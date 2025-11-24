พร้อมเปิดโผ เปิดโหวต 8 สาขารางวัล TOP 5 ของประเทศ “Thailand Top Vote 2025”

พร้อมเปิดโผ เปิดโหวต 8 สาขารางวัล TOP 5 ของประเทศ กับ “Thailand Top Vote 2025” VOICES OF WORTH เสียงแห่งคุณค่า รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกำลังใจ ให้กับบุคคลและองค์กรในหลากหลายวงการ จากการร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ 8 รางวัลที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ พร้อม 2 รางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปีจากภาครัฐและภาคเอกชน จากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล และผู้ที่ก้าวเข้าสู่ TOP 5 ของประเทศ ในแต่ละสาขา จากเสียงที่อยู่ในใจของคุณ มาเป็นเสียงแห่งคุณค่า
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดคนบันเทิงแห่งปี A1 พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, A2 ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, A3 บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, A4 เจนเย่-เมธิกา จีรนรภัทร, A5 หยิ่น-วอร์
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดศิลปิน T- POP แห่งปี B1 DEXX, B2 NONT TANONT, B3 BUS, B4 BamBam, B5 PROXIE
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดศิลปินลูกทุ่งแห่งปี C1 ไรอัล กาจบัณฑิต, C2 ก้านตอง ทุ่งเงิน, C3 นัน-อนันต์, C4 เมย์ ธิชา, C5 ต้นข้าว สุปรียา
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดINFLUENCER แห่งปี D1 Joke iScream, D2 นินิว-เพชรด่านแก้ว, D3 Beerbaiyoke, D4 แฝดโซลโมเน่, D5 Mosmudjook
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดนักกีฬาแห่งปี E1 กุลวุฒิ วิทิตศานต์, E2 กษิดิศ สำเร็จ, E3 มูฮัมหมัด อุสมานมูซา, E4 ทัดดาว นึกแจ้ง, E5 อาฒยา ฐิติกุล
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี F1ขาวละออเภสัช, F2 เด็กสมบูรณ์, F3 Pico Alive, F4 โอตานิ, F5 ไอยรา
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งปี G1 เกาะหลีเป๊ะ, G2 สะพานข้ามแม่น้ำแคว, G3 สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค, G4 วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่),G5 วัดพระธาตุพนม
ผู้เข้าชิงสาขารางวัลสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี H1 การประปาส่วนภูมิภาค, H2 กรมที่ดิน, H3 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, H4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, H5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ร่วมโหวตแบบมีสไตล์ สไตล์แรก “เปิดให้โหวตฟรี 1 ครั้งต่อวัน” และไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะได้ทอง แต่ใครทุกคนมีสิทธ์ได้ถ้าร่วมโหวต กับสไตล์ที่สอง “ผู้ร่วมโหวตได้สิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า 2 ล้านบาท แจกจริงทุกสัปดาห์” ปิดท้ายเตรียมรับรางวัลเพียบจาก “เลขรับโชค” ในโปสการ์ดที่ร่วมโหวต ทุกสไตล์พร้อมให้ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. นี้ ทางแอปพลิเคชัน Prompt Post
สามารถติดตามกติกาเพิ่มเติมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล “Thailand Top Vote 2025” ได้ทาง https://thailandtopvote.mcot.net/ #ThailandTopVote2025 #MCOT #ช่อง9กด30 #ไปรษณีย์ไทย #PromptPost