรวม หรือพูดง่ายๆ คือยุบทิ้ง“ผมเห็นด้วยกับการควบรวม เพราะการบินไทยถือหุ้นในไทยสมายล์ 100% แต่ที่ผ่านมามีการแยกบริหารและแยกคณะกรรมการบริษัท ทำให้การบินไทยเข้าไปควบคุมไทยสมายล์ไม่ได้ รวมทั้งมีการนำผลขาดทุนของไทยสมายล์มาให้กับการบินไทย ดังนั้นเมื่อการบินไทยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการจึงไม่สามารถแบกรับภาระของผู้อื่นได้” นายพีระพันธุ์ เคยกล่าวไว้ชัดเจนแต่ถึงแม้บอร์ดการบินไทยจะมองเห็นอนาคตของไทยสมายล์ที่เข้ามาเติมเต็มยุทธศาสตร์การเปิดเส้นทางบินภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่สภาพความเป็นจริงต้องยอมรับว่ารายได้จากการบินของสายการบินทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยนั้นตกต่ำลงแทบจะกลายเป็นศูนย์ โดยเฉพาะเส้นทางบินระหว่างประเทศที่ต่างปิดน่านฟ้า ดังนั้น การหารายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่การบินจึงกลายเป็นเป้าหมายใหม่ โดยการบินไทยเองเล็งปรับหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพทำเงิน คือ ครัวการบิน ที่จุดกระแสปาท่องโก๋ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า อีกส่วนคือฝ่ายช่างและขนส่งสินค้า (คาร์โก้)ตามที่นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่า การปรับตัวของครัวการบินเป็นจุดเริ่มของหน่วยธุรกิจอื่น เช่น ฝ่ายช่าง เปิดโปรแกรมทดลองบินกับเครื่องฝึกบินจำลองเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อหารายได้ และคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีนับจากนี้ ธุรกิจนอนแอร์โรว์ของบินไทย คือ ครัวการบิน ฝ่ายช่าง และขนส่งสินค้า จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ให้องค์กรจาก 15% เพิ่มเป็น 50% ของรายได้รวม ซึ่งขณะนี้ครัวการบินทำรายได้เฉลี่ยปีละประมาณหมื่นล้านบ้าน ฝ่ายช่าง 1.5-2 หมื่นล้านบาท และคาร์โก้ ราวๆ 2 หมื่นล้านบาท