อนาคตโลก-อนาคตอเมริกาหลัง“ทรัมป์บ้า”ติดเชื้อ!!!

เปิดฉากสัปดาห์นี้...คงหนีไม่พ้นต้องไปว่ากันเรื่องผู้นำประเทศมหาอำนาจสูงสุดในโลกอย่างดันต้องมาติดเชื้อโควิดหรือนั่นแหละทั่น!!! เพราะถึงแม้การติด-ไม่ติด อาจถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับประเทศที่จำนวนผู้ติดเชื้อปาเข้าไปเกือบๆ สิบล้าน ตายไปแล้วเป็นแสนๆ แต่ถึงขั้นผู้นำสูงสุดระดับประธานาธิบดี รวมทั้งศรีภรรเมีย ที่กำลังชิงไหว ชิงพริบ ชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกเพียงแค่ไม่ถึงเดือนนับจากนี้ ดันมาซะดื้อๆ อันนี้...ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่อง(ชิลๆ) โดยเด็ดขาด!!!คืออย่างที่หนังสือพิมพ์เขาไปสัมภาษณ์ความคิด ความเห็นของนักชีววิทยาแห่งคุณหมอนำมาเผยแพร่ไว้เมื่อวัน-สองวันนี้นั่นแหละว่า โดยปกติ...การปกปิดอำพราง ข่าวสาร-ข้อมูลที่แท้จริง เกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำโลก หรือผู้นำประเทศอเมริกานั้น ถือเป็นเรื่องที่มักกระทำการกันมาโดยตลอด แม้แต่ผู้นำอย่างก็ตาม ผลการตรวจสุขภาพเมื่อปีที่แล้ว หรือช่วงปี ค.ศ. 2019 ที่โรงพยาบาลทหารก็ยังถูกเม้มมิด ปิดบัง โดยไม่ได้คิดจะแถลงเปิดเผยใดๆ ให้ชัดเจน แต่การออกมายอมรับ ออกมา “ทวีต” ของประธานาธิบดีเมื่อช่วงวันศุกร์ (2 ก.ย.) ที่ผ่านมา ว่าตัวเองและศรีภรรเมียได้ถูกเชื้อโควิดรับประทานเรียบโร้ยย์ย์แล้ว หรือโดยผลตรวจออกมาเป็นย่อมต้องไม่ถือเป็นเรื่องอยู่แล้วแน่ๆ...แม้ว่าการออกมายอมรับคราวนี้...จะเกิดขึ้นหลังการตรวจพบเชื้อโควิด ของ(Hope Hicks) ที่ปรึกษาอาวุโสทำเนียบขาว ที่สุดสาวและสุดสวยระดับแต่นั่นก็ยังมิวายก่อให้เกิดคำถาม ว่าตกลงแล้ว...ผู้นำอเมริการายนี้มาจากใครกันแน่??? จะเป็นเพราะถูกพ่นเชื้อใส่ระหว่างที่ตัวเองไม่ได้สวมหน้ากาก หรือไม่ได้สวมอะไรต่อมิอะไร หรือเป็นเพราะคนอื่น รวมถึงใครต่อใครที่อาจถูกประธานาธิบดีนำเอาเชื้อมาพ่นจนอาจต้องติดเชื้อตามไปด้วย นอกไปจากศรีภรรเมียเท่านั้น เพราะไม่ว่าจะเป็น(Ronna McDaniel) ประธานคณะกรรมการพรรครีพับลิกันแห่งชาติ วุฒิสมาชิก(Mike Lee) แห่งรัฐยูทาห์ ที่เป็นผู้ประกาศตัวผู้ซึ่งประธานาธิบดีตัดสินใจเสนอชื่อให้เป็นศาลสูงคนใหม่ ซึ่งอาจต้องพ่นมา-พ่นไปกับไม่ว่าทางหนึ่ง-ทางใด ก็ล้วนแต่ตรวจพบเชื้อ หรือผลตรวจออกมาเป็นไปแล้วด้วยกันทั้งสิ้น...ข่าวการติดเชื้อของประธานาธิบดีอเมริกันเที่ยวนี้...ในสายตาคุณหมอแล้ว จึงแทบไม่ต่างไปจาก “สึนามิทางความรู้สึก” ต่อความนึกคิดของบรรดาอเมริกันชน เป็นตัวก่อให้เกิดแพร่กระจายอย่างชนิดไฟไหม้ฟาง หรือ ประกายไฟไหม้ลามทุ่ง เรียกว่า...แม้แต่การปรากฏตัวของเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์จำนวน 2 ลำที่ดันโผล่ขึ้นมาเหนือน่านฟ้าอเมริกาตะวันตกและตะวันออก ซึ่งถูกเรียกขานกันในนามหรืออะไรทำนองนั้น ด้วยเหตุเพราะมีขีดความสามารถระดับยังหนีไม่พ้นต้องถูกผู้เชี่ยวชาญหรือนักสังเกตการณ์อย่างนำมาผูกโยงกับช่วงจังหวะเดียวกันกับที่ประธานาธิบดีอเมริกันออกมาสารภาพว่าตัวเองเอาเลยถึงขั้นนั้น ชนิดโฆษกหน่วยงานทางยุทธศาสตร์อย่างหรือต้องออกมาแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการ ว่าเป็นการบินขึ้น-บินลงตามปกติตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมา ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการคิดจะข่มขู่ หรือป้องปราม ใครก็ตามที่เป็นปรปักษ์กับประเทศอเมริกาเอาไว้ก่อนล่วงหน้า...อีกทั้งด้วยเหตุเพราะความแก่ ความชราของประธานาธิบดีอเมริกันอย่างก็กลายเป็นตัวก่อให้เกิดการตั้งสมมติฐานไปต่างๆ นานา เพราะถ้าว่ากันตามตัวเลขสถิติงานวิจัยขององค์กรด้านสุขภาพอย่างจำนวนผู้ติดเชื้อในอเมริกา ที่มีอายุอยู่ในระหว่าง 20-49 ปี ประมาณ 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีอันต้องเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง ไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่ผู้ซึ่งมีอายุระหว่าง 50-69 ปี ตายไปแล้วจำนวน 0.