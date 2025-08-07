พฤกษา ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดโครงการ “พี่เหลือ-น้องขอ ส่งต่อความสุข”

พฤกษา บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสังคม “อยู่ดี มีสุข” ร่วมกับ มูลนิธิกระจกเงา จัดโครงการ “พี่เหลือ-น้องขอ ส่งต่อความสุข” โดยจัดคาราวานสัญจรรับบริจาคของใช้มือสองจากลูกบ้าน เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลน สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน
ธีระ ทองวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของพฤกษาไม่ใช่เพียงการสร้างบ้าน แต่คือการเสริมสร้างชีวิตผู้คนให้ "อยู่ดี มีสุข" พฤกษาจึงเดินหน้าจัดกิจกรรมที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคม โดยเล็งเห็นว่าสิ่งของเหลือใช้ของลูกบ้านอาจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอีกหลายชีวิต โดยได้ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาจัดโครงการ “พี่เหลือ-น้องขอ ส่งต่อความสุข” ขับเคลื่อนคาราวานสัญจรออกไปรับบริจาคสิ่งของจากลูกบ้านโครงการเครือพฤกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ตามแนวคิด “อยู่ดี มีสุข” โดยสิ่งของที่รับบริจาคมาทางมูลนิธิกระจกเงาจะนำไปมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลน บางส่วนจะนำไปซ่อมแซมเพื่อจำหน่าย เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือสังคมต่อไป
สำหรับสิ่งของที่สามารถนำมาบริจาคได้ ได้แก่ 1) เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก-ใหญ่ทุกสภาพ เช่น พัดลม ทีวี ตู้เย็น เครื่องเสียง 2) เฟอร์นิเจอร์สภาพดี เช่น โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์สำนักงาน 3) ของใช้ทั่วไป เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ 4) คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์พ่วง เมาส์ คีย์บอร์ด 5) หนังสือ นิตยสาร สมุดใช้แล้ว 6) อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด เช่น เตียงผู้ป่วย วีลแชร์ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ วอร์คเกอร์ ถังออกซิเจน
ในปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่โครงการ “พี่เหลือ-น้องขอ ส่งต่อความสุข” มีคาราวานสัญจรเข้ารับบริจาคในโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียมในเครือพฤกษาทั่วกรุงเทพและปริมณฑล รวม 202 โครงการ กว่า 62,747 ยูนิต ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ได้รับเสื้อผ้าบริจาค 12,768 ชิ้น และของใช้มือสองอื่น ๆ อีกมากมาย สำหรับการบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้ให้กับผู้ที่ต้องการนำกลับมาใช้ซ้ำในครั้งนี้ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 89,372 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยโครงการดังกล่าวนอกจากจะทำให้ลูกบ้านอิ่มใจจากการได้เป็นผู้ให้แล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะได้เคลียร์พื้นที่ใช้สอยในบ้านอีกด้วย
สำหรับการจัดคาราวานสัญจรในปี 2568 นี้ ได้เริ่มไปแล้ว 157 โครงการ และยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป ติดตามรายละเอียดโครงการและกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PruksaFamilyClub