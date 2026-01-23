Meta ชวนร่วม ‘เปิดโปงโลกสแกม’ ผ่านกิจกรรมออฟไลน์

Meta ย้ำภาพความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เร่งให้ความรู้คนไทย เท่าทันกลโกงในยุคดิจิทัล ผ่านการสร้างประสบการณ์ร่วม ในกิจกรรมพิเศษ “The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม” ชวนประชาชนร่วมไขปริศนาภัยหลอกลวงออนไลน์ สร้างการรับรู้สู่ทุกวัย
ยิ่งยศ ลีชัยอนันต์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะจาก Facebook ประเทศไทย ระบุว่า ภัยหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่แอปหาคู่ เกมออนไลน์ ไปจนถึงคริปโตเคอร์เรนซี
Meta จึงใช้แนวทางรับมือหลายระดับ ทั้งระบบป้องกันอัตโนมัติและความร่วมมือกับพันธมิตร โดยกิจกรรมนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัย
“ช่วงปลายปีที่ผ่านมา Meta ได้มีการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมทำปฏิบัติการ Joint Disruption Week กับทางของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกนะครับ ปิดเพจปลอม และเพจที่มีความเสี่ยงสูงกว่า 9,000 รายการ หลังจากนั้นได้ทำระบบตรวจจับการป้องกันนำไปสู่การบล็อกบัญชีโฆษณา และเพจในประเทศไทย 4,000 กว่ารายการต่อวัน“
นอกจากนี้ ในครึ่งปีแรกของพ.ศ. 2568 Meta ยังได้จัดการกับเนื้อหา บัญชี และโฆษณาที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการฉ้อโกงและการหลอกลวง ทั้งการลบเนื้อหาบน Facebook กว่า 7.3 ล้านชิ้น และบน Instagram กว่า 15,000 ชิ้น โดยมีเนื้อหาที่ถูกลบก่อนได้รับแจ้งถึง 99% บน Facebook และ 76% บน Instagram พร้อมลบบัญชีผู้ใช้บน Facebook กว่า 66,000 บัญชี และบน Instagram กว่า 24,000 บัญชี โดย 65% ของบัญชีบน Facebook และ 86% บน Instagram ถูกลบก่อนได้รับการรายงาน
รวมไปถึงการแบนประกาศขายใน Marketplace บน Facebook กว่า 18,000 รายการ โดย 84% ถูกลบก่อนได้รับการรายงาน ลบเนื้อหาโฆษณากว่า 380,000 ชิ้น โดยกว่า 90% ถูกลบก่อนได้รับการรายงาน และแบนบัญชีโฆษณากว่า 3,000 บัญชี ก่อนได้รับการรายงานทั้งหมด
สำหรับการจัดงาน “The Mystery Mansion of Scams: คฤหาสน์หลอน เปิดโปงโลกสแกม” จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ภัยไซเบอร์สู่รูปแบบ Gamification กิจกรรมที่นำเสนอผ่าน Storytelling ให้ผู้เข้าชมร่วมไขปริศนาเบื้องหลังเรื่องราวของหญิงสาวผู้ตกเป็นเหยื่อ
โดยมี "แมวดำ" และ "คำใบ้จากผีสาว" เป็นผู้นำทาง ผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงเพื่อเรียนรู้กลโกงยอดฮิต เช่น Romance Scams (หลอกให้รัก), Hybrid Investment Scams (หลอกให้ลงทุน) และการแอบอ้างตัวตน
ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดจากแคมเปญ "อันนี้จริงหรือหลอก? (Is This Legit?)" ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับเอเชียแปซิฟิก โดยในประเทศไทยมีผู้เข้าถึงกว่า 31 ล้านคน และสร้างยอดการแสดงผลกว่า 130 ล้านครั้ง โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก 6 องค์กรหลัก ได้แก่ กทม., ดีอี, บช.น., สพธอ. (ETDA), ก.ล.ต. และ กสทช.
ประชาชนที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2569 เวลา 15.00 – 21.00 น. ที่การประปาแม้นศรี (หลังเก่า) แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และยังสามารถร่วมเล่นเกมตรวจสอบกลโกงได้ที่เว็บไซต์ https://th.isthislegit.eyeyah.com/