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้มีอายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป ตายไปแล้วถึง 5.4 เปอร์เซ็นต์ หรือมีสถิติการเด๊ดสะมอเร่ย์ อิน เดอะ เท่งทึง สูงกว่าคนหนุ่ม-คนสาว ถึงประมาณ 5 เท่าเป็นอย่างน้อย ดังนั้น...ระดับอายุ 74 ปีกว่าๆ อย่างแถมยังมีผิดปกติธรรมดาไปกว่าผู้กินน้อย ใช้น้อยโดยทั่วไป จะถึงขั้นต้องตายโหง ตายห่า หรือไม่ ประการใดก็ยังมิอาจสรุป หรือไม่อาจได้ง่ายๆ!!! ด้วยเหตุนี้...เลยต้องเกิดการลากยาวว์ว์ว์ไปถึงบทบาทของรองประธานาธิบดี อย่างที่กำลังมีคิวต้องดีบ่ง ดีเบต กับ(Kamala Harris) ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแห่งพรรคเดโมแครต ในช่วงวันที่ 7 ตุลาคมที่จะถึง หรือเกิดการพูดจาไปไกลถึง(Nancy Pelosi) ประธานรัฐสภาโน่นเลย ที่มีสิทธิกลายมาเป็นประธานาธิบดี ถ้าหาก “นายไมค์ เพนซ์” ดันติดเชื้อไปอีกคน หรือดันหมดขีดความสามารถที่จะขึ้นเป็นประธานาธิบดีแทนซึ่งจะตายแหล่ มิตายแหล่ หรือไม่ อย่างไร ก็ยังมิอาจสรุปได้ ฯลฯ ฯลฯ...และก็ย่อมแน่นอนนั่นแหละว่า...บรรดาชาวบ้าน ชาวช่อง หรือย่อมหนีไม่พ้นต้องจับจ้อง มองเขม้น ไปถึงข่าวคราวดังกล่าวอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ อาทิผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันศึกษา (Institute of American Studies of Chinese Academy of Social Sciences) ที่ออกจะมองโลกในแง่ดี คือมองว่านอกจากข่าวคราวดังกล่าวจะทำให้ประธานาธิบดีรายนี้กลายเป็นแบบเดี่ยวๆ โดดๆ แล้ว ยังช่วยให้ตัวเองสามารถกบดาลอยู่เงียบๆ โดยไม่ต้องแสดงปฏิกิริยาใดๆ ต่อสภาวะแวดล้อมรอบข้าง อันอาจส่งผลลบให้กับการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมากบ้าง-น้อยบ้างตามสภาพ แถมถ้าสามารถเหลือรอดหรือหลุดรอดจากเงื้อมมือของแบบอยู่รอดปลอดภัย ยังถือเป็นการรับประกันการันตีถึงของคนแก่วัย 74 ปี ว่ายังพอไปไหว หรือยังน่าบริหารประเทศในอีก 4 ปีข้างหน้า ได้แบบชิวๆ สบายๆ เช่นเดียวกับผู้สื่อข่าวที่ถึงกับมองว่าอาจถือเป็นหรือเป็นจุดพลิกผัน แบบที่เคยส่งผลให้อดีตประธานาธิบดีอเมริกันหลายต่อหลายราย พลิกมาชนะคู่แข่งเอาเลยก็ไม่แน่!!!แต่ไม่ว่าใครจะมองไปในแง่ไหนต่อแง่ไหนก็แล้วแต่...สิ่งที่น่าสนใจ หรือน่าเอามาเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้มิใช่น้อย ก็น่าจะเป็นความคิด ความเห็น จากบทบรรณาธิการสื่อทางการของจีนอย่างเมื่อช่วงวันที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมานั่นเอง ที่ให้ชื่อเอาไว้ว่าหรือบทเรียนจากการล้มตายกันเป็นล้านๆ เนื่องมาจากเชื้อไวรัสตัวนี้ ที่น่าจะเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นว่าของมวลมนุษยชาติช่วงนี้ ไม่ได้อยู่ที่บรรดามนุษย์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นคนจีน คนรัสเซีย คนอิหร่าน ฯลฯ แต่อย่างใด เพราะจำนวนคนอเมริกันที่ตายไปกว่า 200,000 รายในทุกวันนี้ หรือมากกว่าจำนวนคนตายตลอดช่วงสงครามประมาณ 5 ครั้งรวมกัน ย่อมเป็นตัวชี้ชัดให้เห็นอยู่แล้วว่า บรรดาอเมริกันชนทั้งหลายมีแต่ต้องหันมากับทั่วทุกประเทศ ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะเชื้อไวรัสตัวนี้เป็นอันดับแรก ไม่ควรไปชี้นิ้วกล่าวหา ด่าว่า ด่าทอประเทศหนึ่ง-ประเทศใด อย่างที่ผู้นำอเมริกัน พยายามกระทำการ ณ ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ เมื่อช่วงวันพฤหัสฯ ที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา จนแม้แต่เลขาธิการสหประชาชาติยังอดมิได้ที่ต้องให้ข้อสรุปเอาไว้ว่านั่นแล...