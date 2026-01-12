ทรู ดึง “บุ๋ม ปนัดดา” ร่วมยืนยันพลัง “True CyberSafe” เกราะป้องกันภัยไซเบอร์อัจฉริยะ ดูแลคนไทยตลอด 24 ชั่วโมง

ในยุคที่ภัยไซเบอร์กลายเป็นความเสี่ยงใกล้ตัวกว่าที่เคย ทรู คอร์ปอเรชั่น ตอกย้ำบทบาท “เครือข่ายที่ดูแลมากกว่าสัญญาณ” ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความปลอดภัย” ดึงคุณ บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี มาร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์เครือข่ายที่ไม่เพียงเร็วและแรง แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยดิจิทัลของคนไทย True CyberSafe ระบบป้องกันภัยไซเบอร์อัจฉริยะที่ดูแลลูกค้าทุกคนบนเครือข่ายเน็ตเวิร์กอย่างครอบคลุม ทั้งลูกค้าทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องโหลดแอป และไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมปกป้องเตือนภัยจากลิงก์อันตราย สายเรียกเข้า และ SMS ที่อาจเป็นมิจฉาชีพ อย่างแท้จริง โดยล่าสุด ช่วยปกป้องภัยไซเบอร์ให้ ลูกค้าทรู ดีแทคไปแล้วกว่า 3,800 ล้านครั้ง
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้กล่าวถึงความสำคัญของความปลอดภัยในโลกดิจิทัลว่า “ วันนี้ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงการยกระดับมาตรฐานใหม่ความเร็ว แรงของสัญญาณทรู 5G ทั่วไทยเพียงอย่างเดียว แต่ยังยกระดับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่เป็นเสมือนสิทธิพื้นฐานให้ลูกค้าทุกคน ทั้งทรู ดีแทค และทรูออนไลน์ กว่า 50 ล้านคน ผ่าน True CyberSafe ภารกิจที่สะท้อนชัดถึงความตั้งใจของทรูที่เครือข่ายได้ทำหน้าที่ป้องกันและเตือนภัยโดยอัตโนมัติ ภายใต้แนวคิด “UP สัญญาณ UP ความปลอดภัย” ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่คุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางงามฮีโร่แห่งวงการบันเทิง จิตอาสาสาวแกร่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องดีๆ ให้สังคม เข้าใจมุมมองและเห็นภาพชัดถึงบริการ TrueCybersafe ที่ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน เตือนภัยโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่ลิงก์อันตราย สายโทรเข้า ไปจนถึง SMS มิจฉาชีพ โดยไม่ต้องสมัคร ไม่ต้องดาวน์โหลด และไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเครือข่ายที่ไม่ใช่แค่เร็วแรง แต่เป็นเครือข่ายที่ดูแลคนไทยให้ใช้ชีวิตดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยที่สุด”
ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กล่าวเสริมว่า “ในฐานะที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับปัญหาความเดือดร้อนของสังคมมาโดยตลอด ได้เห็นถึงความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของผู้บริโภคที่ต้องตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์ ซึ่งกลโกงเหล่านี้นับวันยิ่งมีความซับซ้อนและแยบยลมากยิ่งขึ้น จนบางครั้งการระมัดระวังตัวด้วยตนเองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ บุ๋มจึงมีความมั่นใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมสนับสนุน “True CyberSafe” ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพราะนี่คือบทพิสูจน์ว่าทรูไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ แต่ได้พัฒนาและนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการสร้างเกราะป้องกันที่จับต้องได้จริง และจากการที่บุ๋มได้สัมผัสระบบนี้ด้วยตัวเอง ทำให้มั่นใจว่า “True CyberSafe” คือทางออกที่คนไทยต้องการอย่างแท้จริง เพราะเราไม่ควรมีใครต้องสูญเสียหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไป อยากให้ทุกคนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยบนเครือข่ายที่ไม่เพียงแต่เร็ว แรง แต่ยังต้องเป็นเครือข่ายที่ดูแลความปลอดภัยของเราอย่างเต็มที่ ดังนั้น “เพราะบุ๋มใช้แล้ว บุ๋มจึงมั่นใจในเครือข่ายทรู 5G” ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้”
ทรู คือเครือข่ายแรก และเครือข่ายเดียวที่ให้สัญญาณ เร็ว แรง และปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์ครบทั้ง 3 รูปแบบ ฟรี อัตโนมัติ
สัญญาณที่ดี ไม่ใช่แค่เร็วและแรง แต่ต้องปกป้องผู้คนจากภัยไซเบอร์ได้ด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม “True CyberSafe” ได้ https://www.true.th/services/true-cyber-safe