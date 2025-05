แฟน ๆ ให้กำลังใจดาราสาวคนสวย “คิมโบรา” หย่าหลังแต่งงานได้ไม่ถึงปี

หลังจากมีการยืนยันว่า คิมโบรา นักแสดงสาวชื่อดัง ได้สิ้นสุดชีวิตสมรสกับผู้กำกับภาพยนตร์ โจบารึน อย่างเป็นทางการ โพสต์แรกของเธอบนโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นจุดสนใจในทันทีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม คิมโบราได้โพสต์ภาพจากพิธีปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเจินจู ครั้งที่ 26 พร้อมแคปชั่นสั้นๆ ว่า “จบแล้ว” ซึ่งหลายคนมองว่าอาจหมายถึงงานเทศกาล แต่ด้วยจังหวะที่ตรงกับการประกาศข่าวการหย่าร้างเมื่อวันก่อน ทำให้แฟนๆ ต่างตีความว่าอาจมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นในภาพ คิมโบรายิ้มสดใสอยู่หน้าห้องพัก พร้อมลุคที่ยังดูสง่างามและมั่นใจ ท่ามกลางข่าวส่วนตัวที่เพิ่งเกิดขึ้น บรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลาม เช่น “ขอให้เข้มแข็งนะ” “ขอให้มีแต่ความสุขในวันข้างหน้า” และ “เราจะอยู่ข้างๆ เสมอ”บางคอมเมนต์ก็มาในโทนเบาสบายและอบอุ่น เช่น “เดินบนเส้นทางที่มีแต่ดอกไม้ต่อไปนะ” และ “ยังจำออนนี่ได้จาก SKY Castle เพราะสวยมากจริงๆ ชื่อ ‘คิมโบรา’ นี่จำได้ขึ้นใจเลย”ก่อนหน้านี้ บริษัท Noon Company ต้นสังกัดของเธอได้ยืนยันว่า ทั้งคิมโบราและโจบารึนตกลงหย่าร้างกันโดยสมัครใจ หลังจากใช้เวลาพิจารณาร่วมกันมาระยะหนึ่ง โดยทั้งคู่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วคิมโบราและโจบารึนพบกันครั้งแรกในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Ghost Mansion ในปี 2021 และคบหาดูใจกันนานถึง 3 ปี ก่อนแต่งงานเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กระทั่งใช้ชีวิตคู่ได้เพียง 11 เดือนก็ตัดสินใจแยกทางคิมโบราเข้าวงการในฐานะนักแสดงเด็กจากละครเรื่อง Wedding ปี 2005 และเป็นที่รู้จักจากบทบาทใน SKY Castle, Like Flowers in Sand, Her Private Life, Black Out และภาพยนตร์ Love and Leashes, The Ghost Stationด้านโจบารึนเป็นผู้กำกับที่มีผลงานอย่าง The Grotesque Mansion, Blow, Spring Breeze และเคยได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์แฟนตาสติกนานาชาติที่บูชอนในปี 2017