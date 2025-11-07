ทรู หนุน กสทช.-ตำรวจ สกัดขบวนการ SIMBOX ลดเสี่ยงอาชญากรรมไซเบอร์ เสริมความปลอดภัยดิจิทัลของประเทศ

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันภัยไซเบอร์และโทรหลอกลวง. ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในโลกดิจิทัลของประเทศ โดยล่าสุด สำนักงาน กสทช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถบุกเข้ายึดเครื่อง SIMBOX อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการโทรหลอกลวง ได้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและนนทบุรี ซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นผลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามขั้นตอนทางกฎหมาย และการวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกัน ระหว่างทรูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนการตรวจสอบสัญญาณผิดปกติ ซึ่งการทำงานอย่างใกล้ชิดนี้ช่วยตัดวงจรขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
นายศรีนาธ อัมบาร์คานา หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จในการจับกุมเครือข่ายมิจฉาชีพที่ใช้เครื่อง SIMBOX ในจังหวัดสระแก้วและนนทบุรีครั้งล่าสุดนี้ สะท้อนถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างทรู หน่วยงานรัฐ และสำนักงาน กสทช. ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามทางดิจิทัล โดยทรูให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภาครัฐในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อยับยั้งการกระทำผิดในรูปแบบโทรหลอกลวงและอาชญากรรมไซเบอร์ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ นอกจากนี้ เรายังร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กับภาครัฐ จัดอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์เพื่อเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการความเสี่ยงในโลกดิจิทัล พร้อมมุ่งใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและบุคลากรของทรูในการสนับสนุนภาครัฐในทุกมิติ. ทั้งด้านข้อมูล เทคโนโลยี และการพัฒนาระบบตรวจจับภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยดิจิทัลของประเทศ และสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ปลอดภัย เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศในระยะยาว”
ที่ผ่านมา ทรู มุ่งมั่นสกัดกั้นกลโกงมิจฉาชีพที่ซับซ้อนและเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลา ควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยผ่าน True CyberSafe เกราะป้องกันภัยดิจิทัลสำหรับลูกค้าด้วยบริการ Call AI Filter คัดกรองสายต้องสงสัยด้วย AI และช่วยปกป้องลูกค้าจากการคลิกลิ้งก์แปลกปลอมไปแล้วกว่า 2,531,905,914 ล้านครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568) นอกจากนี้ยังมีบริการแจ้ง 9777 บล็อกสายมิจฉาชีพ Scam Report แบบ One Stop Service ให้ประชาชนแจ้งบล็อกสายต้องสงสัยได้ทันที. พร้อมผสานส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำการทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ ปิดทางโทรหลอกลวงและเสริมสร้างความปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง