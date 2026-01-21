ทรู ร่วมกับ Global Anti-Scam Alliance ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ผู้นำการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ระดับโลก

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำบริษัทโทรคมนาคม–เทคโนโลยีของไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคธุรกิจ (Corporate Member) ของ Global Anti-Scam Alliance (GASA) องค์กรพันธมิตรต่อต้านกลโกงโลกระดับนานาชาติที่มีภารกิจหลักในการปกป้องผู้บริโภคทั่วโลกจากภัยมิจฉาชีพและการหลอกลวงออนไลน์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นระยะยาวในการต่อต้านภัยจากเหล่ามิจฉาชีพ เสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านดิจิทัล และยกระดับระบบนิเวศดิจิทัลที่ความปลอดภัย ผ่านความร่วมมือระดับโลกอย่างมีความรับผิดชอบ ท่ามกลางสถานการณ์ที่กลโกงและการฉ้อโกงออนไลน์ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นทั่วทุกมุมโลก การคุ้มครองผู้บริโภคในโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนและทุกประเทศ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GASA ของทรูในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมและข้ามพรมแดน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามและอันตรายจากการหลอกลวงออนไลน์
นายวาที เปาทอง หัวหน้าฝ่ายงานกฎหมาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “การหลอกลวงออนไลน์และภัยจากมิจฉาชีพเป็นความท้าทายระดับโลก ในฐานะผู้นำบริษัทโทรคมนาคม– เทคโนโลยีของไทย ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจของ Global Anti-Scam Alliance (GASA) ในการปกป้องผู้บริโภคจากภัยหลอกลวง ในยุคที่การเชื่อมต่อกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ความปลอดภัยของผู้คนในโลกดิจิทัลจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น การเชื่อมต่อจึงต้องไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่น แต่ยังต้องมีความปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการป้องกัน ตลอดจนการผสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GASA สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูในการทำงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลก พร้อมนำประสบการณ์และองค์ความรู้ขององค์กรมาใช้ในการต่อต้านการหลอกลวง และร่วมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัยและเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นเพื่อสังคมโดยรวม”
Global Anti-Scam Alliance (GASA) ขอต้อนรับ ทรู คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมเป็นพันธมิตร ในฐานะองค์กรที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความพยายามต่อต้านภัยหลอกลวงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไบรอัน แฮนลีย์ ผู้อำนวยการ GASA ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ภัยหลอกลวงไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยอีกต่อไป แต่กลายเป็นภัยคุกคามดิจิทัลที่เติบโตและเชื่อมโยงแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ซึ่ง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้แสดงความเป็นผู้นำในประเทศไทยอย่างชัดเจน ด้วยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ GASA Chapter Thailand และความมุ่งมั่นที่มีตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นนี้ จะเป็นกลไกเสริมความแข็งแกร่งและผลักดันความพยายามในการรับมือกับแหล่งก่ออาชญากรรมหลอกลวง การฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม และการปลอมแปลงตัวตนออนไลน์ อีกทั้งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในระยะถัดไปของการต่อต้านภัยหลอกลวงอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาค และร่วมสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นให้กับชุมชนในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค”
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ลงทุนนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อยกระดับการป้องกันภัยออนไลน์ให้ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศดิจิทัลขององค์กร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นระยะยาวที่จะสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล อย่าง True CyberSafe นวัตกรรมป้องกันภัยในระดับโครงข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องผู้ใช้งานจากภัยหลอกลวงและภัยคุกคามออนไลน์ โดยเปิดให้ใช้งานได้แบบอัตโนมัติ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ทุกคน สะท้อนความเชื่อของทรูว่า ความปลอดภัยในโลกดิจิทัลควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
นอกเหนือจากการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้แล้ว ทรู ยังคงดำเนินการหลากหลายแนวทาง เพื่อป้องกันภัยหลอกลวงออนไลน์ในประเทศไทยผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมความรู้และยกระดับทักษะดิจิทัลแก่คนไทยอย่างต่อเนื่อง