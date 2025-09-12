บริษัท GED และ บจ.ดีคอลเจน สร้างพื้นที่แห่งการแบ่งปัน มอบความสุขและสุขภาพที่ดี ให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ กับโครงการ “ชีวิตดีมีสุข” ครั้งที่ 4

บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด (GED) และ บจ.ดีคอลเจน ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาบรรเทาหวัดน้ำมูกไหล ปวดศีรษะและเป็นไข้ สานต่อพันธกิจแห่งการแบ่งปัน ด้วยหัวใจที่ห่วงใยสุขภาพของคนไทย จัดกิจกรรมมอบความสุขและสุขภาพที่ดีให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ กับโครงการ “ชีวิตดีมีสุข” มุ่งส่งต่อรอยยิ้ม สุขภาพดี สร้างโอกาสทางอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ “สุขภาพดี” มอบยาบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและมูลนิธิ ที่ดูแลบริการด้านสุขภาพและสวัสดิการให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ อาทิ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.), มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย, สดชื่นสถาน, มูลนิธิอิสรชน, มูลนิธิบ้านรักแท้และมูลนิธิกระจกเงา มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท “อิ่มดี” มอบอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกสุขอนามัย และ “ชีวิตดี” สร้างโอกาสในการทำงาน จัดหางานที่เหมาะสมกับทักษะและสภาพร่างกาย ซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งหมด 4 ครั้งตลอดเดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและให้กับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพมหานคร
โครงการ “ชีวิตดีมีสุข” ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ Mirror Art มูลนิธิกระจกเงา บริษัท GED และ บจ.ดีคอลเจน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบเพื่อมอบรอยยิ้มให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา เจ้าหน้าที่โครงการจ้างวานข้า และหน่วยงานพันธมิตร ภายในงานมีทั้งกิจกรรมตรวจสุขภาพแจกอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมแจกรางวัลให้ผู้มาร่วมงาน และยังมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาทพร้อมด้วยชุดเวชภัณฑ์ยาในเครือบริษัท GED ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ซึ่งได้รับเกียรติจากเภสัชกรพิศม์พงศ์ พงศ์พานิช ผู้จัดการทั่วไป และคณะผู้บริหาร บริษัทGED เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับนายสิทธิพล ชูประจงหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนและจ้างวานข้า มูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนพันธกิจสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของมูลนิธิ และส่งต่อสุขภาพที่ดีให้ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพต่อไป
เภสัชกรพิศม์พงศ์ พงศ์พานิช เผยว่า “บริษัท GED เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้คนไทยได้รับการดูเเลสุขภาพที่ดี เราจึงอยากส่งต่อความห่วงใยนี้ไปสู่ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ จึงเกิดโครงการ“ชีวิตดีมีสุข” ซึ่งในปีนี้ เราจัดกิจกรรมทั้งหมด 4 ครั้ง ตามจุดต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่ กทม. ได้อนุญาตให้เป็นจุดบริจาคอาหารหรือสิ่งของให้กับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น บ้านอิ่มใจประปาแม้นศรี สดชื่นสถาน วัตถุประสงค์หลักคือการช่วยเหลือด้านสุขภาพ แบ่งปันความสุขและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน กับ 3 กิจกรรมหลัก สุขภาพดี อิ่มดี ชีวิตดี กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังช่วยสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเติมเต็มกำลังใจให้กับผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะอีกด้วย
“นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐและมูลนิธิต่าง ๆ ที่ดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิการของผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะ ทั้งเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค โครงการ “ชีวิตดีมีสุข”จึงเป็นมากกว่ากิจกรรมด้านสุขภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปัน การดูแลซึ่งกันและกันของคนในสังคม และเราหวังว่าความรู้และกำลังใจที่ได้จากโครงการนี้จะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ”
“ในปีหน้าบริษัท GED และ ดีคอลเจน จะยังคงเดินหน้าส่งต่อรอยยิ้มและสุขภาพที่ดี ผ่านโครงการ “ชีวิตดีมีสุข” เพื่อให้คนไทยได้รับการดูเเลสุขภาพที่ดี สานต่อพันธกิจแห่งการแบ่งปัน ด้วยหัวใจที่ห่วงใยสุขภาพของคนไทย โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กร หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือขาดแคลนโอกาสในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ทุรกันดานและผู้ที่ประสบภัยพิบัติ บริษัท GED เชื่อว่าการช่วยเยียวยาและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง คือรากฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ด้วยสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยหัวใจที่ห่วงใยสุขภาพของคนไทย และส่งต่อสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนทั่วประเทศ”
และขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน บริษัท GED และ บจ.ดีคอลเจน ตลอดมา และขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดี มอบรอยยิ้มกลับคืนสู่สังคม ส่งต่อความสุข และเปิดโอกาสให้วันดีดีเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยกันครับ”
เพราะเราเชื่อว่า...สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจาก “ใจที่ดี”
แม้อากาศจะเปลี่ยนแปลง แต่ความตั้งใจในการทำความดีของดีคอลเจนไม่เคยเปลี่ยน
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของดีคอลเจน ได้ทื่ Facebook Fanpage: Ged Good Life ชีวิตดี ดี